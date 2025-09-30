इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को 200 करोड़ रुपये से ज्यादा चुकाएगी यूट्यूब, जानें पूरा मामला

गूगल के मालिकाना हक वाली यूट्यूब एक मामले को सुलझाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगभग 217 करोड़ रुपये चुकाने के लिए तैयार हो गई है. मामले की शुरुआत जनवरी, 2021 में हुई थी, जब यूट्यूब ने कैपिटल हिल पर हुई हिंसा के बाद ट्रंप का चैनल बंद कर दिया था. कंपनी का कहना था कि ट्रंप के वीडियो उसकी पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे थे, जबकि ट्रंप का कहना था कि यूट्यूब राजनीतिक रूप से पक्षपाती है और वो कंजर्वेटिव्स की आवाज दबाना चाहती है. अब सुलह होने के बाद यह मुकदमा खत्म हो जाएगा.

ट्रंप ने किया था मुकदमा

ट्रंप ने यूट्यूब पर मुकदमा करते हुए कहा था कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है. दरअसल, यूट्यूब ने एक स्ट्राइक आने के बाद ट्रंप का चैनल बंद कर दिया था और कमेंट सेक्शन भी डिसेबल कर दिया था. उस समय ट्रंप के लगभग 27 लाख फॉलोअर्स थे और लगातार चैनल पर वीडियो अपलोड करते थे. हालांकि, यूट्यूब ने चैनल बंद करते समय यह नहीं बताया कि उनका कौन-सा वीडियो नियमों के खिलाफ था. इसे लेकर ट्रंप के वकील कोर्ट पहुंच गए थे. बता दें कि सैटलमेंट की खबर ऐसे समय में आई है, जब यूट्यूब ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि वो कोरोना महामारी और कैपिटल हिल हिंसा के बाद बंद किए गए चैनल्स से पाबंदी हटा रही है.

अब ट्रंप को 24.5 मिलियन डॉलर चुकाएगी यूट्यूब

समझौते के तहत यूट्यूब ट्रंप को कुल 24.5 मिलियन डॉलर चुकाएगी. इनमें से 22 मिलियन डॉलर नॉन-प्रोफिट ग्रुप ट्रस्ट फॉर द नेशनल मॉल को चुकाए जाएंगे, जो व्हाइट हाउस में नया बॉलरूम बना रहा है. इसके अलावा 2.5 मिलियन डॉलर उन संगठनों और व्यक्तियों को चुकाए जाएंगे, जो इस मुकदमे में ट्रंप के साथ थे. बता दें कि ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद एक्स और मेटा समेत कई कंपनियों ने उनके साथ मुकदमे खत्म करने के लिए समझौते किए हैं.

