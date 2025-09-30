हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीChatGPT बनाने वाली कंपनी ला रही टिकटॉक जैसी नई ऐप, AI से बना होगा हर वीडियो, मेटा भी कर चुकी ऐसा ऐलान

Meta ने कुछ दिन पहले वाइब्स का ऐलान किया था, जो एआई जनरेटेड वीडियो के लिए एक प्लेटफॉर्म है. अब जानकारी मिली है कि ओपनएआई भी एआई जनरेटेड वीडियो वाली ऐप तैयार कर रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 30 Sep 2025 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI अब टिकटॉक जैसी एक शॉर्ट वीडियो ऐप पर काम कर रही है. टिकटॉक पर जहां यूजर जनरेटेड वीडियोज होते हैं, वहीं OpenAI की ऐप पर सारे वीडियो AI से बने होंगे. इसके लिए कंपनी अपने अपकमिंग वीडियो मॉडल Sora 2 को यूज करेगी. अभी तक इस मॉडल को पब्लिक नहीं किया गया है. बता दें कि कुछ दिन पहले मेटा ने भी AI वीडियो वाले प्लेटफॉर्म Vibes का ऐलान किया था, जिसमें सारे AI जनरेटेड वीडियो होते हैं.  

10 सेकंड से कम होगी वीडियो की ड्यूरेशन

बताया जा रहा है कि OpenAI की अपकमिंग ऐप में यूजर अपने वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे. उनके पास सिर्फ Sora 2 मॉडल से वीडियो जनरेट करने का ऑप्शन होगा. यानी यह ऐप ह्यूमन जनरेटेड कंटेट की जगह AI जनरेटेड वीडियो पर फोकस करेगी. इस ऐप में दिखने वाले सारे वीडियो 10 सेकंड या इससे कम ड्यूरेशन वाले होंगे. इस ऐप में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम भी होगा. इसका मतलब है कि अगर कोई यूजर खुद को वेरिफाई करता है तो यह मॉडल उसकी पसंद के वीडियो जनरेट करता रहेगा. दूसरे यूजर भी उन क्लिप के साथ अपनी क्लिप को रीमिक्स कर सकेंगे. कॉपीराइट को रोकने के लिए इसमें कुछ लिमिटेशन भी दी जा सकती है.

मेटा भी ला चुकी ऐसा प्लेटफॉर्म

OpenAI जहां अभी प्लानिंग में ही जुटी है, वहीं मेटा ने ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है. मेटा ने Vibes नाम से एक नया AI वीडियो फीड शुरू किया है, जिस पर यूजर्स AI वीडियो जनरेट और रीमिक्स कर सकेंगे. Vibes को मेटा AI ऐप और वेबसाइट के जरिए एक्सेस किया जा सकता है. इस प्लेटफॉर्म पर इंसानों के दिए प्रॉम्प्ट के बाद AI से जनरेट हुए वीडियोज दिखेंगे. अगर आपको कोई वीडियो पसंद आता है तो यह प्लेटफॉर्म उसे रीमिक्स करने का ऑप्शन देगा. इसमें आप उसमें म्यूजिक एड कर सकेंगे, विजुअल चेंज कर सकेंगे या अपनी पसंद से नया प्रॉम्प्ट देकर एक पूरा नया वीडियो बना सकेंगे. 

Windows 10 यूजर्स के लिए खतरे की घंटी! दो हफ्ते बाद बंद हो जाएगा सपोर्ट, उसके बाद क्या ऑप्शन?

Published at : 30 Sep 2025 01:00 PM (IST)
OpenAI TECH NEWS AI-generated Video Meta Vibes
