आपका फोन भी हिलने लगेगा! Google में ये शब्द लिखते ही दिखेगा जादू, जानिए कैसे

हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआपका फोन भी हिलने लगेगा! Google में ये शब्द लिखते ही दिखेगा जादू, जानिए कैसे

Google Prank: Google दुनिया का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है, जहां लोग रोज़ाना हर तरह की जानकारी खोजते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 27 Dec 2025 01:43 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google Prank: Google दुनिया का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है, जहां लोग रोज़ाना हर तरह की जानकारी खोजते हैं. लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि Google सिर्फ काम की चीजों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें मनोरंजन का तड़का भी छुपा हुआ है. Google समय-समय पर अपने यूज़र्स को सरप्राइज देने के लिए मजेदार ट्रिक्स और छोटे-छोटे विज़ुअल मज़ाक शामिल करता है.

सर्च के साथ मस्ती भी करता है Google

जैसे Google Doodle खास मौकों, त्योहारों और ऐतिहासिक दिनों को रंगीन अंदाज़ में दिखाते हैं, वैसे ही कुछ खास शब्द टाइप करने पर Google सर्च अपने आप अलग-अलग एनिमेशन दिखाने लगता है. ये इफेक्ट मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर नजर आ सकते हैं. कई बार लोग इन्हें फोन या ब्राउज़र की खराबी समझ बैठते हैं लेकिन घबराने की जरूरत नहीं होती.

क्या ये स्क्रीन के लिए खतरनाक हैं?

इन मजेदार ट्रिक्स से आपका फोन या लैपटॉप बिल्कुल सुरक्षित रहता है. ये इफेक्ट सिर्फ कुछ सेकंड के लिए होते हैं और पेज रिफ्रेश करते ही या नई सर्च करते ही सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाता है. Google इन्हें केवल यूज़र्स को एंटरटेन करने और हल्की-फुल्की शरारत के लिए शामिल करता है.

ये खास शब्द टाइप करें और देखें जादू

Google सर्च में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें लिखते ही स्क्रीन पर अजीब लेकिन मज़ेदार हरकतें शुरू हो जाती हैं. “Do a barrel roll” – स्क्रीन घूम जाएगी

अगर आप Google में “do a barrel roll” लिखकर सर्च करते हैं तो आपकी पूरी स्क्रीन एक बार में 360 डिग्री घूम जाएगी. पहली बार देखने पर ऐसा लगेगा जैसे स्क्रीन कंट्रोल से बाहर हो गई हो लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है.

“Askew” – टेढ़ी हो जाएगी पूरी स्क्रीन

Google सर्च या Chrome के एड्रेस बार में “askew” लिखते ही रिज़ल्ट पेज थोड़ा झुक जाता है. पूरी स्क्रीन टेढ़ी-मेढ़ी दिखाई देती है. जैसे ही आप कोई नया शब्द सर्च करते हैं, पेज फिर से सीधा हो जाता है.

“67” – हल्का सा कंपन महसूस होगा

सर्च बॉक्स में “67” टाइप करते ही स्क्रीन में हल्का-सा कंपन या शेक होने लगता है. कुछ पल के लिए टाइप करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन कुछ सेकंड बाद यह इफेक्ट अपने आप खत्म हो जाता है.

“John Cena” – अचानक गायब हो जाएगा कंटेंट

जब आप Google में “John Cena” सर्च करते हैं तो नीचे की तरफ एक छोटा-सा हाथ दिखाई देता है. इस पर क्लिक करते ही एक खास एनिमेशन और उनकी मशहूर एंट्री म्यूज़िक सुनाई देती है. स्क्रीन पर मौजूद कंटेंट कुछ देर के लिए गायब या बदल सकता है लेकिन पेज रिफ्रेश करते ही सब पहले जैसा हो जाता है.

Published at : 27 Dec 2025 01:43 PM (IST)
