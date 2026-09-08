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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीपुराना फोन फेंकने की गलती न करें! Google Store पर मिलेगी तगड़ी कीमत

पुराना फोन फेंकने की गलती न करें! Google Store पर मिलेगी तगड़ी कीमत

पुराना फोन बेचने या फेंकने से पहले Google Store का ट्रेड-इन ऑफर जरूर देखें. यहां आपके पुराने डिवाइस की अच्छी कीमत मिल सकती है. जानें कैसे उठाएं इसका फायदा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 08 Sep 2026 01:06 PM (IST)
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अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन पड़ा है और आपको लगता है कि अब इसकी कोई खास कीमत नहीं बची तो उसे फेंकने या कबाड़ में देने से पहले एक बार जरूर सोच लें. पुराने फोन से छुटकारा पाने के साथ-साथ आप उसकी अच्छी-खासी कीमत भी हासिल कर सकते हैं. Google अपने Google Store पर ट्रेड-इन सुविधा देता है जिसके जरिए पुराने डिवाइस को अच्छी कीमत पर एक्सचेंज किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं.

पुराने फोन के बदले मिल सकता है अच्छा ऑफर

दरअसल, Google Store का ट्रेड-इन प्रोग्राम उन यूजर्स के लिए फायदेमंद होता है जो नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं. इसमें पुराने फोन की कंडिशन, मॉडल और दूसरी डिटेल्स के आधार पर उसकी कीमत तय की जाती है. खास बात ये है कि कुछ पुराने फोन उम्मीद से बेहतर वैल्यू हासिल कर सकते हैं. यानी ऐसा जरूरी नहीं कि कई साल पुराना स्मार्टफोन पूरी तरह बेकार हो चुका हो. अगर डिवाइस अच्छी कंडीशन में है तो उसकी कीमत आपके अनुमान से ज्यादा निकल सकती है.

कैसे काम करता है Google Store Trade-In?

जानकारी के अनुसार, ट्रेड-इन का प्रोसेस नॉर्मली काफी आसान होता है. नया डिवाइस खरीदते समय यूजर को अपने पुराने फोन की जानकारी देनी होती है. इसमें फोन का मॉडल, स्टोरेज और उसकी कंडिशन जैसी जानकारी शामिल है.

इसके बाद पुराने फोन की ट्रेड-इन वैल्यू दिखाई जाती है. अगर यूजर ऑफर एक्सेप्ट करता है तो पुराने डिवाइस को तय प्रोसेस के अनुसार जमा या शिप किया जाता है. फाइनल वैल्यू फोन की असली कंडिशन को चेक करने के बाद ही तय की जाती है.

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फोन की कंडिशन से तय होती है कीमत

आपको बता दें कि पुराने फोन की कीमत केवल उसके मॉडल से तय नहीं होती है. उसकी फिजिकल कंडीशन भी बहुत जरूरी होती है. स्क्रीन पर ज्यादा क्रैक, बॉडी पर डैमेज, खराब बटन या चार्जिंग से जुड़ी समस्या होने पर ट्रेड-इन वैल्यू कम हो जाती है. लेकिन अगर फोन साफ-सुथरी कंडिशन में मौजूद है और सही तरीके से काम करने वाला फोन है तो उसकी बेहतर कीमत मिल सकती है. इसलिए ट्रेड-इन से पहले फोन की कंडिशन को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए.

नया फोन खरीदने पर मिलेगा फायदा

ट्रेड-इन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पुराने फोन की वैल्यू को नए डिवाइस की खरीद के साथ जोड़ा जाता है. इससे नए फोन की कीमत कम हो जाती है. जैसे अगर आपके पुराने फोन की ट्रेड-इन वैल्यू अच्छी निकलती है तो आपको नए स्मार्टफोन के लिए अपनी जेब से कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे. यही वजह है कि पुराना फोन सीधे बेचने या फेंकने से पहले ट्रेड-इन ऑप्शन को चेक करना फायदेमंद रहता है.

फोन देने से पहले ये काम जरूर करें

पुराना फोन ट्रेड-इन करने से पहले उसमें मौजूद पर्सनल जानकारी को सुरक्षित करना बेहद जरूरी होता है. फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट और जरूरी फाइलों का बैकअप लें. इसके बाद अपने Google या दूसरे अकाउंट से साइन आउट करें और फोन को फैक्ट्री रीसेट करें.

साथ ही, ट्रेड-इन की शर्तों और फाइनल वैल्यू को ध्यान से पढ़ें. क्योंकि ऑनलाइन दिखाई गई कीमत और डिवाइस को चेक करने के बाद की कीमत अलग हो सकती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 08 Sep 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
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