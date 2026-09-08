जल्द लॉन्च होगा AirPods 5! जानें Apple के नए ईयरबड्स में क्या बदलेगा?

Apple के वायरलेस ईयरबड्स AirPods को लेकर लंबे समय से नई चर्चाएं चल रही हैं. अब सामने आ रही रिपोर्ट्स से संकेत मिल रहे हैं कि कंपनी AirPods की नई जनरेशन पर तेजी से काम कर रही है. माना जा रहा है कि AirPods 5 जल्द ही बाजार में लॉन्च हो सकता है. अगर लीक और रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं तो Apple AirPods को भी इस नए इवेंट में लॉन्च हो सकता है. खास बात ये है कि AirPods 5, कथित तौर पर AirPods Ultra और AirPods Pro 4 से पहले पेश किए जा सकते हैं.

दो वेरिएंट में आ सकते हैं AirPods 5

माना जा रहा है कि कंपनी Apple AirPods 5 को दो अलग-अलग मॉडल में पेश कर सकती है. एक वेरिएंट नॉर्मल फीचर्स के साथ आ सकता है जबकि दूसरे मॉडल में Active Noise Cancellation (ANC) फीचर देखने को मिल सकता है. इससे पहले भी कंपनी ने AirPods 4 के साथ भी अलग-अलग वेरिएंट पेश किए थे. इसलिए AirPods 5 में भी बेस मॉडल और ANC मॉडल का ऑप्शन मिलने की संभावना है.

H3 चिप से बेहतर हो सकता है ऑडियो एक्सपीरियंस

इसके अलावा AirPods 5 में सबसे बड़ा अपग्रेड इसके नए वायरलेस चिप को माना जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple इनमें H3 चिप का इस्तेमाल कर सकता है. नई चिप की मदद से ईयरबड्स में कॉलिंग के दौरान आवाज को बेहतर तरीके से अलग करने की पावर मिल सकती है.

इतना ही नहीं, डिवाइस में एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन यानी ANC में भी सुधार देखने को मिल सकता है और Spatial Audio का बेहतर एक्सपीरिएंस भी दिए जाने की उम्मीद है. अगर Apple H3 चिप के जरिए साउंड क्वालिटी और कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फीचर्स को भी बेहतर करता है तो AirPods 5 कंपनी के किफायती ईयरबड्स सेगमेंट में खास अपग्रेड साबित हो सकते हैं.

हेल्थ ट्रैकिंग फीचर भी मिल सकता है

AirPods 5 में हेल्थ से जुड़ा फीचर मिलने की भी चर्चा है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि Apple इनमें टेंपरेचर सेंसर जैसी टेक्नोलॉजी भी शामिल कर सकता है. बता दें कि कंपनी पहले ही AirPods Pro 3 में इन-ईयर हार्ट रेट मॉनिटरिंग जैसा फीचर उपलब्ध करा चुकी है. इसलिए AirPods 5 में भी लिमिटेड हेल्थ डेटा ट्रैकिंग देखने को मिल सकते हैं.

सितंबर में हो सकता है AirPods 5 का ऐलान

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, AirPods 5 को भी कंपनी नई आईफोन सीरीज के साथ लॉन्च कर सकती है. हालांकि, कंपनी की ओर से इसको लेकर कोई आफिशियल जानकारी शेयर नहीं की गई है. इसके अलावा बता दें कि पहले AirPods Ultra के लॉन्च होने की चर्चाएं हो रही थीं लेकिन अब माना जा रहा है कि कंपनी एयरपॉड्स अल्ट्रा की जगह पर AirPods 5 को लॉन्च कर सकती है.

कितनी होगी कीमत?

कीमत को लेकर फिलहाल आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि, मौजूदा रिपोर्ट्स में दो संभावित कीमतों की बात की जा रही है. बताया जा रहा है कि AirPods 5 को कंपनी करीब 129 डॉलर की रेंज में उतार सकती है. वहीं, AirPods 5 with ANC की कीमत करीब 179 डॉलर के आस-पास रह सकती है. बता दें कि ये अभी अनुमानित कीमत है, डिवाइस के लॉन्च के बाद इसकी असली कीमत सामने आएंगी.

Apple AirPods 4 Vs AirPods 5

AirPods 4 का डिजाइन ओपन-ईयर स्टाइल पर बेस्ड है और इसमें Bluetooth 5.3 कनेक्टिविटी मिलती है. इसका वजन 4.3 ग्राम प्रति बड्स का है जबकि चार्जिंग केस के साथ कुल वजन करीब 32.3 ग्राम है. वहीं, AirPods 5 भी इसी तरह के हल्के TWS डिजाइन के साथ आने की उम्मीद है. इसलिए सिर्फ लुक या फिट के आधार पर अपग्रेड करने की जरूरत शायद नहीं होगी.

ऑडियो क्वालिटी में क्या बदलेगा?

AirPods 4 में Apple का Custom High-Excursion ड्राइवर दिया गया है जो डीप बास और बेहतर ऑडियो आउटपुट देने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें Adaptive EQ और Personalized Spatial Audio जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं.

वहीं, AirPods 5 में भी इसी तरह के ऑडियो फीचर्स मिलने की उम्मीद है. हालांकि, नई जनरेशन के मॉडल में Apple कुछ ऑडियो और वॉयस प्रोसेसिंग में सुधार कर सकता है. रिपोर्ट्स में नए मॉडल के लिए बेहतर Voice Isolation और Spatial Audio जैसे अपग्रेड की संभावना जताई गई है.

बैटरी लाइफ कैसी होगी?

AirPods 4 एक बार चार्ज करने पर करीब 5 घंटे तक सुनने का समय देते हैं और चार्जिंग केस के साथ कुल बैटरी लाइफ लगभग 30 घंटे तक बताई गई है. 5 मिनट की फास्ट चार्जिंग से करीब 1 घंटे की लिसनिंग मिलती है.

वहीं, AirPods 5 में कितना बैटरी बैकअप मिलेगा इसके बारे में डिटेल्स सामने नहीं आईं हैं. हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि Apple कम से कम AirPods 4 के आसपास की बैटरी लाइफ बनाए रखेगा.

कौन सा मॉडल खरीदें?

अगर आपको अभी Apple के वायरलेस ईयरबड्स खरीदने हैं तो AirPods 4 आपके लिए एक सेफ ऑप्शन साबित हो सकता है. वहीं, अगर आप नए फीचर्स, बेहतर नॉइस कैंसिलेशन और नई जनरेशन के हार्डवेयर के लिए इंतजार कर सकते हैं तो AirPods 5 का इंतजार करना ज्यादा समझदारी हो सकती है.

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