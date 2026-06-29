हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसिर्फ स्मार्टफोन नहीं! Powerbank से चार्ज कर सकते हैं ये 5 Devices, चेक करें लिस्ट

सिर्फ स्मार्टफोन नहीं! Powerbank से चार्ज कर सकते हैं ये 5 Devices, चेक करें लिस्ट

Power Bank: इनके लिए ज्यादा पावरफुल पावरबैंक की जरूरत नहीं पड़ती है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 29 Jun 2026 10:08 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • टैबलेट, पोर्टेबल गेमिंग कंसोल, यूएसबी फैन भी पावरबैंक से चार्ज कर सकते हैं।

Power Bank: स्मार्टफोन तो आज हर इंसान की जरुरत बन चुका है. लेकिन फोन की बैटरी भी लोगों को काफी परेशान करती है. अक्सर, देखा जाता है कि सफर के दौरान या फिर किसी मीटिंग में लोग फोन की बैटरी से परेशान होकर पावरबैंक का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पावरबैंक सिर्फ स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए नहीं है. इस गैजेट से आप और भी कई सारे डिवाइस को आसानी से चार्ज कर सकते हैं. आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने पावरबैंक की मदद से स्मार्टफोन के अलावा भी कौन-कौन से डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं.

टैबलेट और ई-रीडर

बड़े डिस्प्ले वाले टैबलेट और ई-रीडर भी पावरबैंक से चार्ज किए जा सकते हैं. हालांकि, इनके लिए ज्यादा पावरफुल पावरबैंक की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर आपका पावरबैंक 20W या उससे ज्यादा आउटपुट सपोर्ट करता है तो टैबलेट की चार्जिंग भी काफी तेज हो सकती है.

वायरलेस ईयरबड्स और हेडफोन्स

आज के डिजिटल समय में युवाओं में वायरलेस ईयरबड्स और हेडफोन्स काफी पॉपुलर हो चुके हैं. लेकिन इन्हें भी बैटरी की मदद से इस्तेमाल किया जाता है. अब अगर आपका वायरलेस ईयरबड्स कहीं रास्ते में डिस्चार्ज हो जाता है तो आप इसे पावरबैंक से आसानी से चार्ज कर सकते हैं. बता दें कि आज ज्यादातर ईयरबड्स USB Type-C या Lightning पोर्ट के जरिए चार्ज होते हैं, इसलिए उन्हें पावरबैंक से आराम से चार्ज किया जा सकता है.

स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड

स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड जैसे गैजेट्स भी युवाओं के बीच काफी फेमश हैं. ये गैजेट्स भी बैटरी की मदद से ही इस्तेमाल किए जाते हैं. हालांकि, इन गैजेट्स में छोटी बैटरी होती है जो जल्दी ही डिस्चार्ज भी हो जाती है. ऐसे में अगर आपके पास इन गैजेट्स का चार्जिंग केबल मौजूद है तो इन्हें आप पावरबैंक से भी चार्ज कर सकते हैं.

मिनी USB फैन और LED लाइट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गर्मियों में USB फैन और USB LED लाइट मार्केट में काफी पॉपुलर हो चुकी हैं. घरों में बिजली जाने पर ये गैजेट्स काफी काम आते हैं. लेकिन अक्सर, किसी कारण से ये डिस्चार्ज हो जाते हैं तो इन्हें भी आप पावरबैंक की मदद से आसानी से चार्ज कर सकते हैं. कैंपिंग, ट्रैवल या इमरजेंसी स्थिति में ये छोटे-छोटे डिवाइस काफी मददगार साबित होते हैं.

पोर्टेबल गेमिंग कंसोल

गेमिंग लवर्स भी आज कल अपना गेमिंग कंसोल साथ में लेकर चलते हैं. ऐसे में अगर आप हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल का इस्तेमाल करते हैं तो लंबे गेमिंग सेशन के दौरान जल्दी बैटरी खत्म हो सकती है. इसी दौरान पावरबैंक आपके लिए एक सपोर्ट का काम करता है और इसकी मदद से कंसोल को चार्ज कर सकते हैं. USB Type-C चार्जिंग सपोर्ट करने वाले कई गेमिंग डिवाइस सीधे पावरबैंक से चार्ज हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: काम का तनाव होगा आधा! प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट हैं ये Gadgets, फटाफट चेक करें लिस्ट

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Power Bank Tech Tips TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
सिर्फ स्मार्टफोन नहीं! Powerbank से चार्ज कर सकते हैं ये 5 Devices, चेक करें लिस्ट
सिर्फ स्मार्टफोन नहीं! Powerbank से चार्ज कर सकते हैं ये 5 Devices, चेक करें लिस्ट
टेक्नोलॉजी
क्या है UWB टेक्नोलॉजी, जानिए भविष्य में क्यों होने वाली है इसकी जरूरत?
क्या है UWB टेक्नोलॉजी, जानिए भविष्य में क्यों होने वाली है इसकी जरूरत?
टेक्नोलॉजी
महंगा होने से पहले आखिरी बार सस्ता हुआ iPhone 17 Pro Max? यहां से अभी उठा लें डिस्काउंट का फायदा
महंगा होने से पहले आखिरी बार सस्ता हुआ iPhone 17 Pro Max? यहां से अभी उठा लें डिस्काउंट का फायदा
टेक्नोलॉजी
How Truecaller Works: Truecaller को कैसे पता चल जाता है आपके घर का नाम? जानें इसके पीछे की टेक्नोलॉजी
Truecaller को कैसे पता चल जाता है आपके घर का नाम? जानें इसके पीछे की टेक्नोलॉजी
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal: मंदिर का पैसा और 'चोरी' का खेल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर BJP पर भड़की ममता बनर्जी की TMC, कहा - 'भगवान के नाम का...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर BJP पर भड़की ममता बनर्जी की TMC, कहा - 'भगवान के नाम का...'
पंजाब
भगवंत मान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा दावा, बोले- 'पंजाब में पहली बार सनातन...'
भगवंत मान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा दावा, बोले- 'पंजाब में पहली बार सनातन...'
विश्व
भारत नहीं पहले चीन दौरे पर गए तारिक रहमान, बांग्लादेश के PM की स्ट्रैटजी पर क्या बोला पाकिस्तान?
भारत नहीं पहले चीन दौरे पर गए तारिक रहमान, बांग्लादेश के PM की स्ट्रैटजी पर क्या बोला पाकिस्तान?
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया से हारकर टी-20 विश्वकप से बाहर हुई टीम इंडिया, हरमनप्रीत कौर ने दे दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा
ऑस्ट्रेलिया से हारकर टी-20 विश्वकप से बाहर हुई टीम इंडिया, हरमनप्रीत कौर ने दे दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 10: 'वेलकम टू द जंगल' के आगे 'कॉकटेल 2' ने दूसरे संडे भी काटा बवाल, कर डाली शानदार कमाई, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
'कॉकटेल 2' ने दूसरे संडे भी काटा बवाल, कर डाली शानदार कमाई, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
विश्व
कराची हमले के बाद बौखलाया पाकिस्तान, आधी रात अफगानिस्तान में कर दी एयरस्ट्राइक, आतंकियों के नाम पर कर दी 35 नागरिकों की हत्या
कराची हमले के बाद बौखलाया PAK, अफगानिस्तान में कर दी एयरस्ट्राइक, आतंकियों के नाम पर की 35 की हत्या
ट्रेंडिंग
Viral Video: मरे हुए सांप को मुंह में डालकर बना रहा था Reel, फिर जो हुआ उसने उड़ा दिए होश
Viral Video: मरे हुए सांप को मुंह में डालकर बना रहा था Reel, फिर जो हुआ उसने उड़ा दिए होश
ऑटो
अब Maruti Baleno खरीदने के लिए ज्यादा पैसे करने होंगे खर्च, कंपनी ने बढ़ा दी इतनी कीमत
अब Maruti Baleno खरीदने के लिए ज्यादा पैसे करने होंगे खर्च, कंपनी ने बढ़ा दी इतनी कीमत
ENT LIVE
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
ENT LIVE
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
ABP NEWS
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
ABP NEWS
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
Embed widget