सिर्फ स्मार्टफोन नहीं! Powerbank से चार्ज कर सकते हैं ये 5 Devices, चेक करें लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom टैबलेट, पोर्टेबल गेमिंग कंसोल, यूएसबी फैन भी पावरबैंक से चार्ज कर सकते हैं।

Power Bank: स्मार्टफोन तो आज हर इंसान की जरुरत बन चुका है. लेकिन फोन की बैटरी भी लोगों को काफी परेशान करती है. अक्सर, देखा जाता है कि सफर के दौरान या फिर किसी मीटिंग में लोग फोन की बैटरी से परेशान होकर पावरबैंक का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पावरबैंक सिर्फ स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए नहीं है. इस गैजेट से आप और भी कई सारे डिवाइस को आसानी से चार्ज कर सकते हैं. आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने पावरबैंक की मदद से स्मार्टफोन के अलावा भी कौन-कौन से डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं.

टैबलेट और ई-रीडर

बड़े डिस्प्ले वाले टैबलेट और ई-रीडर भी पावरबैंक से चार्ज किए जा सकते हैं. हालांकि, इनके लिए ज्यादा पावरफुल पावरबैंक की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर आपका पावरबैंक 20W या उससे ज्यादा आउटपुट सपोर्ट करता है तो टैबलेट की चार्जिंग भी काफी तेज हो सकती है.

वायरलेस ईयरबड्स और हेडफोन्स

आज के डिजिटल समय में युवाओं में वायरलेस ईयरबड्स और हेडफोन्स काफी पॉपुलर हो चुके हैं. लेकिन इन्हें भी बैटरी की मदद से इस्तेमाल किया जाता है. अब अगर आपका वायरलेस ईयरबड्स कहीं रास्ते में डिस्चार्ज हो जाता है तो आप इसे पावरबैंक से आसानी से चार्ज कर सकते हैं. बता दें कि आज ज्यादातर ईयरबड्स USB Type-C या Lightning पोर्ट के जरिए चार्ज होते हैं, इसलिए उन्हें पावरबैंक से आराम से चार्ज किया जा सकता है.

स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड

स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड जैसे गैजेट्स भी युवाओं के बीच काफी फेमश हैं. ये गैजेट्स भी बैटरी की मदद से ही इस्तेमाल किए जाते हैं. हालांकि, इन गैजेट्स में छोटी बैटरी होती है जो जल्दी ही डिस्चार्ज भी हो जाती है. ऐसे में अगर आपके पास इन गैजेट्स का चार्जिंग केबल मौजूद है तो इन्हें आप पावरबैंक से भी चार्ज कर सकते हैं.

मिनी USB फैन और LED लाइट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गर्मियों में USB फैन और USB LED लाइट मार्केट में काफी पॉपुलर हो चुकी हैं. घरों में बिजली जाने पर ये गैजेट्स काफी काम आते हैं. लेकिन अक्सर, किसी कारण से ये डिस्चार्ज हो जाते हैं तो इन्हें भी आप पावरबैंक की मदद से आसानी से चार्ज कर सकते हैं. कैंपिंग, ट्रैवल या इमरजेंसी स्थिति में ये छोटे-छोटे डिवाइस काफी मददगार साबित होते हैं.

पोर्टेबल गेमिंग कंसोल

गेमिंग लवर्स भी आज कल अपना गेमिंग कंसोल साथ में लेकर चलते हैं. ऐसे में अगर आप हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल का इस्तेमाल करते हैं तो लंबे गेमिंग सेशन के दौरान जल्दी बैटरी खत्म हो सकती है. इसी दौरान पावरबैंक आपके लिए एक सपोर्ट का काम करता है और इसकी मदद से कंसोल को चार्ज कर सकते हैं. USB Type-C चार्जिंग सपोर्ट करने वाले कई गेमिंग डिवाइस सीधे पावरबैंक से चार्ज हो सकते हैं.

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