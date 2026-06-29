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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या है UWB टेक्नोलॉजी, जानिए भविष्य में क्यों होने वाली है इसकी जरूरत?

क्या है UWB टेक्नोलॉजी, जानिए भविष्य में क्यों होने वाली है इसकी जरूरत?

What is UWB Technology: ये रेडियो वेव्स की मदद से बेहद सटीक तरीके से किसी भी डिवाइस की लोकेशन और दूरी का पता लगाने का काम करती है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 29 Jun 2026 10:03 AM (IST)
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  • UWB शॉर्ट-रेंज वायरलेस तकनीक है, जो सटीक डिवाइस स्थान बताती है।
  • यह ब्लूटूथ और NFC से अलग, डिवाइस खोजने में विशेष है।
  • कार अनलॉक, स्मार्ट होम नियंत्रण, इंडोर नेविगेशन इसके प्रमुख उपयोग हैं।

What is UWB Technology: इस डिजिटल दुनिया में मार्केट में कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले डिवाइसेज मौजूद है. स्मार्टफोन तो आज हर इंसान की जरूरत बन चुका है. लेकिन इसके साथ ही मार्केट में स्मार्टवॉच और स्मार्ट होम डिवाइस भी काफी तेजी से ट्रेंडिंग में आ रहे हैं. इसी बीच इन डिवाइसेज में एक फीचर मिलता है जिसका नाम है UWB (Ultra Wideband). दरअसल, ये फीचर ज्यादातर आपको प्रीमियम स्मार्टफोन्स और कार कंपनियां के प्रोडक्ट्स में ही देखने को मिलते हैं. लेकिन आने वाले समय में ये लोगों की जरुरत भी बन सकता है. आइए जानते हैं कि यह तकनीक क्या है और भविष्य में इसकी जरूरत क्यों बढ़ने वाली है.

क्या है UWB टेक्नोलॉजी?

जानकारी के मुताबिक, UWB, जिसे Ultra Wideband कहा जाता है, एक शॉर्ट-रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है. ये रेडियो वेव्स की मदद से बेहद सटीक तरीके से किसी भी डिवाइस की लोकेशन और दूरी का पता लगाने का काम करती है. इस टेक्नोलॉजी की सबसे खास बात ये है कि ये कुछ सेंटीमीटर तक ही डिवाइस को खोजने का काम कर सकता है कि कोई भी डिवाइस किस डॉयरेक्शन और दूरी पर मौजूद है.

Bluetooth और NFC से कैसे अलग है ये टेक्नोलॉजी

अक्सर लोग UWB को Bluetooth या NFC जैसा ही समझ लेते हैं लेकिन इन तीनों का काम करने का तरीका बिलकुल अलग है. आपको बता दें कि Bluetooth का इस्तेमाल डेटा ट्रांसफर और वायरलेस ऑडियो के लिए किया जाता है. वहीं, NFC बहुत कम दूरी पर पेमेंट और डिवाइस पेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन UWB इन सबसे अलग किसी भी पास में मौजूद डिवाइस को खोजने का काम करता है.

किन-किन क्षेत्रों में होगा इस्तेमाल

एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में UWB का इस्तेमाल कई जगहों पर तेजी से बढ़ सकता है. इसमें स्मार्टफोन की मदद से कार का लॉक खोलना, स्मार्ट होम डिवाइस को ऑटोमैटिक कंट्रोल करना, डिजिटल की का इस्तेमाल, लगेज या ट्रैकिंग टैग खोजना और इंडोर नेविगेशन जैसी चीजें UWB टेक्नोलॉजी की मदद से पहले से और बेहतर हो सकती हैं.

भविष्य में क्यों पड़ेगी जरुरत

फिलहाल UWB केवल कुछ प्रीमियम डिवाइसों में देखने को मिलती है लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में इसकी कीमत कम होने के साथ ही ये मिड-रेंज वाले स्मार्टफोन्स में भी देखने को मिल सकता है. माना जा रहा है कि जैसे-जैसे कनेक्टेड डिवाइसों की संख्या बढ़ेगी UWB टेक्नोलॉजी लोगों की जरुरत बन जाएगी.

यह भी पढ़ें: क्या होता है Quantum Computer? जानिए नॉर्मल कंप्यूटर से कैसे है अलग

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 29 Jun 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
Tech Tips TECH NEWS HINDI UWB
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