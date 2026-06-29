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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमहंगा होने से पहले आखिरी बार सस्ता हुआ iPhone 17 Pro Max? यहां से अभी उठा लें डिस्काउंट का फायदा

महंगा होने से पहले आखिरी बार सस्ता हुआ iPhone 17 Pro Max? यहां से अभी उठा लें डिस्काउंट का फायदा

iPhone 17 Pro Max Price Drops: आने वाले दिनों में आईफोन महंगे होने वाले हैं. उससे पहले रिलायंस डिजिटल iPhone 17 Pro Max पर एक धमाकेदार ऑफर लेकर आई है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 29 Jun 2026 09:58 AM (IST)
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  • iPhone 17 Pro Max पर ₹10,000 से अधिक की छूट।
  • A19 प्रो, 6.9 इंच डिस्प्ले और 39 घंटे बैटरी।
  • रिलायंस डिजिटल पर ₹1,39,490 में बैंक ऑफर सहित।
  • अमेजन पर Google Pixel 10 ₹59,000 से कम।

iPhone 17 Pro Max Price Drops: ऐप्पल ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में आईफोन की कीमतें भी बढ़ सकती हैं. इससे पहले अगर आप बचत के साथ iPhone 17 Pro Max खरीदना चाहते हैं तो जबरदस्त मौका आ गया है. रिलायंस डिजिटल से इस समय यह आईफोन बड़ी बचत के साथ खरीदा जा सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि आईफोन की कीमतें बढ़ने से पहले यह आईफोन आखिरी बार सस्ता हुआ हो. इसलिए मौके को मिस न करें और अपना फेवरेट आईफोन आज ही घर ले आएं. आइए एक नजर डालते हैं कि फीचर लोडेड इस आईफोन में क्या-क्या मिलता है और रिलायंस डिजिटल के ऑफर में कितना पैसा बचाया जा सकता है.

iPhone 17 Pro Max के स्पेसिफिकेशंस

पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुए ऐप्पल के इस फ्लैगशिप डिवाइस में 6.9 इंच का ProMotion डिस्प्ले मिलता है, जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ आता है. ऐप्पल ने इसमें अपना लेटेस्ट A19 Pro प्रोसेसर दिया है, जो शानदार परफॉर्मेंस देता है. बैटरी की बात करें तो इसमें कंपनी सबसे बड़ी बैटरी मिलती है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह 39 घंटे का वीडियो प्लेबैक देती है. कैमरा सेटअप के मामले में 17 Pro Max के रियर में 48MP+ 48MP+ 48MP का ट्रिपल कैमरा और सेल्फी के लिए फ्रंट में 18MP का सेंटर स्टेज कैमरा दिया गया है. ऐप्पल ने कई सालों के बाद प्रो मॉडल को नए लुक में पेश किया था, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है.

रिलायंस डिजिटल पर मिल रहा डिस्काउंट

भारत में iPhone 17 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपये रखी गई थी. अब रिलायंस डिजिटल पर डिस्काउंट के साथ यह आईफोन 1,42,490 रुपये में लिस्टेड है. इस फ्लैट डिस्काउंट के अलावा कंपनी ICICI, SBI और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 3000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट भी दे रही है. इस तरह कुल छूट 10,000 रुपये से ज्यादा हो जाती है और आप यह फोन 1,39,490 रुपये में खरीद पाएंगे.

Google Pixel 10 पर भी पाएं धमाकेदार छूट

आईफोन के साथ-साथ आप इस समय एंड्रॉयड फोन पर भी छूट का फायदा उठा सकते हैं. पिछले साल अगस्त में 79,999 रुपये में लॉन्च हुआ गूगल पिक्सल 10 अमेजन पर डिस्काउंट के साथ मौजूद है. अमेजन पर अभी यह फोन केवल 63,799 रुपये में लिस्टेड है. इस पर करीब 5,000 रुपये का कैशबैक और बैंक ऑफर मिल रहा है. सारी छूट मिलाने के बाद यह फोन 59,000 रुपये से कम कीमत में खरीदा जा सकता है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 29 Jun 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IPhone 17 Pro Max Phone Deal
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