Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Best Flagship Phone 2025: साल 2025 स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए खास रहा है, खासतौर पर फ्लैगशिप सेगमेंट में. इस साल ऐसे प्रीमियम फोन लॉन्च हुए जिन्होंने परफॉर्मेंस, कैमरा और यूजर एक्सपीरियंस की परिभाषा ही बदल दी. गहरी AI इंटीग्रेशन, पहले से ज्यादा स्लिम डिजाइन, बड़ी बैटरी और कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन की वापसी जैसे ट्रेंड्स ने यूज़र्स का ध्यान खींचा.

इन सबके बीच कुछ स्मार्टफोन ऐसे रहे जिन्होंने न सिर्फ लोकप्रियता हासिल की, बल्कि भविष्य के लिए नए बेंचमार्क भी सेट किए. आइए जानते हैं 2025 के उन चुनिंदा फ्लैगशिप फोन्स के बारे में जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा.

Samsung Galaxy S25 Ultra

अगर आप टॉप-क्लास परफॉर्मेंस, शानदार कैमरा और स्मूद सॉफ्टवेयर अनुभव चाहते हैं तो Samsung Galaxy S25 Ultra एक मजबूत दावेदार है. इसमें दिया गया Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर गेमिंग, मल्टीटास्किंग और AI फीचर्स के बीच बेहतरीन संतुलन बनाता है. बेहतर कैमरा ट्यूनिंग, रिफाइंड One UI और शानदार डिस्प्ले इसे 2025 का सबसे पावरफुल और कम्प्लीट फ्लैगशिप फोन बनाते हैं.

iPhone 17 Pro Max

Apple का iPhone 17 Pro Max भी इस साल सुर्खियों में रहा. नए डिजाइन और Cosmic Orange कलर ने इसे अलग पहचान दी. A19 Pro चिप, 48MP ट्रिपल कैमरा सेटअप, नया 18MP फ्रंट कैमरा और इन-हाउस 5G मॉडेम ने इसकी लोकप्रियता को और बढ़ाया. इसके साथ ही iOS 26 में पेश किया गया Liquid Glass UI और सॉफ्टवेयर लेवल पर किए गए सुधार इसे 2025 का एक ऑलराउंडर फ्लैगशिप बनाते हैं.

Vivo X300 Pro

जिन यूज़र्स के लिए कैमरा सबसे अहम फीचर है उनके लिए Vivo X300 Pro एक शानदार विकल्प है. ZEISS-ट्यून प्रोफेशनल कैमरा सेटअप के साथ इसमें MediaTek Dimensity 9500 चिप दी गई है जो स्मूद परफॉर्मेंस और AI बेस्ड फीचर्स देती है. FunTouch OS से Origin OS में बदलाव ने इसके यूज़र एक्सपीरियंस को और बेहतर बना दिया है.

OnePlus 15

OnePlus 15 ने भी फ्लैगशिप मार्केट में खास जगह बनाई. इसकी 7,300mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी, Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, 165Hz OLED डिस्प्ले और 120W फास्ट चार्जिंग इसे बेहद खास बनाते हैं. OxygenOS 16 में किए गए सुधारों के चलते यह फोन परफॉर्मेंस के साथ-साथ यूज़र एक्सपीरियंस में भी शानदार साबित हुआ.

Google Pixel 10 Pro

क्लीन एंड्रॉयड, एडवांस कैमरा और दमदार AI फीचर्स के लिए Google Pixel 10 Pro 2025 का एक बेहतरीन फ्लैगशिप है. TSMC द्वारा तैयार Tensor G5 चिप के साथ यह फोन शानदार AI एक्सपीरियंस और कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी देता है. प्रीमियम डिजाइन इसकी खास पहचान है, वहीं बड़ी स्क्रीन और बैटरी चाहने वाले यूज़र्स Pixel 10 Pro XL को भी चुन सकते हैं.

Oppo Find X9 Pro

Oppo Find X9 Pro भी इस साल फ्लैगशिप सेगमेंट में छाया रहा. 7,500mAh बैटरी, MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर, ढेरों AI फीचर्स और बेहतर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ यह फोन कैमरा लवर्स के साथ-साथ पावर यूजर्स के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा.

यह भी पढ़ें:

नया फोन खरीदने से पहले जरूर ध्यान रखें ये बातें! इस समय खरीदने पर होती है सबसे ज्यादा बचत