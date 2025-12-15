Year Ender 2025: DSLR जैसी आएगी फोटो, ये हैं इस साल लॉन्च हुए 200MP कैमरा वाले फोन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYear Ender 2025: DSLR जैसी आएगी फोटो, ये हैं इस साल लॉन्च हुए 200MP कैमरा वाले फोन

आजकल कई कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन में 200MP कैमरा देने शुरू कर दिए हैं. ये स्मार्टफोन 4K, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और DSLR को कड़ी टक्कर दे रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 15 Dec 2025 10:19 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Year Ender 2025: पिछले कुछ समय से मोबाइल कंपनियां अपने स्मार्टफोन में DSLR को टक्कर देने वाली कैमरे देने लगी हैं. सैमसंग से लेकर वीवो समेत कई कंपनियों के फोन में इन दिनों 200MP तक के कैमरे दिए जा रहे हैं. इनसे न सिर्फ फोटो अच्छी आती है, बल्कि वीडियोग्राफी भी कमाल की होती है. आज हम आपको साल 2025 में लॉन्च हुए 200MP कैमरा वाले फोन के बारे में बताने जा रहे हैं.

Samsung Galaxy S25 Ultra

साल की शुरुआत में ही सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप डिवाइस Galaxy S25 Ultra को कई शानदार फीचर्स से लैस है. इसमें 6.9 इंच का QHD+ Dynamic LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है. Snapdragon 8 Elite चिपसेट वाले इस फोन में 5,000mAh की बैटरी है और इसके रियर में 200MP प्राइमरी कैमरा के साथ क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और यह 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है. इसकी शुरुआती कीमत 1,29,999 रुपये है.

Vivo X300 Pro

इसी महीने लॉन्च हुए Vivo X300 Pro में 6.78 इंच का डिस्प्ले और मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 प्रोसेसर दिया गया है. इसके कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी लेंस, 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 200MP का पेरिस्कोप सेंसर दिया गया है. फ्रंट में इसे 50MP कैमरा दिया गया है. इसकी शुरुआती कीमत 1,09,999 रुपये है.

Realme GT 8 Pro

नवंबर में भारत में लॉन्च हुए Realme GT 8 Pro में 6.79 इंच का 2K रेजॉल्यूशन वाला डिस्प्ले और Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलता है. रियलमी ने जापानी इमेजिंग ब्रांड Ricoh के साथ मिलकर इसका कैमरा सिस्टम डेवलप किया है. इसके रियर में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50MP का अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया है. यह सेटअप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है. फ्लिपकार्ट पर यह फोन 72,999 रुपये में लिस्टेड है.

Vivo V60e

अगर आप कम कीमत पर 200MP कैमरा वाला फोन देख रहे हैं तो Vivo V60e एक अच्छा ऑप्शन है. इसमें 6.77 इंच की AMOLED स्क्रीन मिलती है. मीडियाटेक डायमेंसिटी 7360 Turbo प्रोसेसर से लैस इस फोन के रियर में 200 MP + 8 MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है. इसके फ्रंट में 50MP का कैमरा है. कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी कीमत 29,999 रुपये है. 

Published at : 15 Dec 2025 10:19 AM (IST)
Embed widget