नकली हो सकते हैं आपके आईफोन और ऐप्पल वॉच! इन तरीकों से लगाएं असली का पता

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पिछले कुछ समय से आईफोन समेत ऐप्पल के दूसरे प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी बढ़ी है. इसके चलते नकली प्रोडक्ट्स भी खूब बेचे जा रहे हैं. अगर आप इंटरनेट पर किसी अनजान व्यक्ति या अनऑथोराइज्ड सेलर से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके नकली होने के चांस हो सकते हैं. हालांकि, कई ऐसे आसान तरीके हैं, जिससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपका आईफोन या ऐप्पल का दूसरा प्रोडक्ट नकली तो नहीं है. आइए कुछ ऐसे ही आसान तरीके जानते हैं.

सीरियल नंबर से लगाएं पता

डिवाइस के सीरियल नंबर से इसके असली-नकली होने का पता लगाया जा सकता है. इसके लिए अपने डिवाइस की सेटिंग में जनरल पर जाकर अबाउट पर टैप करें. यहां दिख रहे सीरियल नंबर को ऐप्पल के कवरेज पेज पर डालें. यहां आपको डिवाइस का मॉडल नंबर, वारंटी और परचेज डिटेल दिख जाएगी. अगर यहां इनवैलिड सीरियल नंबर दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका डिवाइस फेक हो सकता है. यह तरीका ऐप्पल के सारे डिवाइस पर काम करेगा.

पेयरिंग से चलेगा पता

ऐप्पल वॉच के असली-नकली होने का पता पेयरिंग से भी चल सकता है. असली ऐप्पल वॉच आईफोन पर वॉच ऐप के जरिए पेयर की जा सकती है, लेकिन अगर कोई वॉप ब्लूटूथ सेटिंग में जाकर या थर्ड-पार्टी ऐप के जरिए कनेक्ट होती है तो यह नकली हो सकती है.

असली चार्जर और केबल का ऐसे लगाएं पता

ऐप्पल के असली चार्जर और केबल पर डिजाइन्ड बाय ऐप्पल इन कैलिफॉर्निया टेक्स्ट के साथ उसकी असेंबली लोकेशन और 12 डिजिट का सीरियल नंबर लिखा होगा. ऐप्पल की असली केबल स्मूद, गोल और सिंगल पीस होती है. अगर कोई केबल ऐसी नहीं है तो वह नकली हो सकती है.

ये संकेत दिखें तो खरीदने से बचें

अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए सस्ती कीमत का लालच दे रहा है तो सतर्क रहें.

अगर कोई सेलर खरीदने से पहले प्रोडक्ट चेक नहीं करने दे रहा है तो समझ जाएं कि कुछ गड़बड़ हो सकती है.

ऑथेंटिक रीसेलर प्रोडक्ट से जुड़े पेपर और बॉक्स आदि संभालकर रखते हैं. अगर कोई सेलर आपको बिल, वारंटी कार्ड या दूसरे डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है तो सावधान हो जाएं.

ये भी पढ़ें-

ऐप्पल लाएगी सस्ता आईफोन, किफायती दामों में मिलेंगे iPhone 17 वाले फीचर्स, जानें कब होगा लॉन्च