हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYear Ender 2025: iPhone 16e से लेकर Nothing Phone 3 तक, अपना जादू नहीं दिखा पाए इस साल लॉन्च हुए ये फोन

Year Ender 2025: iPhone 16e से लेकर Nothing Phone 3 तक, अपना जादू नहीं दिखा पाए इस साल लॉन्च हुए ये फोन

Year Ender 2025: इस साल ऐप्पल से लेकर सैमसंग और नथिंग जैसी कंपनियों के कई मोबाइल ने ग्राहकों को निराश किया. नए डिजाइन और फीचर्स के बावजूद इन कंपनियों के कुछ मॉडल्स को ग्राहकों ने पसंद नहीं किया.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 27 Dec 2025 08:32 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Year Ender 2025: हर साल कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए नए-नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं. इनमें एक से बढ़कर फीचर से लैस किया जाता है ताकि ये लोगों को पसंद आ सके, लेकिन कई प्रोडक्ट्स अपना जादू नहीं दिखा पाते. लोगों को किसी प्रोडक्ट का डिजाइन पसंद नहीं आता तो किसी की कीमत उन्हें ज्यादा लगती है. इस साल भी कई ऐसे मोबाइल मार्केट में लॉन्च हुए, जिनसे कंपनियों के साथ-साथ लोगों को भी खूब उम्मीदें थीं, लेकिन वो अपना असर नहीं छोड़ पाए. आज हम ऐसे ही कुछ मॉडल्स पर नजर डालेंगे. 

iPhone 16e

ऐप्पल ने इस साल की शुरुआत में iPhone 16e को लॉन्च किया था. कंपनी को उम्मीद थी कि किफायती कीमत, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट के कारण लोग इसे पसंद करेंगे, लेकिन यह फोन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. पुराने डिजाइन, लिमिटेड कलर ऑप्शन और बेसिक कैमरा सेटअप के कारण लोगों ने इसे खारिज कर दिया.

iPhone Air

iPhone 16e के अलावा ऐप्पल का iPhone Air भी अपना कमाल नहीं दिखा पाया. ऐप्पल ने सितंबर में आईफोन 17 सीरीज के साथ अपने इस सबसे पतले आईफोन को लॉन्च किया था. अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन के बावजूद लोगों ने इसे पसंद नहीं किया और कंपनी को अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ा. 

Samsung Galaxy S25 Edge

सैमसंग ने भी इसी साल अल्ट्रा-थिन स्मार्टफोन सेगमेंट की शुरुआत करते हुए Galaxy S25 Edge को उतारा था. पतले डिजाइन के कारण कंपनी को इसके हिट होने की उम्मीदें थीं, लेकिन यह फ्लॉप हो गया. इसकी बिक्री इतनी कम रही कि कंपनी ने इसका प्रोडक्शन पूरी तरह बंद कर दिया और इसका नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट लाने का प्लान भी कैंसिल कर दिया. सैमसंग का कहा कि वह पूरी Edge लाइनअप को ही बंद कर रही है.

Nothing Phone 3

ऐप्पल और सैमसंग की तरह नथिंग को भी अपने Phone 3 से निराश होना पड़ा. कंपनी ने इसमें विजुअल एक्सपेरिमेंट करते हुए ट्रांसपेरेंट डिजाइन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था. नए ग्लिफ मैट्रिक्स के साथ कंपनी को इससे मार्केट में हलचल पैदा होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. महंगी कीमत और कैमरा क्वालिटी टॉप लेवल की न होने के कारण ग्राहकों ने इसे खास पसंद नहीं किया.

ये भी पढ़ें-

सैमसंग के फोल्डेबल फोन पर मिल रही 65,000 रुपये की भारी छूट, यह मौका चूक न जाना, यहां चेक करें डील

Published at : 27 Dec 2025 08:32 AM (IST)
Tags :
Nothing Phone 3 TECH NEWS Samsung Galaxy S25 Edge IPhone 16E IPhone Air New Year 2026 Year Ender 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाह Taj नहीं कहां है ताज बोलिए! घने कोहरे में ताजमहल हुआ गायब, सैलानी नहीं कर पा रहे दीदार
वाह Taj नहीं कहां है ताज बोलिए! घने कोहरे में ताजमहल हुआ गायब, सैलानी नहीं कर पा रहे दीदार
इंडिया
India-Bangladesh Relations: '1971 का युद्ध एक धर्मयुद्ध था, होलोकॉस्ट से भी...', भारतीय सेना के अधिकारी ने पाकिस्तान के काले कारनामों पर दिया बड़ा बयान
'1971 का युद्ध एक धर्मयुद्ध था, होलोकॉस्ट से भी...', भारतीय सेना के अधिकारी ने PAK के काले कारनामों पर दिया बड़ा बयान
टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर और तुलसी का होगा महामिलन? नॉयना को अपने फैसले पर होगा पछतावा
मिहिर और तुलसी का होगा महामिलन? नॉयना को अपने फैसले पर होगा पछतावा
विश्व
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
Advertisement

वीडियोज

Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | Unnao Case | Bangladesh | SIR | UP | Salman Khan Birthday |Pollution
Delhi समेत 16 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट, कोहरा-बर्फबारी और शीतलहर बढ़ाएगी मुसीबत | Weather Alert
BMC Election 2026: BMC चुनाव के लिए SP की लिस्ट जारी, 227 सीटों पर उम्मीदवार | Maharashtra News
Cold Wave: कोहरा-बर्फबारी और शीतलहर बढ़ाएगी मुसीबत, IMD ने 16 राज्यों में जारी किया अलर्ट | Weather
Unnao Case: 'Kuldeep Sengar के खिलाफ साजिश हुई' - Brij Bhushan | Crime News | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाह Taj नहीं कहां है ताज बोलिए! घने कोहरे में ताजमहल हुआ गायब, सैलानी नहीं कर पा रहे दीदार
वाह Taj नहीं कहां है ताज बोलिए! घने कोहरे में ताजमहल हुआ गायब, सैलानी नहीं कर पा रहे दीदार
इंडिया
India-Bangladesh Relations: '1971 का युद्ध एक धर्मयुद्ध था, होलोकॉस्ट से भी...', भारतीय सेना के अधिकारी ने पाकिस्तान के काले कारनामों पर दिया बड़ा बयान
'1971 का युद्ध एक धर्मयुद्ध था, होलोकॉस्ट से भी...', भारतीय सेना के अधिकारी ने PAK के काले कारनामों पर दिया बड़ा बयान
टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर और तुलसी का होगा महामिलन? नॉयना को अपने फैसले पर होगा पछतावा
मिहिर और तुलसी का होगा महामिलन? नॉयना को अपने फैसले पर होगा पछतावा
विश्व
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
क्रिकेट
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
इंडिया
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और ललित मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और ललित मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
शिक्षा
CBSE ने KVS और NVS भर्ती 2025 की Tier-1 परीक्षा का शेड्यूल किया जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड
CBSE ने KVS और NVS भर्ती 2025 की Tier-1 परीक्षा का शेड्यूल किया जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड
यूटिलिटी
खाना बनाने का है शौक तो शुरू करें क्लाउड किचन, कम खर्च में होगी लाखों की कमाई
खाना बनाने का है शौक तो शुरू करें क्लाउड किचन, कम खर्च में होगी लाखों की कमाई
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget