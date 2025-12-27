Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Year Ender 2025: हर साल कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए नए-नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं. इनमें एक से बढ़कर फीचर से लैस किया जाता है ताकि ये लोगों को पसंद आ सके, लेकिन कई प्रोडक्ट्स अपना जादू नहीं दिखा पाते. लोगों को किसी प्रोडक्ट का डिजाइन पसंद नहीं आता तो किसी की कीमत उन्हें ज्यादा लगती है. इस साल भी कई ऐसे मोबाइल मार्केट में लॉन्च हुए, जिनसे कंपनियों के साथ-साथ लोगों को भी खूब उम्मीदें थीं, लेकिन वो अपना असर नहीं छोड़ पाए. आज हम ऐसे ही कुछ मॉडल्स पर नजर डालेंगे.

iPhone 16e

ऐप्पल ने इस साल की शुरुआत में iPhone 16e को लॉन्च किया था. कंपनी को उम्मीद थी कि किफायती कीमत, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट के कारण लोग इसे पसंद करेंगे, लेकिन यह फोन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. पुराने डिजाइन, लिमिटेड कलर ऑप्शन और बेसिक कैमरा सेटअप के कारण लोगों ने इसे खारिज कर दिया.

iPhone Air

iPhone 16e के अलावा ऐप्पल का iPhone Air भी अपना कमाल नहीं दिखा पाया. ऐप्पल ने सितंबर में आईफोन 17 सीरीज के साथ अपने इस सबसे पतले आईफोन को लॉन्च किया था. अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन के बावजूद लोगों ने इसे पसंद नहीं किया और कंपनी को अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ा.

Samsung Galaxy S25 Edge

सैमसंग ने भी इसी साल अल्ट्रा-थिन स्मार्टफोन सेगमेंट की शुरुआत करते हुए Galaxy S25 Edge को उतारा था. पतले डिजाइन के कारण कंपनी को इसके हिट होने की उम्मीदें थीं, लेकिन यह फ्लॉप हो गया. इसकी बिक्री इतनी कम रही कि कंपनी ने इसका प्रोडक्शन पूरी तरह बंद कर दिया और इसका नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट लाने का प्लान भी कैंसिल कर दिया. सैमसंग का कहा कि वह पूरी Edge लाइनअप को ही बंद कर रही है.

Nothing Phone 3

ऐप्पल और सैमसंग की तरह नथिंग को भी अपने Phone 3 से निराश होना पड़ा. कंपनी ने इसमें विजुअल एक्सपेरिमेंट करते हुए ट्रांसपेरेंट डिजाइन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था. नए ग्लिफ मैट्रिक्स के साथ कंपनी को इससे मार्केट में हलचल पैदा होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. महंगी कीमत और कैमरा क्वालिटी टॉप लेवल की न होने के कारण ग्राहकों ने इसे खास पसंद नहीं किया.

