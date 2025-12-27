Samsung Galaxy Z Fold 6 Discount: सैमसंग के एक फोल्डेबल फोन के दाम धड़ाम से कम हो गए हैं. पिछले साल लॉन्च हुए इस फोन पर इस समय लगभग 65,000 रुपये सस्ता मिल रहा है. पिछले साल लॉन्च हुए इस फोन को अगर आप ज्यादा कीमत के कारण नहीं खरीद पाए थे तो अब बचत के साथ इसे अपनी जेब में डालने का मौका मिल रहा है. अगर आप नए साल के मौके पर अपना फोन अपग्रेड करना या किसी को फोन गिफ्ट देना चाहते हैं तो यह मौका चूकना नहीं चाहिए.

Samsung Galaxy Z Fold 6 के स्पेसिफिकेशंस

Galaxy Z Fold 6 में कटिंग-एज टेक्नोलॉजी के साथ कई धांसू फीचर्स मिलते हैं. इस फोन में 7.6 इंच का Dynamic AMOLED 2X पैनल वाला मेन डिस्प्ले और 6.3 का कवर डिस्प्ले दिया गया है. दोनों ही 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं. इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर लगा है, जिसे 12GB रैम से पेयर किया गया है. यह फोल्डेबल फोन रियर में 50MP + 12MP + 10MP के ट्रिपल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 10MP के सेंसर के साथ लॉन्च हुआ था. पावर के लिए इसमें 4400mAh का बैटरी पैक मिलता है.

Samsung Galaxy Z Fold 6 पर फ्लिपकार्ट दे रही शानदार छूट

भारत में इस फोन को 1,64,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब फ्लिपकार्ट पर इसका सिल्वर शैडो 256GB वेरिएंट सिर्फ 1,03,933 रुपये में लिस्टेड है. 61,066 के फ्लैट डिस्काउंट के अलावा ग्राहक सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड से खरीद पर 4,000 रुपये तक का डिस्काउंट भी पा सकते हैं. इस तरह इस फोन पर कुल 65,000 रुपये के डिस्काउंट का फायदा उठाया जा सकता है.

आईफोन 16 पर भी भारी छूट

Galaxy Z Fold 6 की तरह ऐप्पल के आईफोन 16 पर भी भारी छूट मिल रही है. अभी यह क्रोमा पर 69,900 रुपये में लिस्टेड है, लेकिन डिस्काउंट, कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर के बाद इसकी कीमत लगभग 41,000 रुपये रह जाती है. आईफोन 16 ऐप्पल का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है.

