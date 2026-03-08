हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
CCTV का फुल फॉर्म क्या है? घर-दफ्तर से लेकर सड़कों तक कैसे बन गया तीसरी आंख

CCTV का फुल फॉर्म क्या है? घर-दफ्तर से लेकर सड़कों तक कैसे बन गया तीसरी आंख

CCTV: आज के समय में सुरक्षा हर किसी के लिए बेहद जरूरी बन गई है. चाहे घर हो, ऑफिस हो या फिर सार्वजनिक जगहें—हर जगह निगरानी के लिए कैमरे लगाए जाते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 08 Mar 2026 03:46 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

CCTV: आज के समय में सुरक्षा हर किसी के लिए बेहद जरूरी बन गई है. चाहे घर हो, ऑफिस हो या फिर सार्वजनिक जगहें—हर जगह निगरानी के लिए कैमरे लगाए जाते हैं. इन्हीं में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली तकनीक है CCTV. लेकिन कई लोग यह नहीं जानते कि CCTV का पूरा नाम क्या है और यह सिस्टम काम कैसे करता है.

CCTV का फुल फॉर्म क्या होता है?

CCTV का पूरा नाम Closed-Circuit Television होता है. यह एक ऐसा वीडियो निगरानी सिस्टम है जिसमें कैमरों की मदद से किसी खास जगह की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है और उसे सीमित मॉनिटर या रिकॉर्डिंग डिवाइस पर देखा जाता है.

सामान्य टीवी प्रसारण की तरह इसका सिग्नल सार्वजनिक रूप से प्रसारित नहीं होता. यह केवल एक बंद नेटवर्क में काम करता है, इसलिए इसे क्लोज्ड सर्किट कहा जाता है. इसी वजह से इसका इस्तेमाल सुरक्षा और निगरानी के लिए किया जाता है.

CCTV सिस्टम कैसे काम करता है?

एक सामान्य CCTV सिस्टम में मुख्य रूप से कैमरे, मॉनिटर और रिकॉर्डिंग डिवाइस शामिल होते हैं. कैमरे किसी क्षेत्र की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और उसे केबल या वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से एक कंट्रोल यूनिट तक भेजते हैं.

आधुनिक CCTV सिस्टम डिजिटल तकनीक पर आधारित होते हैं. इनका वीडियो डेटा हार्ड ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज में सुरक्षित रखा जाता है. कई सिस्टम ऐसे भी होते हैं जिन्हें मोबाइल फोन या कंप्यूटर के जरिए दूर से भी देखा जा सकता है. इससे यूजर कहीं से भी लाइव या रिकॉर्डेड फुटेज देख सकता है.

CCTV सिस्टम के खास फीचर्स

आजकल के CCTV सिस्टम कई उन्नत फीचर्स के साथ आते हैं जो सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं. इनमें हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे होते हैं जो साफ और स्पष्ट वीडियो रिकॉर्ड करते हैं. इससे किसी व्यक्ति या घटना की पहचान करना आसान हो जाता है.

कई कैमरों में नाइट विजन और इन्फ्रारेड तकनीक भी होती है जिससे अंधेरे या कम रोशनी में भी निगरानी संभव होती है. इसके अलावा मोशन डिटेक्शन फीचर भी काफी उपयोगी है. अगर कैमरा किसी असामान्य गतिविधि को पहचानता है, तो तुरंत अलर्ट भेज सकता है.

CCTV क्यों है इतना जरूरी?

आज के दौर में CCTV सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुका है. दुकानों में चोरी रोकने, सड़कों पर ट्रैफिक पर नजर रखने और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बनाए रखने में यह बड़ी भूमिका निभाता है. स्कूल, अस्पताल, कंपनियां और सरकारी संस्थान भी निगरानी और जिम्मेदारी तय करने के लिए CCTV का इस्तेमाल करते हैं. किसी घटना के बाद जांच के दौरान भी रिकॉर्ड की गई फुटेज महत्वपूर्ण सबूत के रूप में काम आती है.

Windows PC हो गया बेहद स्लो? Microsoft के बताए ये 7 तरीके मिनटों में बढ़ा देंगे स्पीड

Published at : 08 Mar 2026 03:46 PM (IST)
