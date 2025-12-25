WhatsApp पर गलती से डिलीट हो गई चैट? टेंशन की कोई बात नहीं, बिना बैकअप भी ऐसे हो जाएगी रिकवर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







WhatsApp पर कई पुरानी और जरूरी चैट्स रहती हैं. इनमें कोई जरूरी एड्रेस, जरूरी नंबर, सलाह, फोटो और वीडियो समेत कुछ भी हो सकता है और इसके कारण लोग सालों तक इन्हें डिलीट नहीं करते हैं. लेकिन कई बार गलती से कोई चैट डिलीट हो जाती है. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप बिना बैकअप के भी डिलीट हुई चैट को रिकवर कर सकते हैं. आज हम आपको इसका तरीका बताने जा रहे हैं.

क्या बिना बैकअप रिकवर हो सकती है चैट?

व्हाट्सऐप बिना बैकअप के डिलीट हुई चैट को रिकवर करने का ऑप्शन नहीं देती है, लेकिन कुछ तरीकों से यह काम किया जा सकता है. सबसे पहला तरीका उन एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पर काम करेगा, जो लोकल चैट फाइल्स को स्टोर करते हैं. अगर आपका फोन लोकल चैट फाइल्स को स्टोर करता है तो यह काम आसानी से हो सकता है.

चैट रिकवर करने का तरीका

सबसे पहले फाइल मैनेजर ओपन करें और WhatsApp नाम के फोल्डर को ओपन करें. इसमें डेटाबेस पर जाएं और हालिया तारीखों के नाम से सेव हुई फाइल्स को देखें. अगर आपको ये फाइल्स मिल गई तो यह चैट्स का लोकल रिकॉर्ड है, जो बैकअप बंद होने के बाद भी फोन स्टोर कर लेता है. अगर ये फाइल्स अवेलेबल हैं तो अपने व्हाट्सऐप को बिना ऐप डेटा क्लियर किए अनइंस्टॉल कर दोबारा इंस्टॉल करें. फिर जब आप नंबर वेरिफाई करेंगे तो व्हाट्सऐप इन लोकल फाइल्स को डिटेक्ट कर चैट रिस्टोर करने की कोशिश करेगी. ध्यान रहे कि यह तरीका तभी काम करेगा, जब आपके फोन पर लोकल फाइल्स को डिलीट होने से पहले सेव कर लिया गया हो और ये फोन में अवेलेबल होनी चाहिए.

यह भी है एक तरीका

इसके अलावा अगर आपने किसी के साथ चैट्स को शेयर किया है जो उन्हें वापस इन कन्वर्सेशन को एक्सपोर्ट करने के लिए कहें. आप व्हाट्सऐप पर टेक्स्ट फॉर्मेट में चैट एक्सपोर्ट कर सकते हैं. इससे चैट पूरी तरह रिस्टोर नहीं होगी, लेकिन आपको कंटेट मिल जाएगा.

