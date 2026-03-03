हरा धनिया के पत्ते खाने के ये 5 फायदे नहीं जानते होंगे आप, इन बीमारियों में करते हैं मदद

How To Use Coriander Leaves For Health: भारतीय रसोई में हरा धनिया सिर्फ सजावट के लिए ही नहीं, बल्कि स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. दाल हो, सब्जी हो या फिर चावल ऊपर से थोड़ा सा कटा धनिया डालते ही पकवान का स्वाद दोगुना हो जाता है. लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हरा धनिया सिर्फ गार्निशिंग तक सीमित है, तो अब अपनी जानकारी अपडेट कर लीजिए. हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली बेवसाइट Healthline की रिपोर्ट के अनुसार, रोजाना इसके सेवन से इम्यूनिटी मजबूत होती है, पाचन बेहतर होता है और शरीर को कई अन्य फायदे भी मिलते हैं. चलिए आपको इसके 5 फायदे बताते हैं.

हरे धनिए के फायदे

डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद

हरा धनिया ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है. इसमें मौजूद कुछ एंजाइम्स शुगर लेवल को कम करने में सहायक माने जाते हैं. साथ ही इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह डायबिटीज मरीजों के लिए बेहतर विकल्प बन जाता है. आप चाहें तो धनिया पानी बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं. बस कुछ पत्तियां पानी में डालकर दिनभर पीते रहें.

इम्यूनिटी को करता है मजबूत

हरे धनिए में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को इंफेक्शन और बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं. इसके एंटीबैक्टीरियल गुण भी शरीर की इम्यून सिस्टम की क्षमता को बढ़ाते हैं. नियमित सेवन से बार-बार बीमार पड़ने की समस्या कम हो सकती है. कमजोर इम्यून के लोगों के लिए यह काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

त्वचा के लिए फायदेमंद

हर कोई साफ और दमकती त्वचा चाहता है. शरीर में अधिक एसिडिटी के कारण त्वचा पर लालिमा, दाने और पिंपल्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं. हरा धनिया एसिडिटी को कम करने में मदद करता है, जिससे स्किन से जुड़ी समस्याओं में राहत मिल सकती है.

डाइजेशन को रखता है दुरुस्त

हरे धनिए में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है. यह गैस, अपच और ब्लोटिंग जैसी दिक्कतों को कम करने में सहायक हो सकता है. अगर आप अपने डाइजेशन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो रोजाना भोजन में धनिया शामिल करना फायदेमंद रहेगा.

हार्ट की सेहत के लिए अच्छा

हरा धनिया एक नेचुरल डाययूरेटिक की तरह काम करता है, जो शरीर से अतिरिक्त सोडियम बाहर निकालने में मदद करता है. इससे कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायता मिल सकती है. कई रिसर्च बताते हैं कि इसका नियमित सेवन हार्ट रोग के खतरे को कम कर सकता है. यह आपके लिए एक बेहतर विकल्प है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

