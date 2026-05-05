Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom MR, AR-VR का मिश्रण है, जो डिजिटल वस्तुओं को इंटरैक्ट कराता है।

XR Vs AR Vs VR Vs MR: डिजिटल दुनिया को देखने और समझने का तरीका तेजी से बदल रहा है. आज AR, VR, MR और XR जैसी टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े टेक इवेंट्स तक सीमित नहीं हैं बल्कि ये हमारी पढ़ाई, काम, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट का हिस्सा बनती जा रही हैं. लेकिन अक्सर लोग इन चारों के बीच फर्क समझ नहीं पाते. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये क्या हैं और क्यों जरूरी हैं.

XR क्या है? (Extended Reality)

Extended Reality यानी XR एक छतरी की तरह है जिसके अंदर AR, VR और MR तीनों आते हैं. इसका मतलब है ऐसी सभी टेक्नोलॉजी जो हमारी असली दुनिया के अनुभव को बदलती या बढ़ाती हैं उन्हें XR कहा जाता है. इसे स्पेशल कंप्यूटिंग भी कहा जाता है.

AR क्या है? (Augmented Reality)

Augmented Reality में आप असली दुनिया को देखते रहते हैं लेकिन उस पर डिजिटल चीजें जुड़ जाती हैं. उदाहरण, सोशल मीडिया के फेस फिल्टर, घर में वर्चुअल फर्नीचर देखने वाले ऐप्स. इसमें असली और डिजिटल दोनों साथ-साथ दिखते हैं. आने वाले समय में स्मार्ट ग्लासेस इस टेक्नोलॉजी को और आगे ले जाएंगे.

VR क्या है? (Virtual Reality)

Virtual Reality पूरी तरह अलग अनुभव देता है. इसमें आप असली दुनिया से कट जाते हैं और एक वर्चुअल दुनिया में पहुंच जाते हैं. उदाहरण जैसे गेमिंग, ट्रेनिंग सिमुलेशन, वर्चुअल टूर. VR हेडसेट पहनते ही आपको पूरी तरह नई दुनिया दिखाई देती है जो कंप्यूटर से बनाई जाती है.

MR क्या है? (Mixed Reality)

Mixed Reality AR और VR का मिला-जुला रूप है. इसमें डिजिटल ऑब्जेक्ट सिर्फ दिखते ही नहीं बल्कि असली दुनिया के साथ इंटरैक्ट भी करते हैं. यानी वर्चुअल चीजें ऐसे व्यवहार करती हैं जैसे वे वास्तव में मौजूद हों. यह टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, हेल्थकेयर और एडवांस ट्रेनिंग में तेजी से इस्तेमाल हो रही है.

क्यों जरूरी है इनका फर्क समझना?

इन टेक्नोलॉजी का असर सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं है. ये एजुकेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग और शॉपिंग जैसे कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव ला रही हैं. जैसे-जैसे डिवाइस बेहतर होंगे इन सभी के बीच का फर्क कम होता जाएगा और हमारा डिजिटल अनुभव और भी रियल लगेगा. AR, VR, MR और XR मिलकर भविष्य की डिजिटल दुनिया को आकार दे रहे हैं. आने वाले समय में असली और वर्चुअल दुनिया के बीच की दूरी लगभग खत्म हो सकती है और यही इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत है.

यह भी पढ़ें:

Airtel यूजर्स को झटका! एयरटेल ने महंगा कर दिया अपना ये पॉपुलर प्लान, जानिए अब कितने देने होंगे पैसे