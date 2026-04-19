हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या AI हमारी सोचने की क्षमता को कमजोर कर रहा है? रिपोर्ट में हो गया हैरान करने वाला खुलासा

क्या AI हमारी सोचने की क्षमता को कमजोर कर रहा है? रिपोर्ट में हो गया हैरान करने वाला खुलासा

Artificial Intelligence: AI की मदद से लोग अपने काम तेजी से पूरा कर लेते हैं खासकर जब बात कठिन सवालों या लॉजिक से जुड़े टास्क की हो. यानी जब तक AI साथ होता है प्रदर्शन अच्छा दिखता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 19 Apr 2026 06:07 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • AI पर निर्भरता से समस्याओं को हल करने में रुचि घटी

Artificial Intelligence: आजकल लोग छोटी-बड़ी हर समस्या के लिए AI टूल्स का सहारा लेने लगे हैं. सवाल पूछना हो, मैथ सॉल्व करना हो या किसी टॉपिक को समझना सब कुछ कुछ सेकंड में मिल जाता है. लेकिन जहां ये तकनीक काम को आसान बनाती है वहीं इसके कुछ ऐसे असर भी सामने आ रहे हैं जिन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा.

दिमाग पर AI का असर क्या कहता है नया अध्ययन?

एक हालिया रिसर्च में यह सामने आया कि AI की मदद से लोग अपने काम तेजी से पूरा कर लेते हैं खासकर जब बात कठिन सवालों या लॉजिक से जुड़े टास्क की हो. यानी जब तक AI साथ होता है प्रदर्शन अच्छा दिखता है. लेकिन असली समस्या तब सामने आई जब शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों से AI की मदद हटा दी. जैसे ही यह सहारा खत्म हुआ, लोगों की परफॉर्मेंस में गिरावट देखने को मिली. वे ज्यादा गलतियां करने लगे और कठिन सवालों को हल करने में उनकी रुचि भी कम हो गई.

कुछ ही मिनटों का असर

इस अध्ययन में यह भी देखा गया कि सिर्फ 10 मिनट तक AI की मदद लेना ही काफी था जिससे लोगों की स्वतंत्र सोच और समस्या सुलझाने की क्षमता पर असर पड़ा. यानी कम समय का इस्तेमाल भी लंबे समय के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है.

अलग-अलग समूह, एक जैसा नतीजा

शोध में सैकड़ों लोगों को शामिल किया गया और उन्हें अलग-अलग टास्क दिए गए. कुछ को गणित के सवाल हल करने थे जबकि कुछ को समझने वाले पैराग्राफ पढ़ने थे. दिलचस्प बात यह रही कि सभी समूहों में एक जैसी प्रवृत्ति देखी गई AI के बिना उनकी परफॉर्मेंस कमजोर हो गई.

क्यों चिंता की बात है?

इस विषय पर काम करने वाले शोधकर्ता रचित दुबे के अनुसार, यह सिर्फ गलत जवाब देने का मामला नहीं है. असली चिंता यह है कि लोग धीरे-धीरे खुद सोचने की आदत खो सकते हैं. अगर हर काम के लिए AI पर निर्भरता बढ़ती गई तो इंसान में धैर्य कम हो सकता है और वह खुद से समस्याएं हल करने से बचने लगेगा.

संतुलन ही है समाधान

AI एक शक्तिशाली टूल है लेकिन इसका सही इस्तेमाल बेहद जरूरी है. अगर इसे सिर्फ सहायक की तरह इस्तेमाल किया जाए और अपनी सोच को एक्टिव रखा जाए तो यह फायदेमंद साबित हो सकता है. वरना, ज्यादा निर्भरता हमारी सोचने और समझने की क्षमता को धीरे-धीरे कमजोर कर सकती है.

यह भी पढ़ें:

iPhone यूजर्स के लिए आ गया WhatsApp का नया Liquid Glass! जानें डिवाइस में कैसे करें ऑन?

Published at : 19 Apr 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या AI हमारी सोचने की क्षमता को कमजोर कर रहा है? रिपोर्ट में हो गया हैरान करने वाला खुलासा
क्या AI हमारी सोचने की क्षमता को कमजोर कर रहा है? रिपोर्ट में हो गया हैरान करने वाला खुलासा
टेक्नोलॉजी
क्या इन्वर्टर पर भी इंडक्शन को चला सकते हैं? अभी जान लें सच्चाई वरना एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान
क्या इन्वर्टर पर भी इंडक्शन को चला सकते हैं? अभी जान लें सच्चाई वरना एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान
टेक्नोलॉजी
अब ठगों की खैर नहीं! आपका Android फोन खुद बताएगा कौन सा बैंक कॉल है असली
अब ठगों की खैर नहीं! आपका Android फोन खुद बताएगा कौन सा बैंक कॉल है असली
टेक्नोलॉजी
आपकी आवाज भी अब सुरक्षित नहीं! AI चुरा सकता है आपकी पहचान, पलभर में बना देगा आपकी हूबहू कॉपी
आपकी आवाज भी अब सुरक्षित नहीं! AI चुरा सकता है आपकी पहचान, पलभर में बना देगा आपकी हूबहू कॉपी
Advertisement

वीडियोज

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Kailash Kher Interview: ‘जोगी’ के पीछे की कहानी, नई पीढ़ी को लेकर क्या बोले सिंगर?
Khabar Filmy Hai: दूसरी बार मम्मी-पापा बनने जा रहे दीपिका पादुकोन और रणवीर सिंह | Bollywood Masala
sansani: पति का मर्डर... पत्नी का 'इमोशनल' नाटक ! | MP News
Kanpur Accident : सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को कार ने हवा में उछाला, रोंगटे खड़े कर देगा Video!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Ceasefire: क्या अमेरिका-ईरान के बीच फिर से होगी बात? नूरखान एयरबेस पर उतरे अमेरिकी सैन्य विमान
क्या अमेरिका-ईरान के बीच फिर से होगी बात? नूरखान एयरबेस पर उतरे अमेरिकी सैन्य विमान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: अपर्णा यादव के खिलाफ हजरतगंज थाने में शिकायत, जलाया था सपा-कांग्रेस का झंडा
लखनऊ: अपर्णा यादव के खिलाफ हजरतगंज थाने में शिकायत, जलाया था सपा-कांग्रेस का झंडा
आईपीएल 2026
चक्रवर्ती और नरेन की फिरकी में फंसी राजस्थान, KKR ने 155 पर रोका; वैभव सूर्यवंशी फिफ्टी से चूके
चक्रवर्ती और नरेन की फिरकी में फंसी राजस्थान, KKR ने 155 पर रोका; वैभव सूर्यवंशी फिफ्टी से चूके
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन को इस मजबूरी की वजह से तीन भोजपुरी फिल्मों में करना पड़ा काम, अब हुआ खुलासा
अमिताभ बच्चन को इस मजबूरी की वजह से तीन भोजपुरी फिल्मों में करना पड़ा काम, अब हुआ खुलासा
इंडिया
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
इंडिया
UAE से छूट सकता है भारत का बड़ा ड्रग माफिया जसविंदर उर्फ जैज़? सबूत मिलने में देरी, जानें पूरा मामला
UAE से छूट सकता है भारत का बड़ा ड्रग माफिया जसविंदर उर्फ जैज़? सबूत मिलने में देरी, जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
Video: हुलिए ने बना दिया मुजरिम! ट्रेन में iPhone के चक्कर में बेगुनाह की धुलाई, सच सामने आते ही पलटा खेल
हुलिए ने बना दिया मुजरिम! ट्रेन में iPhone के चक्कर में बेगुनाह की धुलाई, सच सामने आते ही पलटा खेल
हेल्थ
Blood Test For Cancer Detection: इस छोटे-से ब्लड टेस्ट से ही पता लग जाएंगे कई कैंसर, बीमार होने से पहले ही करा सकेंगे इलाज
इस छोटे-से ब्लड टेस्ट से ही पता लग जाएंगे कई कैंसर, बीमार होने से पहले ही करा सकेंगे इलाज
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget