200MP कैमरा और 7.58 इंच की डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ Xiaomi 18 Fold, जानें कीमत

Xiaomi ने अपना बहुप्रतिक्षित फोल्डेबल फोन Xiaomi 18 Fold को चीन में लॉन्च कर दिया है. ये एक बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन है जिसमें यूजर्स को कई सारे धांसू फीचर्स देखने को मिल जाएंगे. कंपनी ने इस फोन में बड़ी फोल्डेबल स्क्रीन के साथ फ्लैगशिप प्रोसेसर, Leica-ट्यून कैमरा सिस्टम और बड़ी बैटरी दी है. फोन का डिजाइन पहले के मुकाबले ज्यादा चौड़ा और कॉम्पैक्ट रखा गया है. चीन में इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है जबकि बिक्री इसी महीने शुरू होने की उम्मीद है.

शानदार कैमरा सेटअप

फोल्डेबल फोन के कैमरा सेटअप पर नजर डालें तो इसमें कंपनी ने ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है जिसमें 200MP Leica-बैक्ड का प्राइमरी कैमरा शामिल है. इसके अलावा इसमें 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और एक 50MP का अल्ट्रावाइड सेंसर उपलब्ध कराया गया है. सेल्फी के लिए डिवाइस में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया हुआ है.

बैटरी बैकअप के बारे में बताएं तो कंपनी ने Xiaomi 18 Fold में 6,000mAh की बैटरी उपलब्ध कराई है जो 67W के वायर्ड और 50W के वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इसका मतलब साफ है कि ये फोन यूजर्स को जबरदस्त बैकअप देने में सक्षम है.

कैसे हैं इसके फीचर्स

Xiaomi 18 Fold के फीचर्स की बात करें तो इस फोन में 5.38 इंच का बाहरी AMOLED कवर डिस्प्ले उपलब्ध कराया गया है जो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. वहीं, डिवाइस में 7.58 इंच की इंटरनल फोल्डेबल AMOLED स्क्रीन दी गई है. ये भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. इसके अलावा इसमें नया 3nm Xring O3 AI फ्लैगशिप SoC लगाया गया है. इतना ही नहीं, इस फोल्डेबल फोन में यूजर्स को 16GB तक रैम और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज मिल जाती है. Xiaomi 18 Fold बॉक्स से ही Android 17 बेस्ड HyperOS 4 पर चलता है.

Xiaomi 18 Fold की कीमत कितनी है?

Xiaomi 18 Fold के कीमत की बात करें तो इसके 12+256GB स्टोरेज मॉडल की शुरुआती कीमत CNY 10,999 (लगभग 1.55 लाख रुपये) रखी गई है. वहीं, इसके 12+512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत CNY 11,999 यानी करीब 1.69 लाख रुपये है.

16+512GB मॉडल की कीमत CNY 12,999 (लगभग 1.83 लाख रुपये) और 16+1TB वेरिएंट की कीमत CNY 14,999 यानी लगभग 2.11 लाख रुपये रखी गई है. हालांकि, भारत में अभी तक इसे लॉन्च नहीं किया गया है और कंपनी की ओर से इसे भारत में लॉन्च को लेकर कोई आधिकारीक जानकारी भी अभी तक शेयर नहीं की गई है.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra से होगी टक्कर

शाओमी के इस फोल्डेबल फोन की भारत में टक्कर Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra से होगी. इसे कंपनी ने हाल ही में बाजार में उतारा है. सैमसंग के इस फोन में 6.5 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है और आउटर डिस्प्ले 8 इंच का है. ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं. इसके साथ ही ये फोन IP48 रेटिंग के साथ आता है. इसमें यूजर्स को 1TB तक का स्टोरेज ऑप्शन मिल जाता है. इसके अलावा इसमें 4400mAh की बैटरी दी गई है जो 45W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

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