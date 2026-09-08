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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी200MP कैमरा और 7.58 इंच की डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ Xiaomi 18 Fold, जानें कीमत

200MP कैमरा और 7.58 इंच की डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ Xiaomi 18 Fold, जानें कीमत

200MP कैमरा, 7.58 इंच की बड़ी फोल्डेबल डिस्प्ले और दमदार फीचर्स के साथ Xiaomi 18 Fold चीन में लॉन्च हो गया है. आइए जानते हैं कि इसमें कौन-कौन से फीचर्स दिए गए हैं और इसकी कीमत कितनी है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 08 Sep 2026 09:52 AM (IST)
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Xiaomi ने अपना बहुप्रतिक्षित फोल्डेबल फोन Xiaomi 18 Fold को चीन में लॉन्च कर दिया है. ये एक बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन है जिसमें यूजर्स को कई सारे धांसू फीचर्स देखने को मिल जाएंगे. कंपनी ने इस फोन में बड़ी फोल्डेबल स्क्रीन के साथ फ्लैगशिप प्रोसेसर, Leica-ट्यून कैमरा सिस्टम और बड़ी बैटरी दी है. फोन का डिजाइन पहले के मुकाबले ज्यादा चौड़ा और कॉम्पैक्ट रखा गया है. चीन में इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है जबकि बिक्री इसी महीने शुरू होने की उम्मीद है.

शानदार कैमरा सेटअप

फोल्डेबल फोन के कैमरा सेटअप पर नजर डालें तो इसमें कंपनी ने ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है जिसमें 200MP Leica-बैक्ड का प्राइमरी कैमरा शामिल है. इसके अलावा इसमें 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और एक 50MP का अल्ट्रावाइड सेंसर उपलब्ध कराया गया है. सेल्फी के लिए डिवाइस में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया हुआ है.

बैटरी बैकअप के बारे में बताएं तो कंपनी ने Xiaomi 18 Fold में 6,000mAh की बैटरी उपलब्ध कराई है जो 67W के वायर्ड और 50W के वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इसका मतलब साफ है कि ये फोन यूजर्स को जबरदस्त बैकअप देने में सक्षम है.

कैसे हैं इसके फीचर्स

Xiaomi 18 Fold के फीचर्स की बात करें तो इस फोन में 5.38 इंच का बाहरी AMOLED कवर डिस्प्ले उपलब्ध कराया गया है जो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. वहीं, डिवाइस में 7.58 इंच की इंटरनल फोल्डेबल AMOLED स्क्रीन दी गई है. ये भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. इसके अलावा इसमें नया 3nm Xring O3 AI फ्लैगशिप SoC लगाया गया है. इतना ही नहीं, इस फोल्डेबल फोन में यूजर्स को 16GB तक रैम और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज मिल जाती है. Xiaomi 18 Fold बॉक्स से ही Android 17 बेस्ड HyperOS 4 पर चलता है.

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Xiaomi 18 Fold की कीमत कितनी है?

Xiaomi 18 Fold के कीमत की बात करें तो इसके 12+256GB स्टोरेज मॉडल की शुरुआती कीमत CNY 10,999 (लगभग 1.55 लाख रुपये) रखी गई है. वहीं, इसके 12+512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत CNY 11,999 यानी करीब 1.69 लाख रुपये है.

16+512GB मॉडल की कीमत CNY 12,999 (लगभग 1.83 लाख रुपये) और 16+1TB वेरिएंट की कीमत CNY 14,999 यानी लगभग 2.11 लाख रुपये रखी गई है. हालांकि, भारत में अभी तक इसे लॉन्च नहीं किया गया है और कंपनी की ओर से इसे भारत में लॉन्च को लेकर कोई आधिकारीक जानकारी भी अभी तक शेयर नहीं की गई है.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra से होगी टक्कर

शाओमी के इस फोल्डेबल फोन की भारत में टक्कर Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra से होगी. इसे कंपनी ने हाल ही में बाजार में उतारा है. सैमसंग के इस फोन में 6.5 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है और आउटर डिस्प्ले 8 इंच का है. ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं. इसके साथ ही ये फोन IP48 रेटिंग के साथ आता है. इसमें यूजर्स को 1TB तक का स्टोरेज ऑप्शन मिल जाता है. इसके अलावा इसमें 4400mAh की बैटरी दी गई है जो 45W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 08 Sep 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Xiaomi 18 Fold
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