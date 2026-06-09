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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone का क्रेज खत्म? इन कारणों से एंड्रॉयड फोन की तरफ जा रहे हैं लोग

iPhone का क्रेज खत्म? इन कारणों से एंड्रॉयड फोन की तरफ जा रहे हैं लोग

Android Over iPhone: आईफोन सालों से मार्केट पर राज करते आ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे कारण हैं, जो लोगों को एंड्रॉयड की तरफ पुश कर रहे हैं. इसका असर आईफोन की बिक्री पर भी पड़ रहा है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 09 Jun 2026 06:36 AM (IST)
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  • साइडलोडिंग की स्वतंत्रता Android की तरफ आकर्षित करती है।

Android Over iPhone: 2007 में आईफोन का सफर शुरू हुआ था. उस साल ऐप्पल ने पहला आईफोन लॉन्च किया और इसने देखते ही देखते पूरी मोबाइल फोन इंडस्ट्री को बदल दिया. यही कारण है कि सालों-साल आईफोन की बिक्री सबसे ज्यादा रही. पर इसका मतलब यह नहीं है कि आईफोन खरीदने वाला हर यूजर इससे खुश ही है. कई फीचर्स की कमी से लेकर कीमत तक, कई ऐसे कारण हैं, जिन्हें लेकर लोग एंड्रॉयड की तरफ देख रहे हैं. आज हम जानेंगे कि लोग आईफोन छोड़कर एंड्रॉयड फोन की तरफ क्यों जा रहे हैं.

कस्टमाइजेशन का ऑप्शन

कस्टमाइजेशन के मामले में एंड्रॉयड का कोई मुकाबला नहीं है और यही कारण है कि कई लोग आईफोन को छोड़ रहे है. हालांकि, अब आईफोन में कस्टमाइजेशन पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है, लेकिन यह अभी भी एंड्रॉयड के मुकाबले पर नहीं पहुंचा है.

कीमत भी एक बड़ा कारण

कीमत भी लोगों को नया आईफोन लेने से रोक रही है. अगर मौजूदा मॉडल की बात करें तो सबसे सस्ते iPhone 17e के लिए लगभग 65,000 रुपये चुकाने पड़ते हैं, जबकि फीचर के मामले में यह बाकी आईफोन की तुलना में सबसे नीचे है. दूसरी तरफ एंड्रॉयड फोन काफी सस्ते हैं. 30,000-40,000 रुपये की रेंज में शानदार फीचर्स वाला एंड्रॉयड फोन खरीदा जा सकता है.

पोर्ट्स और जैक

आईफोन में कमाल के फीचर्स हैं, लेकिन कई ऐसी चीजें मिसिंग हैं, जो लोगों के लिए बहुत जरूरी है. ऐप्पल ने आजतक किसी भी आईफोन में microSD कार्ड के लिए स्लॉट नहीं दिया है, जिस कारण बिल्ट-इन स्लॉट के जरिए स्टोरेज बढ़ाना नामुमकिन है. इसी तरह आईफोन में कई सालों से 3.5mm हेडफोन जैक भी गायब है. ये चीजें भी लोगों को एंड्रॉयड की तरफ पुश कर रही हैं. अमेरिका में अब केवल ई-सिम वाले आईफोन बेचे जा रहे हैं. ऐसे में फिजिकल सिम के दीवानों के लिए नया आईफोन खरीदना मुश्किल काम हो गया है.

ऐप्स की साइडलोडिंग

आईफोन में ऐप स्टोर के अलावा कहीं और से ऐप्स डाउनलोड करना टेढी खीर है. ऐप्पल के क्लोज्ड इकोसिस्टम के चलते केवल ऐप स्टोर से ही ऐप्स डाउनलोड करनी पड़ती है. अगर कोई ऐप इस स्टोर पर अवेलेबल नहीं है तो आईफोन यूजर्स उसे यूज नहीं कर सकता. इस कारण बहुत-से लोग आईफोन नहीं खरीदना चाहते. दूसरी तरफ एंड्रॉयड में इस तरह की बंदिश नहीं है. हालांकि, आपको थर्ड-पार्टी ऐप्स डाउनलोड करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन एंड्रॉयड आपको ऐप्स डाउनलोड करने से रोकता नहीं है.

ये भी पढ़ें- Ceramic Shield या Gorilla Glass? फोन को किस-से मिलेगी ज्यादा प्रोटेक्शन?

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 09 Jun 2026 06:36 AM (IST)
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