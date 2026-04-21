Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जॉन टर्नस 1 सितंबर 2026 से एप्पल के नए CEO बनेंगे।

टिम कुक CEO पद छोड़कर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे।

टर्नस की संपत्ति करीब 75 मिलियन डॉलर आंकी गई है।

टर्नस को AI, नए उत्पाद और भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना होगा।

John Ternus Networth: Apple में लंबे समय से हार्डवेयर इंजीनियरिंग का नेतृत्व संभाल रहे जॉन टर्नस अब कंपनी की कमान संभालने जा रहे हैं. लगभग 25 साल तक पर्दे के पीछे रहकर iPhone, iPad और Mac जैसे प्रोडक्ट्स के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले टर्नस 1 सितंबर 2026 से कंपनी के नए CEO बनेंगे.

Tim Cook का नया रोल

करीब 15 साल तक Apple को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के बाद टिम कुक CEO पद छोड़ेंगे और Executive Chairman की भूमिका में नजर आएंगे. उनके नेतृत्व में कंपनी ने करीब 4 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट वैल्यू हासिल किया जो टेक इतिहास की बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है.

जॉन टर्नस की नेटवर्थ कितनी है?

Celebrity Net Worth की रिपोर्ट के मुताबिक, जॉन टर्नस की कुल संपत्ति लगभग 75 मिलियन डॉलर के आसपास आंकी जाती है. यह कमाई उन्होंने Apple में सैलरी, बोनस और स्टॉक ऑप्शन्स के जरिए हासिल की है. हालांकि CEO बनने के बाद उनकी आय में बड़ा इजाफा होना तय माना जा रहा है क्योंकि यह पैकेज टिम कुक के स्तर के करीब हो सकता है.

इंजीनियर से CEO तक का सफर

जॉन टर्नस का करियर किसी ग्लैमरस टेक स्टार जैसा नहीं बल्कि एक शांत लेकिन मजबूत इंजीनियरिंग यात्रा रहा है. उन्होंने University of Pennsylvania से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 2001 में Apple से जुड़े. शुरुआत में उन्होंने Mac के डिस्प्ले डिजाइन पर काम किया लेकिन धीरे-धीरे उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं. 2021 में जब Dan Riccio पीछे हटे, तब टर्नस को पूरी हार्डवेयर टीम की जिम्मेदारी मिली. आज वे उन टीमों का नेतृत्व कर चुके हैं जो iPhone, Apple Watch, AirPods और Vision Pro जैसे प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं.

लीडरशिप स्टाइल कैसी है?

टर्नस को एक शांत, स्पष्ट सोच वाले और टीम को साथ लेकर चलने वाले लीडर के रूप में जाना जाता है. उनका अंदाज काफी हद तक टिम कुक जैसा बताया जाता है स्थिर, सहयोगी और जोखिम लेने में संतुलित. ऑफिस के बाहर वे साइक्लिंग और रैली कार रेसिंग के शौकीन हैं जो उनकी तेज फैसले लेने की क्षमता और प्रिसिजन को दर्शाता है.

टिम कुक की विरासत

2011 में जब कुक ने Steve Jobs से CEO की जिम्मेदारी संभाली थी तब Apple की वैल्यू करीब 350 बिलियन डॉलर थी. आज यह कई गुना बढ़ चुकी है. उनके दौर में Apple Watch, AirPods और सर्विस बिजनेस (iCloud, Apple Music आदि) ने कंपनी को नई दिशा दी.

नए CEO के सामने बड़ी चुनौतियां

जॉन टर्नस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी Apple को फिर से इनोवेशन के शिखर पर ले जाना.

AI के क्षेत्र में कंपनी अभी पीछे मानी जा रही है

नए प्रोडक्ट कैटेगरी की कमी

चीन पर मैन्युफैक्चरिंग निर्भरता

बढ़ती ग्लोबल पॉलिटिकल चुनौतियां

इन सभी मुद्दों के बीच टर्नस को कंपनी की अगली रणनीति तय करनी होगी.

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