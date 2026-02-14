हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या नई सिरी के लिए आईफोन यूजर्स का इंतजार होगा और लंबा? ऐप्पल ने बता दी सारी बातें

क्या नई सिरी के लिए आईफोन यूजर्स का इंतजार होगा और लंबा? ऐप्पल ने बता दी सारी बातें

सिरी 2.0 का इंतजार जल्दी खत्म होता नहीं दिख रहा. सिरी के नए वर्जन की तैयारियां लेट चल रही हैं, जिससे इसकी लॉन्चिंग में देरी हो सकती है. हालांकि, ऐप्पल का कहना है कि वह इसी साल इसे लॉन्च कर देगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 14 Feb 2026 11:21 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

पिछले काफी समय से ऐप्पल सिरी के नए वर्जन का इंतजार किया जा रहा है. 2024 में कंपनी ने सिरी के मेकओवर का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक यह इंतजार खत्म नहीं हुआ है. फिर कयास लगाए गए कि ऐप्पल इसी साल iOS 27 के साथ सिरी 2.0 को रोलआउट कर सकती है, लेकिन फिर रिपोर्ट्स आई कि सब कुछ कंपनी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं जा रहा है और सिरी का नया वर्जन और लेट हो सकता है. अब ऐप्पल ने इन रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है और इसी साल सिरी का नया वर्जन यूजर के लिए अवेलेबल हो जाएगा.

जेमिनी एआई मॉडल पर बेस होगा नया सिरी

कुछ समय पहले ही ऐप्पल और गूगल के बीच एक बड़ी एआई पार्टनरशिप हुई थी. इसके तहत ऐप्पल सिरी को अपग्रेड करने के लिए जेमिनी एआई मॉडल का यूज करेगी. हालांकि, प्राइवेसी को लेकर उठे सवालों के जवाब में ऐप्पल ने कहा था कि सिरी उसके सर्वर पर रन करेगी और यूजर्स की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी. 

सिरी को लेकर क्या है ऐप्पल की प्लानिंग?

ऐप्पल सिरी को एक साथ पूरी तरह रिवैंप नहीं करेगी. पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कंपनी थोड़े बदलाव के साथ सिरी को इसी महीने रोल आउट कर सकती है, लेकिन कई फीचर्स में टेस्टिंग के दौरान इश्यू आ गए. अब कहा जा रहा है कि मार्च-अप्रैल में नए फीचर्स के साथ सिरी को लॉन्च किया जा सकता है और इस साल सितंबर में सिरी को पूरी तरह बदलकर लॉन्च किया जाएगा. जून में इसकी पहली झलक देखने को मिल सकती है. 

सिरी को चैटबॉट में बदलना चाहती है ऐप्पल

एआई की रेस में पिछड़ने के बाद अब ऐप्पल चैटपीजीटी और जेमिनी की तरह सिरी को एक चैटबॉट बनाना चाह रही है. नए सिरी में वेब सर्चिंग, कंटेट क्रिएशन, इमेज जनरेशन, इंफोर्मेशन को समराइज करने और अपलोडेड फाइल्स को एनालाइज करने जैसे कई फीचर्स मिलेंगे. ऐप्पल इससे सीधे तौर पर जेमिनी और चैटजीपीटी को टक्कर देना चाहती है. नए सिरी को iOS 27, iPadOS 27 और macOS 27 में एम्बेड किया जाएगा और यह स्टैंडअलोन ऐप के तौर पर लॉन्च न होकर ऐप्पल की कोर ऐप्स में इंटीग्रेट होगी.

ये भी पढ़ें-

Valentine’s Day पर नहीं है कोई पार्टनर? यह कैफे दे रहा एआई पार्टनर के साथ डेटिंग का मौका, घंटों करें दिल की बातें

Published at : 14 Feb 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
Siri Apple TECH NEWS IOS 27
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
महाराष्ट्र
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये नई रिलीज
स्पोर्ट्स
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
Advertisement

वीडियोज

Janhit: Shankaracharya Avimukteshwaranand पर Yogi ने आज फिर उठाए सवाल! | Prayagraj
किम जोंग उन की बेटी..बनेगी नॉर्थ कोरिया की 'बेबी तानाशाह' ? | Janhit | ABP News
UP Police Fake Encounter Case: 'हाफ एनकाउंटर' का सच..जज के सामने कैदी ने खोल दी यूपी पुलिस की पोल!
Crime News : दिल्ली में ह़ॉरर कांड की LIVE पिक्चर | Sansani
Patna Neet Student Death: छात्रा छत से गिर गई या गिरा दी गई? परिजनों का गंभीर आरोप! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
महाराष्ट्र
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये नई रिलीज
स्पोर्ट्स
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
दिल्ली NCR
दिल्ली में पार्षदों के लिए खुशखबरी, MCD बजट में भत्ते में बढ़ोतरी समेत IVP के 19 प्रस्ताव मंजूर
दिल्ली में पार्षदों के लिए खुशखबरी, MCD बजट में भत्ते में बढ़ोतरी समेत IVP के 19 प्रस्ताव मंजूर
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
फूड
Sweet Potato Snacks: शाम की चाय के साथ कुछ हेल्दी है खाना? शकरकंद से तैयार करें ये 8 आसान और टेस्टी डिशेज
शाम की चाय के साथ कुछ हेल्दी है खाना? शकरकंद से तैयार करें ये 8 आसान और टेस्टी डिशेज
शिक्षा
UP Board Exam: 18 फरवरी से शुरू होंगी यूपी बोर्ड परीक्षाएं, इन व्यवस्थाओं पर रहेगा खास जोर
18 फरवरी से शुरू होंगी यूपी बोर्ड परीक्षाएं, इन व्यवस्थाओं पर रहेगा खास जोर
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget