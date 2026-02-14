क्या नई सिरी के लिए आईफोन यूजर्स का इंतजार होगा और लंबा? ऐप्पल ने बता दी सारी बातें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पिछले काफी समय से ऐप्पल सिरी के नए वर्जन का इंतजार किया जा रहा है. 2024 में कंपनी ने सिरी के मेकओवर का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक यह इंतजार खत्म नहीं हुआ है. फिर कयास लगाए गए कि ऐप्पल इसी साल iOS 27 के साथ सिरी 2.0 को रोलआउट कर सकती है, लेकिन फिर रिपोर्ट्स आई कि सब कुछ कंपनी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं जा रहा है और सिरी का नया वर्जन और लेट हो सकता है. अब ऐप्पल ने इन रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है और इसी साल सिरी का नया वर्जन यूजर के लिए अवेलेबल हो जाएगा.

जेमिनी एआई मॉडल पर बेस होगा नया सिरी

कुछ समय पहले ही ऐप्पल और गूगल के बीच एक बड़ी एआई पार्टनरशिप हुई थी. इसके तहत ऐप्पल सिरी को अपग्रेड करने के लिए जेमिनी एआई मॉडल का यूज करेगी. हालांकि, प्राइवेसी को लेकर उठे सवालों के जवाब में ऐप्पल ने कहा था कि सिरी उसके सर्वर पर रन करेगी और यूजर्स की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी.

सिरी को लेकर क्या है ऐप्पल की प्लानिंग?

ऐप्पल सिरी को एक साथ पूरी तरह रिवैंप नहीं करेगी. पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कंपनी थोड़े बदलाव के साथ सिरी को इसी महीने रोल आउट कर सकती है, लेकिन कई फीचर्स में टेस्टिंग के दौरान इश्यू आ गए. अब कहा जा रहा है कि मार्च-अप्रैल में नए फीचर्स के साथ सिरी को लॉन्च किया जा सकता है और इस साल सितंबर में सिरी को पूरी तरह बदलकर लॉन्च किया जाएगा. जून में इसकी पहली झलक देखने को मिल सकती है.

सिरी को चैटबॉट में बदलना चाहती है ऐप्पल

एआई की रेस में पिछड़ने के बाद अब ऐप्पल चैटपीजीटी और जेमिनी की तरह सिरी को एक चैटबॉट बनाना चाह रही है. नए सिरी में वेब सर्चिंग, कंटेट क्रिएशन, इमेज जनरेशन, इंफोर्मेशन को समराइज करने और अपलोडेड फाइल्स को एनालाइज करने जैसे कई फीचर्स मिलेंगे. ऐप्पल इससे सीधे तौर पर जेमिनी और चैटजीपीटी को टक्कर देना चाहती है. नए सिरी को iOS 27, iPadOS 27 और macOS 27 में एम्बेड किया जाएगा और यह स्टैंडअलोन ऐप के तौर पर लॉन्च न होकर ऐप्पल की कोर ऐप्स में इंटीग्रेट होगी.

ये भी पढ़ें-

Valentine’s Day पर नहीं है कोई पार्टनर? यह कैफे दे रहा एआई पार्टनर के साथ डेटिंग का मौका, घंटों करें दिल की बातें