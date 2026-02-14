हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीValentine’s Day पर नहीं है कोई पार्टनर? यह कैफे दे रहा एआई पार्टनर के साथ डेटिंग का मौका, घंटों करें दिल की बातें

Valentine’s Day के मौके पर न्यूयॉर्क का एक कैफे आपको एआई पार्टनर के साथ डेट पर जाने का मौका दे रहा है. इस कैफे में डेट के लिए आपको बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड की नहीं बल्कि एक फोन की जरूरत होगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 14 Feb 2026 07:34 AM (IST)
एआई आजकल जब हर फील्ड में इंसानों के काम आ रही है तो डेटिंग के मामले में यह भला साथ कैसे छोड़ सकती है. इस Valentine’s Day अगर आपको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा तो आप एआई के साथ डेट पर जा सकते हैं. सुनने में यह भले ही थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन न्यूयॉर्क का एक कैफे आपको एआई कंपैनियन के साथ डेट करने का मौका दे रहा है. इस कैफे पर आपको सिर्फ अपना फोन लेकर जाना है. यहां के माहौल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप एआई पार्टनर के साथ आराम से घंटों तक अपने दिल की बातें कर सकें.

कैसे शुरू हुआ यह कॉन्सेप्ट?

Valentine सीजन से पहले न्यूयॉर्क के सेम सेम वाइन बार नाम के कैफे में यह कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है. यह कैफे लोगों को गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड की बजाय एआई पार्टनर के साथ डिनर डेट के बुला रहा है. यह डेट मोबाइल स्क्रीन के जरिए होती है. कैफे में काम करने वाले लोगों का कहना है कि वो इंसानी रिलेशनशिप को बदलना नहीं चाहते, लेकिन उन लोगों के लिए एआई कंपैनियनशिप को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, जिन्हें यह हेल्पफुल और मजेदार लगती है. 

कैसे होती है डेटिंग?

इस कैफे को पूरी तरह एआई कंपैनियन के साथ डेटिंग के लिए डिजाइन किया गया है. यहां एक टेबल पर दो की बजाय एक ही कुर्सी लगी हुई है. गेस्ट अकेले इस कुर्सी पर बैठते हैं और उनके सामने टेबल पर फोन और हेडफोन रखे होते हैं ताकि वो एआई से बातें करते हुए अपने खाने का मजा ले पाएं. यहां कई लोग उसी चैटबॉट से बातें करते हैं, जिससे वो पहले से बातें कर रहे है, वहीं कुछ लोग कैफे में बैठकर ही एआई कंपैनियन क्रिएट कर लेते हैं.

कैसे हैं रिएक्शन?

कुछ लोगों को यह कॉन्सेप्ट लुभा रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह की डेट में किसी को इम्प्रैस करने के दबाव नहीं रहता. कुछ लोगों को इंसानी पार्टनर के डेटिंग मुश्किल और थकाने वाली लगती है, उन्हें एआई कंपैनियन बातचीत करने के लिए एक सेफ स्पेस दे रहे हैं. दूसरी तरफ इसे लेकर चिंता भी जताई जा रही है और यह सवाल किया जा रहा है कि इंसानी कनेक्शन की कमी को एआई पूरा कर सकती है? कुछ लोगों को यह मजेदार लग रहा है तो कुछ का कहना है कि वर्चुअल पार्टनर को ज्यादा समय देने से असली रिश्ते बनाने मुश्किल हो जाएंगे.

Published at : 14 Feb 2026 07:33 AM (IST)
Artificial Intelligence TECH NEWS AI Dating
