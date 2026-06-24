Warning! पुराने iPhone यूजर्स के लिए खतरे की घंटी, हैकिंग से बचने के लिए अपनाएं ये तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुराने आईफोन यूजर्स ठगी से बचने को अपडेट करें।

संदिग्ध लिंक, मैसेज से बचें; मजबूत पासकोड/बायोमेट्रिक्स लगाएं।

केवल आधिकारिक ऐप स्टोर से ही सुरक्षित ऐप डाउनलोड करें।

iPhone Users: आईफोन का क्रेज लोगों में काफी देखने को मिलता है. खासतौर पर युवाओं को आईफोन बेहद पसंद आते हैं. बता दें कि एप्पल हर साल अपने नए आईफोन मॉडल्स को मार्केट में उतारती है जिससे उसके पहले वाले मॉडल्स धीरे-धीरे पुराने हो जाते हैं. लेकिन साइबर फ्रॉड काफी तेजी से बढ़ रहा है और अब ठग पुराने आईफोन यूजर्स को अपना निशाना बना रहे हैं.

ऐसा इसलिए है क्योंकि पुराने आईफोन यूजर्स को न ही नया अपडेट मिलता है और उन मॉडल्स की सेफ्टी भी ज्यादा नहीं होती है. इसीलिए उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है. अब अगर आप भी पुराना आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं जो कुछ जरूरी तरीकों को जानकर आप भी ठगी से बच सकते हैं.

हमेशा रखें लेटेस्ट iOS अपडेट

बता दें कि अगर आपका iPhone अभी भी अपडेट सपोर्ट करता है तो सबसे पहले अपने डिवाइस में नए iOS वर्जन को इंस्टॉल करें. सेफ्टी अपडेट केवल नए फीचर्स ही नहीं लाते बल्कि हैकिंग से जुड़ी खामियों को भी ठीक करने का काम करते हैं.

संदिग्ध लिंक और मैसेज से रहें सावधान

साइबर हमलों में ज्यादातर हैकर्स अक्सर फर्जी ईमेल, SMS और मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा सके. इसीलिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने या संदिग्ध अटैचमेंट डाउनलोड करने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच करना बेहद जरूरी है.

इसके अलावा अगर कोई मैसेज बैंक, Apple या किसी अन्य कंपनी के नाम पर तुरंत कार्रवाई करने का दबाव बना रहा है तो पहले उसकी सच्चाई की जांच जरूर करें.

स्ट्रांग पासकोड और Face ID का इस्तेमाल करें

कई लोग आज भी आसान से हैक होने वाले पासकोड का इस्तेमाल करते हैं जैसे 1234 या अपनी जन्मतिथि जिसे हैकर्स के लिए हैक करना काफी आसान होता है. इसीलिए एक्सपर्ट्स हमेशा सलाह देते हैं कि अपने डिवाइस के लिए हमेशा ही एक स्ट्रांग पासकोड का ही चयन करें. आप डिवाइस के लिए कम से कम छह अंकों का मजबूत पासकोड रखें और जहां संभव हो, Face ID या Touch ID का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

ऐप डाउनलोड करते समय बरतें सावधानी

अगर आपको अपने आईफोन के लिए कोई नया ऐप डाउनलोड करना है तो केवल आधिकारिक App Store का ही इस्तेमाल करें. थर्ड-पार्टी सोर्स से इंस्टॉल किए गए ऐप्स में मालवेयर या स्पाइवेयर होने का खतरा ज्यादा रहता है. इतना ही नहीं, अपने डिवाइस में से ज्यादा इस्तेमाल न किए जाने वाले ऐप्स को समय-समय पर रिमूव करते रहें.

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