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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या आपका फोन झूठ बोल रहा है? जानें Dry होने के बावजूद Liquid Detected मैसेज क्यों दिखाता है

क्या आपका फोन झूठ बोल रहा है? जानें Dry होने के बावजूद Liquid Detected मैसेज क्यों दिखाता है

Liquid Detected Alert: ये फीचर स्मार्टफोन यूजर्स की सेफ्टी के लिए बनाया गया है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 26 Jun 2026 11:51 AM (IST)
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  • स्मार्टफोन में बिना पानी के 'लिक्विड डिटेक्टेड अलर्ट' अक्सर चार्जिंग पर।
  • यह सुरक्षा फीचर चार्जिंग पोर्ट में नमी या सर्किट गड़बड़ी बताता है।
  • अलर्ट पर चार्जर निकालें, पोर्ट साफ कर फोन रिस्टार्ट करें।
  • ज्यादा नमी, पसीना, गंदगी, खराब केबल से भी अलर्ट आता है।

Liquid Detected Alert: स्मार्टफोन ने एक तरफ जहां लोगों के काम को आसान बना दिया हैं. वहीं, बढ़ते टेक्नोलॉजी के बीच लोगों को स्मार्टफोन में आने वाली समस्याओं से भी जूझना पड़ता है. इस साल लोगों को ऐसी ही एक समस्या सामने आई है. जहां लोगों को फोन में पानी न जाने के बावजूद लिक्विड डिटेक्टेड अलर्ट का मैसेज दिख रहा है. बता दें कि ये समस्या लोगों को अक्सर स्मार्टफोन के चार्जिंग के दौरान आती है. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों यूजर्स को आ रही ये समस्या.

क्या होता है Liquid Detected अलर्ट?

जानकारी के मुताबिक, ये फीचर स्मार्टफोन यूजर्स की सेफ्टी के लिए बनाया गया है. दरअसल, ये फीचर चार्जिंग पोर्ट या फिर फोन के अंदर होने वाले प्रोसेस के दौरान कोई गड़बड़ी होने पर यूजर को अलर्ट करता है. अगर आपके चार्जिंग पोर्ट में नमी या फिर पानी पहुंच गया है या फिर चार्जिंग के दौरान फोन के अंदर कोई सर्किट की समस्या है तो ये फीचर आपको तुरंत अलर्ट दे देता है.

अलर्ट आने पर क्या करें?

अगर आपको भी ये अलर्ट बार-बार मिल रहा है तो घबराने की बात नहीं है. अब आपको करना ये है कि सबसे पहले अपने चार्जर को स्मार्टफोन से निकाल दें. इसके बाद फोन के चार्जिंग पोर्ट को अच्छे से चेक करें कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है. अगर पोर्ट में कोई गंदगी या फिर कोई कचरा जमा हुआ है तो उसे साफ कर दें. इसके बाद आपको अलर्ट मिलता बंद हो जाएगा.

इसके अलावा अगर आपको फोन सच में पानी में गिर गया है या फिर किसी कारण से उसमें पानी चला गया है तो उसे अच्छे से पोछ कर रख दें और अपने आप सूखने दें. अब अगर कुछ समय बाद समस्या खत्म हो जाती है तो ठीक है नहीं तो दूसरा चार्जिंग केबल या पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. कई बार फोन को रिस्टार्ट करने से भी समस्या दूर हो जाती है.

कब-कब फोन देता है ये अलर्ट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये अलर्ट मौसम में ज्यादा नमी के दौरान या फिर बरसात के मौसम में ज्यादा देखने को मिल जाता है. इसके अलावा कई बार दौड़ लगाते समय या फिर खेलने के दौरान पसीने की छोटी-छोटी बूंदें पोर्ट तक पहुंच सकती हैं जिससे सेंसर को लगता है कि पोर्ट में ज्यादा नमी हो गई है और वह आपको ये अलर्ट भेज देता है.

इतना ही नहीं, अगर आप किसी ठंड़ी जगह से निकलकर तुरंत किसी बहुत ज्यादा गर्म जगह या फिर धूप में निकल जाते हैं उमस के चलते भी आपको फोन ये अलर्ट भेज सकता है. इसके साथ ही चार्जिंग पोर्ट में धूल और गंदगी, खराब या सस्ता चार्जिंग केबल या फिर सॉफ्टवेयर या सेंसर में किसी गड़बड़ी के कारण भी सेंसर आपको ये अलर्ट भेज देता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 26 Jun 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Tech Tips TECH NEWS HINDI Liquid Detection Feature
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