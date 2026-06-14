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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीDark Mode Vs Light Mode: गर्मियों में कौन बचाता है ज्यादा बैटरी? सच जानकर बदल देंगे अपनी सेटिंग

Dark Mode Vs Light Mode: गर्मियों में कौन बचाता है ज्यादा बैटरी? सच जानकर बदल देंगे अपनी सेटिंग

Dark Mode Vs Light Mode: अगर आपके स्मार्टफोन में OLED या AMOLED डिस्प्ले है तो Dark Mode कुछ हद तक बैटरी बचाने में मदद कर सकता है.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 14 Jun 2026 04:42 PM (IST)
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Dark Mode Vs Light Mode: गर्मियों के मौसम में स्मार्टफोन यूजर्स अक्सर एक सवाल पूछते हैं क्या Dark Mode इस्तेमाल करने से बैटरी ज्यादा बचती है और क्या यह फोन को कम गर्म रखता है? बढ़ते तापमान और तेजी से खत्म होती बैटरी के बीच यह बहस पहले से ज्यादा चर्चा में है. हालांकि इसका जवाब केवल डार्क या लाइट थीम चुनने पर निर्भर नहीं करता बल्कि आपके फोन की स्क्रीन तकनीक और इस्तेमाल के तरीके पर भी आधारित है.

क्या Dark Mode सच में बैटरी बचाता है?

अगर आपके स्मार्टफोन में OLED या AMOLED डिस्प्ले है तो Dark Mode कुछ हद तक बैटरी बचाने में मदद कर सकता है. ऐसी स्क्रीन में काले रंग के पिक्सल बहुत कम या बिल्कुल भी बिजली खर्च नहीं करते. यही वजह है कि डार्क इंटरफेस इस्तेमाल करने पर स्क्रीन की ऊर्जा खपत कम हो सकती है.

हालांकि कई लोग मानते हैं कि Dark Mode से बैटरी लाइफ में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है लेकिन वास्तविकता में यह अंतर अक्सर सीमित होता है. यदि स्क्रीन ब्राइटनेस कम या मीडियम लेवल पर रखी जाए तो रोजमर्रा के इस्तेमाल में बैटरी बचत उतनी ज्यादा स्पष्ट महसूस नहीं होती.

LCD स्क्रीन वाले फोन में कितना फायदा?

सभी स्मार्टफोन OLED स्क्रीन के साथ नहीं आते. जिन फोन में LCD डिस्प्ले होती है उनमें Dark Mode का बैटरी पर लगभग कोई खास असर नहीं पड़ता. इसका कारण यह है कि LCD स्क्रीन की बैकलाइट हर समय चालू रहती है चाहे स्क्रीन पर काला रंग दिख रहा हो या सफेद.

इसलिए यदि आपका फोन LCD पैनल वाला है तो केवल बैटरी बचाने के लिए Dark Mode अपनाने से ज्यादा लाभ मिलने की संभावना नहीं है.

गर्मी का मौसम बैटरी को कैसे प्रभावित करता है?

हाई तापमान बैटरी की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है. गर्मियों में गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, GPS नेविगेशन और लंबे समय तक बाहर फोन इस्तेमाल करने से डिवाइस जल्दी गर्म हो जाता है.

ऐसी स्थिति में OLED स्क्रीन वाले फोन पर Dark Mode थोड़ी कम ऊर्जा खर्च कर सकता है जिससे गर्मी पैदा होने में मामूली कमी आ सकती है. लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि फोन की ब्राइटनेस का प्रभाव इससे कहीं ज्यादा होता है.

गर्मियों में कौन-सा मोड ज्यादा बेहतर है?

यह पूरी तरह आपके उपयोग पर निर्भर करता है. तेज धूप में बाहर इस्तेमाल करते समय Light Mode अधिक स्पष्ट दिखाई देता है और टेक्स्ट पढ़ना आसान होता है. रात के समय या घर के अंदर Dark Mode आंखों को अपेक्षाकृत आरामदायक महसूस हो सकता है.

OLED स्क्रीन वाले फोन में Dark Mode बैटरी की थोड़ी बचत भी कर सकता है. इसलिए किसी एक मोड को हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता.

बैटरी बचाने के लिए क्या करें?

यदि आपका लक्ष्य बैटरी लाइफ बढ़ाना है तो केवल डार्क या लाइट मोड पर निर्भर रहने के बजाय इन बातों पर ध्यान दें.

  • स्क्रीन ब्राइटनेस को जरूरत के अनुसार रखें.
  • बैकग्राउंड में चल रहे अनावश्यक ऐप्स बंद करें.
  • जरूरत पड़ने पर Battery Saver मोड का इस्तेमाल करें.
  • फोन को लंबे समय तक सीधी धूप में न रखें.
  • मोबाइल डेटा की बजाय संभव हो तो Wi-Fi का इस्तेमाल करें.
  • ओवरहीटिंग से बचाने के लिए भारी ऐप्स का लगातार इस्तेमाल न करें.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 14 Jun 2026 04:42 PM (IST)
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