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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीचलते-चलते हैंग क्यों हो जाता है फोन, क्या हो सकते हैं कारण और कैसे करें समाधान?

चलते-चलते हैंग क्यों हो जाता है फोन, क्या हो सकते हैं कारण और कैसे करें समाधान?

Why Phone Hangs: हैंग होने पर फोन किसी काम का नहीं रहता. न इसे कॉल की जा सकती है और न कोई दूसरा फंक्शन काम का रहता है. लेकिन फोन हैंग होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 24 Jun 2026 06:46 AM (IST)
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  • पुरानी बैटरी, खराब हार्डवेयर फोन हैंगिंग के कारण हैं।

Why Phone Hangs: फोन हैंग होने की समस्या से ज्यादातर यूजर दो-चार होते हैं. अगर फोन पुराना है तो यह समस्या ज्यादा आती है. हैंग होने पर फोन पूरी तरह काम करना बंद कर देता है. इस दौरान न तो कॉल की जा सकती है और न ही कोई ऐप यूज की जा सकती है. अगर किसी इमरजेसी स्थिति में फोन हैंग हो जाए तो मुश्किल और बढ़ जाती है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फोन हैंग होने के पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं और कैसे इस इन दिक्कतों को फिक्स किया जा सकता है.

ये हैं फोन हैंग होने के कॉमन कारण

स्टोरेज फुल होना- अगर स्टोरेज फुल हो गई है तो फोन के लिए नए डेटा को हैंडल और ऐप्स को रन करना काफी मुश्किल हो जाता है. पर्याप्त स्टोरेज न होने के कारण फोन का सिस्टम बेसिक टास्क भी नहीं कर पाता. ऐसी स्थिति में पहले फोन की स्पीड स्लो होती है और कई टास्क के दौरान यह हैंग भी हो सकता है. इस दिक्कत से बचने के लिए फोन की स्टोरेज को खाली रखना जरूरी है. इसके लिए डुप्लीकेट फाइल्स, गैर-जरूरी फोटो-वीडियो और अनयूज्ड ऐप्स को डिलीट कर दें. इससे स्पेस खाली होगा और यह फोन की स्पीड भी बढ़ा देगा.

बैकग्राउंड एक्टिविटी का ओवरलोड- कई ऐप्स यूज के बाद बंद करने पर भी पूरी तरह बंद नहीं होतीं. ये लगातार बैकग्राउंड में एक्टिव रहती हैं और बैटरी के साथ फोन की रैम को भी यूज करती है. अगर बैकग्राउंड में एक साथ कई ऐप्स की एक्टिविटीज चल रही हैं तो प्रोसेसर पर लोड बढ़ जाता है. इस दौरान अगर आप फोन में मल्टी-टास्किंग या किसी बड़ी ऐप को ओपन करते हैं तो सिस्टम उसे प्रोसेस करने में स्ट्रगल करने लगता है. कई बार फोन के हैंग होने के पीछे यह कारण भी हो सकता है. इससे बचाव के लिए सेटिंग में जाकर ऐप्स की बैकग्राउंड एक्टिविटीज को लिमिट कर दें.

हार्डवेयर प्रॉब्लम- पुराने फोन में बैटरी, स्क्रीन और दूसरे कंपोनेंट खराब होने लगते हैं, जिससे फोन के ऑपरेशन पर असर पड़ता है. अगर बैटरी कमजोर हो गई है तो यह स्टेबल पावर सप्लाई नहीं कर पाएगी. इसी तरह गिरने या नमी आदि जाने के कारण इंटरनल वायरिंग और कनेक्शन भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, जो फोन के फंक्शन को स्लो कर देते हैं. कुछ मामलों में रिपेयर कर इन दिक्कतों को फिक्स किया जा सकता है, लेकिन अगर फोन कई साल पुराना है तो उसे रिप्लेस कर लेना बेहतर ऑप्शन रहेगा.

ये भी पढ़ें- iPhone 18 Pro का बदल जाएगा लुक? कैमरा सेटअप को धांसू बनाने के लिए ऐप्पल करेगी यह काम

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 24 Jun 2026 06:46 AM (IST)
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