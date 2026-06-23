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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro का बदल जाएगा लुक? कैमरा सेटअप को धांसू बनाने के लिए ऐप्पल करेगी यह काम

iPhone 18 Pro का बदल जाएगा लुक? कैमरा सेटअप को धांसू बनाने के लिए ऐप्पल करेगी यह काम

iPhone 18 Pro: ऐप्पल के अपकमिंग iPhone 18 Pro मॉडल्स में अब तक की सबसे बड़ी कैमरा अपग्रेड आ रही है. इसके लिए आईफोन के कैमरा बंप को बड़ा किया जाएगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 23 Jun 2026 04:00 PM (IST)
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  • iPhone 18 Pro में बड़ा कैमरा बंप मिलने की उम्मीद है।
  • यह उन्नत 48MP ट्रिपल कैमरा सिस्टम और वेरिएबल अपर्चर के लिए है।
  • बढ़े बंप के कारण iPhone 18 Pro Max अधिक मोटा होगा।
  • ऐप्पल सीईओ ने आगामी आईफोन मॉडल्स की कीमतें बढ़ने की पुष्टि की।

iPhone 18 Pro: ऐप्पल के iPhone 18 Pro मॉडल्स की लॉन्चिंग में तीन महीने से भी कम का समय बाकी है. लॉन्चिंग नजदीक आने के साथ ही इन मॉडल्स से जुड़ी लीक्स भी तेजी से सामने आने लगी हैं. अब एक ताजा लीक में दावा किया गया है कि अपकमिंग आईफोन में मौजूदा मॉडल्स की तुलना में बड़ा कैमरा बंप मिलेगा. कैमरा सेटअप में की गई अपग्रेड्स को एडजस्ट करने के लिए कैमरा बंप को बड़ा बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या-क्या जानकारी सामने आई है.

कैमरा सेटअप के हार्डवेयर को मिलेगा बूस्ट

अभी तक सामने आईं कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि iPhone 18 Pro सीरीज में ऐप्पल का सबसे एडवांस्ड कैमरा सिस्टम आ रहा है. नए आईफोन के रियर में 48MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा. इसके मेन सेंसर पर ऐप्पल पहली बार वेरिएबल अपर्चर देने वाली है. इसके साथ अल्ट्रा-वाइड सेंसर को भी अपग्रेड किया जा रहा है. ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर को और पावरफुल बनाया जाएगा और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव किया जा रहा है. इस हार्डवेयर बूस्ट से फोटोग्रफी और वीडियोग्राफी और भी शानदार होने की उम्मीद है. इन सारी अपग्रेड्स के लिए डिवाइस के अंदर ज्यादा फिजिकल स्पेस की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए ऐप्पल कैमरा बंप को बड़ा कर रही है.

मौजूदा मॉडल के मुकाबले कितना मोटा होगा iPhone 18 Pro?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए कैमरा बंप के साथ iPhone 18 Pro Max की थिकनेस 13.77mm पहुंच सकती है. इसके कंपेरिजन में 17 Pro Max की मोटाई 12.92mm है. यानी थिकनेस में काफी फर्क पड़ने वाला है और यह विजिबल भी होगा. मैक्स मॉडल के पहले ही बड़ी बैटरी के कारण ज्यादा मोटा होने के कयास लगाए जा रहे थे और अब कैमरा बंप भी इसमें कुछ इजाफा कर देगा.

नए आईफोन के चुकाने पड़ सकते हैं ज्यादा दाम

पहले कयास लगाए जा रहे थे कि iPhone 18 Pro मॉडल्स को iPhone 17 Pro मॉडल्स वाली कीमतों पर लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है. ऐप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में कहा था प्राइस हाइक को रोका नहीं जा सकता. अभी तक हम अपने ऊपर आ रहे बोझ को संभाल रहे थे और ग्राहकों को इससे बचाने की कोशिश में थे, लेकिन अब स्थिति को संभाला नहीं जा सकता. इसका मतलब है कि नए आईफोन के लिए ग्राहकों को पहले से ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 23 Jun 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS Iphone 18 Pro IPhone 18 Pro Max
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