यूज न करने पर भी डिस्चार्ज क्यों हो जाती है फोन की बैटरी? ये कारण जानेंगे तो सिर पकड़ लेंगे!

जब हम फोन यूज करते हैं तो इसकी बैटरी ड्रेन होती है. फोन की स्क्रीन सबसे ज्यादा बैटरी की खपत करती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम फोन यूज नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है. दरअसल, इसके पीछे कई कारण होते हैं, जो लगातार बैटरी की खपत करते रहते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूज किए बिना भी फोन की बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो जाती है.

कमजोर नेटवर्क

जब आपके फोन में कमजोर नेटवर्क होता है तो इसका असर बैटरी भी पड़ता है. दरअसल, कमजोर नेटवर्क या नेटवर्क न होने की स्थिति में आपका फोन लगातार नेटवर्क सर्च करता रहता है, जिससे बैटरी पर लोड पड़ता है और यह जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है. 5G नेटवर्क को सर्च करने फोन सबसे ज्यादा और Wi-Fi सर्च करने में सबसे कम बैटरी की खपत करता है.

बैकग्राउंड एक्टिविटी

आपके फोन में स्टोर ऐप्स लगातार काम करती रहती हैं. भले ही आप इन्हें यूज न कर रहे हों, लेकिन बैकग्राउंड में इनका डेटा सिंक होता रहता है. इस वजह से आपके यूज न करने पर भी ये ऐप्स चलती रहती हैं और बैटरी की खपत करती हैं. अगर आपके फोन में कोई ऐसी ऐप है, जिसे आप रेगुलर यूज नहीं करते तो इसके बैकग्राउंड एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं.

नोटिफिकेशन

अगर आपका मोबाइल डेटा ऑन है या आप वाई-फाई से कनेक्टेड है तो लगातार फोन पर नोटिफिकेशंस आती रहती हैं. बेशक आप इन नोटिफिकेशन पर टैप नहीं करते हैं, लेकिन आपके फोन का डिस्प्ले बार-बार 10-15 सेकंड के लिए ऑन रहता है. इससे भी बैटरी की खपत बढ़ती है.

सॉफ्टवेयर में इश्यू

कई बार फोन के सॉफ्टवेयर या ऐप्स में इश्यू होने के कारण भी बैटरी पर ज्यादा लोड पड़ता है. इसलिए अपने फोन के सॉफ्टवेयर और ऐप्स को अपडेटेड रखें. इससे परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है और आपको साइबर खतरों के प्रति भी सुरक्षा मिल जाती है. इसके अलावा फोन को हफ्ते में कम से कम एक बार रिस्टार्ट जरूर करें.

