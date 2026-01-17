हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसैमसंग चली ऐप्पल की राह, Galaxy Z Fold 8 में दे सकती है यह फीचर, फोल्डेबल आईफोन में भी मिलेगा

सैमसंग चली ऐप्पल की राह, Galaxy Z Fold 8 में दे सकती है यह फीचर, फोल्डेबल आईफोन में भी मिलेगा

सैमसंग इसी साल Galaxy Z Fold 8 फोन को लॉन्च करेगी. इसमें ऐप्पल के फोल्डेबल आईफोन की तरह क्रीज-फ्री डिस्प्ले दिया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Jan 2026 01:44 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

सैमसंग इन दिनों अपने Galaxy Z Fold 8 स्मार्टफोन पर काम कर रही है. इसे इसी साल की दूसरी तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है. एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि सैमसंग इसमें क्रीज-फ्री डिस्प्ले दे सकती है. यानी इसे अनफोल्ड करने पर डिस्प्ले के बीच में कोई क्रीज नजर नहीं आएगी. इसी तरह का डिस्प्ले ऐप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन में मिलने की उम्मीद की जा रही है. इन दोनों ही फोन में सैमसंग की तरफ से बनाई गई OLED लेयर का यूज किया जाएगा, लेकिन दोनों के डिस्प्ले में अंतर होगा. 

सैमसंग और ऐप्पल के मुड़ने वाले फोन में होगा यह अंतर

लीक्स के मुताबिक, सैमसंग अपने Galaxy Z Fold 8 में CES 2026 में शोकेस किए क्रीज-फ्री OLED पैनल को यूज करेगी. दूसरी तरफ ऐप्पल इसका एक अलग वर्जन यूज करने पर विचार कर रही है. ऐप्पल जहां स्ट्रक्चरल सपोर्ट लेयर के लिए ग्लास यूज करेगी, वहीं सैमसंग ने इसके लिए मेटल प्लेट को चुना है, जिससे मजबूती और ड्यूरैबिलिटी मिलेगी.

Galaxy Z Fold 8 में हो सकते हैं ये फीचर्स

रिपोर्ट्स की मानें तो सैमसंग के मुड़ने वाले इस फोन में 8 इंच का OLED मेन डिस्प्ले और 6.5 इंच का OLED कवर डिस्प्ले मिल सकता है. कैमरा सेटअप के बात करें तो इसके रियर में 200MP + 50MP + 12MP वाला सेटअप दिया जा सकता है, वहीं सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए दोनों डिस्प्ले पर 10MP सेंसर जोड़े जा सकते हैं. Fold 8 में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिलने की उम्मीद है, जो 3nm प्रोसेस पर बना होगा और इसे 16GB रैम और कम से कम 256GB स्टोरेज के साथ पेयर किया जाएगा. यह फोन आर्मर एल्युमिनियम फ्रेम के साथ आएगा और इसे डस्ट और वाटर रजिस्टेंस के लिए IP48 रेटिंग मिली है. इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंस और 5,000mAh का बैटरी पैक मिलने की पूरी संभावना है.

Published at : 17 Jan 2026 01:44 PM (IST)
Samsung Foldable Phone TECH NEWS Samsung Galaxy Z Fold 8
Embed widget