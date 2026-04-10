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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAmazon Kindle Update: अमेजन का बड़ा फैसला, पुराने किंडल डिवाइस पर 20 मई से बंद होगी Kindle Store सेवा

Amazon Kindle Update: अमेजन का बड़ा फैसला, पुराने किंडल डिवाइस पर 20 मई से बंद होगी Kindle Store सेवा

अमेजन ने अपने पुराने किंडल डिवाइस वाले यूजर्स के लिए बदलाव का ऐलान किया है. कंपनी ने तय किया कि 20 मई 2026 से पुराने किंडल ई रीडर और किंडल फायर टैबलेट्स पर किंडल स्टोर की कई सुविधाएं बंद कर दी जाएगी.

By : कविता गाडरी | Updated at : 10 Apr 2026 10:05 AM (IST)
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Amazon Kindle update: ई-बुक पढ़ने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. अमेजन ने अपने पुराने किंडल डिवाइस इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए बहुत जरूरी बदलाव का ऐलान किया है. कंपनी ने तय किया है कि 20 मई 2026 से पुराने किंडल ई रीडर और किंडल फायर टैबलेट्स पर किंडल स्टोर की कई सुविधाएं बंद कर दी जाएगी. रिपोर्ट के अनुसार यह बदलाव खासतौर पर उन डिवाइस पर लागू होगा जो 2012 या उससे पहले लॉन्च किए गए थे. इसके बाद यूजर्स इन डिवाइस से सीधे नई किताबें खरीद डाउनलोड या उधार नहीं ले पाएंगे.

किन डिवाइस पर पड़ेगा असर?

इस फैसले का असर किंडल के शुरुआती मॉडल पर पड़ेगा. जिनमें 2007 में लॉन्च हुआ पहला किंडल भी शामिल है. इसके अलावा किंडल डीएक्स और डीएक्स ग्रेफाइट (2009 और 2010), किंडल कीबोर्ड (2010), किंडल 4 (2011), किंडल टच (2011), किंडल 5 (2012) और फर्स्ट जनरेशन का किंडल पेपरव्हाइट (2012) जैसे  मॉडल शामिल है. इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन का किंडल फायर (2011),  किंडल फायर सेकंड जेनरेशन (2012), किंडल फायर एचडी 7 (2012) और किंडल फायर एचडी 8.9 (2012) शामिल है.

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पहले से डाउनलोड किताबें पढ़ सकेंगे

यूजर्स के लिए राहत के बात यह है कि जो किताबें पहले से डिवाइस में डाउनलोड है, उन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी. इसके अलावा खरीदी गई ई-बुक्स को यूजर्स किंडल मोबाइल एप, किंडल वेब या नए किंडल डिवाइस पर एक्सेस कर सकेंगे. लेकिन अगर पुराना डिवाइस 20 मई के बाद रिसेट या डी रजिस्टर किया गया, तो उसे दोबारा रजिस्टर नहीं किया जा सकेगा.

यूजर्स को भेजी जाएगी जानकारी

रिपोर्ट के अनुसार अमेजन प्रभावित यूजर्स को ईमेल के जरिए इस बदलाव की जानकारी देगा. इसमें यह भी बताया जाएगा कि कौन-कौन सी सुविधाएं बंद होगी और कौन सी जारी रहेगी. साथ ही अपने नए किंडल डिवाइस खरीदने के लिए यूजर्स को आकर्षित करने के लिए अमेजन कुछ ऑफर्स भी दे सकता है. पुराने डिवाइस से अपग्रेड करने वाले यूजर्स को नए किंडल पर करीब 20 प्रतिशत तक की छूट और 20 डॉलर का ई-बुक क्रेडिट दिया जा सकता है. यह क्रेडिट एक तय समय तक वैलिड रहेगा. अगर यूजर्स अपने पुराने अकाउंट से किसी नए डिवाइस में लॉगिन करते हैं, तो उनकी पहले खरीद गई सभी किताबें नए किंडल में आसानी से मिल जाएगी. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 10 Apr 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Amazon Kindle Update Kindle Store Shutdown Old Kindle Devices Ebook News
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