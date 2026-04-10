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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp पर आ गया Username का फीचर, अब किसी को नंबर देने की जरूरत नहीं, ऐसे करेगा काम

WhatsApp पर आ गया Username का फीचर, अब किसी को नंबर देने की जरूरत नहीं, ऐसे करेगा काम

WhatsApp Username Feature: WhatsApp पर अब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह यूजरनेम सेट कर पाएंगे. कुछ यूजर्स के लिए यह फीचर रोल आउट हो चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 10 Apr 2026 08:25 AM (IST)
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  • यह फीचर अभी चुनिंदा यूजर्स के लिए उपलब्ध।

WhatsApp Username Feature: अब WhatsApp पर किसी से कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको उनके मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा. कंपनी ने आखिरकार एक जरूरी फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है. अब WhatsApp पर Username फीचर आ गया है. यह फीचर यूजर्स को अपनी पर्सनल इंफोर्मेशन पर ज्यादा कंट्रोल देगा. इसकी मदद से यूजर बिना अपना नंबर शेयर किए लोगों से कॉन्टैक्ट कर पाएंगे. आइए जानते हैं कि यह कैसे काम करेगा और व्हाट्सऐप पर यूजरनेम कैसे सेट किया जा सकता है.

क्या है WhatsApp Username Feature?

फेसबुक और इंस्टाग्राम आदि प्लेटफॉर्म्स पर यूजरनेम का फीचर पहले से ही मौजूद है. जब भी आप इन प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाते हैं, यहां आपसे यूजरनेम पूछा जाता है. व्हाट्सऐप पर अकाउंट बनाते समय मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती थी. अब व्हाट्सऐप ने भी यूजर्स को सुविधा देते हुए यूजरनेम फीचर लॉन्च कर दिया है. यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह आप इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर भी यूजरनेम सेट कर पाएंगे. इसके बाद किसी को अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना होगा तो आप नंबर की बजाय यूजरनेम शेयर कर सकेंगे. इससे आपका नंबर प्राइवेट रहेगा. 

फेसबुक-इंस्टाग्राम वाला यूजरनेम भी कर सकते हैं यूज

व्हाट्सऐप पर आप अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम वाला यूजरनेम भी सेट कर सकते हैं. इसके लिए आपको अकाउंट सेंटर के जरिए इस यूजरनेम पर क्लेम करना होगा. अगर आप नया यूजरनेम सेट करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि वो किसी और यूजर ने न ले लिया हो. अगर कोई नाम किसी यूजर ने क्लेम कर लिया है तो आपको अलग यूजरनेम सेट करना पड़ेगा.

WhatsApp पर कैसे सेट करें यूजरनेम?

  • सबसे पहले WhatsApp ओपन करें. 
  • अब अपने प्रोफाइल पेज पर पर जाएं. 
  • यहां स्क्रीन पर दिख रही यूजरनेम टैब पर टैप करें.
  • अपनी मर्जी का यूजरनेम डालें और सबमिट कर दें.
  • अगर यह यूजरनेम अवेलेबल हुआ है तो आपको यह मिल जाएगा.

क्या सारे यूजर्स के लिए आ गया है WhatsApp Username Feature?

WhatsApp Username Feature अभी सारे यूजर्स के लिए रोल आउट नहीं हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे एंड्रॉयड और आईफोन पर चुनिंदा यूजर्स के लिए रोल आउट किया गया है. अभी यह फीचर शुरुआती चरणों में है. इसकी टेस्टिंग और दूसरे काम पूरे होने के बाद इसे सभी यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा. इसमें कुछ दिन लग सकते हैं. WhatsApp के लेटेस्ट फीचर्स का फायदा उठाने के लिए ऐप को हमेशा अपडेटेड रखें.

ये भी पढ़ें- iPhone 17 Pro खरीदते समय नहीं लगेगा जोर का झटका! यहां मिल रहा हजारों की बचत का मौका

Published at : 10 Apr 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
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