हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीChatGPT इस्तेमाल करने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन? और लोग सबसे ज्यादा क्या जानना चाहते हैं

ChatGPT इस्तेमाल करने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन? और लोग सबसे ज्यादा क्या जानना चाहते हैं

ChatGPT Usage Report: OpenAI ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि लोग ChatGPT का किस तरह उपयोग कर रहे हैं और समय के साथ इसमें क्या बदलाव आए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 20 Sep 2025 07:31 AM (IST)

ChatGPT Usage Report: OpenAI ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि लोग ChatGPT का किस तरह उपयोग कर रहे हैं और समय के साथ इसमें क्या बदलाव आए हैं. यह अध्ययन पिछले तीन सालों में ऐप पर हुई 1.5 मिलियन बातचीतों के विश्लेषण पर आधारित है जिससे यूज़र्स के व्यवहार और ट्रेंड्स की गहरी झलक मिलती है.

ChatGPT की जबरदस्त ग्रोथ

रिपोर्ट के अनुसार, 2022 के आखिर में जहां ChatGPT के सिर्फ 1 मिलियन एक्टिव यूज़र्स थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 700 मिलियन साप्ताहिक यूज़र्स तक पहुंच चुकी है. यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अब ChatGPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पर्याय बन गया है और लोग बड़ी संख्या में इसे अपना रहे हैं.

किस तरह की बातचीत करते हैं लोग

डेटा से पता चला कि करीब 70% बातचीतें काम से जुड़ी नहीं होतीं, बल्कि पर्सनल या सामान्य चर्चाओं पर आधारित होती हैं. सबसे ज़्यादा चर्चा वाले तीन विषय हैं प्रैक्टिकल गाइडेंस (29%), सूचना की तलाश यानी Seeking Information (24%) और राइटिंग (24%). दिलचस्प बात यह है कि पिछले एक साल में "राइटिंग" से जुड़ा उपयोग 36% से घटकर 24% हो गया है जबकि "इन्फॉर्मेशन सर्च" 14% से बढ़कर 24% तक पहुंच गया है.

इससे साफ है कि लोग अब ChatGPT को केवल लिखने के टूल की तरह नहीं बल्कि जानकारी पाने और नए निर्णय लेने के सहायक के रूप में देखने लगे हैं. यह बदलाव यह भी दिखाता है कि कई यूज़र्स Google की बजाय ChatGPT का इस्तेमाल सवाल-जवाब और डिस्कवरी के लिए करने लगे हैं.

ChatGPT से लोग क्या चाहते हैं?

रिपोर्ट में उपयोग के तीन प्रमुख मकसद बताए गए हैं Ask (जानकारी लेना), Do (काम करवाना जैसे ईमेल या कोड लिखना) और Express (खुद को व्यक्त करना). धीरे-धीरे "काम करवाने" वाले उपयोग घट रहे हैं और "जानकारी हासिल करने" वाले सवाल सबसे ज़्यादा बढ़े हैं.

युवा यूज़र्स की बड़ी भूमिका

स्टडी में पाया गया कि 18 से 25 साल के यूज़र्स ChatGPT पर सबसे ज्यादा सक्रिय हैं. लगभग आधी बातचीत इसी आयु वर्ग से आती है. हालांकि, इस उम्र के यूज़र्स ChatGPT का काम से जुड़ी बातचीत के लिए कम इस्तेमाल करते हैं. इस आयु वर्ग की सिर्फ 22.5% चैट्स वर्क-रिलेटेड पाई गईं, जबकि 36 से 45 साल के लोगों में यह आंकड़ा 31.4% तक था जो सबसे ज़्यादा है.

क्या बदल रहा है सोचने का तरीका?

यह डेटा यह सवाल भी उठाता है कि क्या लोग अब लिखने के बजाय सोचने और निर्णय लेने में ChatGPT को ज्यादा भरोसा करने लगे हैं? अगर AI इंसानों के विचारों और फैसलों पर असर डालने लगा है तो आने वाले समय में इसका समाज और व्यक्तिगत सोच पर गहरा असर हो सकता है.

यह भी पढ़ें:

सोशल मीडिया पर छाया नया साड़ी ट्रेंड! स्टेप बाय स्टेप जानिए कैसे बनेगी Nano Banana Saree फोटो

Published at : 20 Sep 2025 07:30 AM (IST)
Tags :
OpenAI ChatGPT TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Box office Collection Day 1: 'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
Advertisement

वीडियोज

Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की अद्भुत कहानी
Paper Leak: राजस्थान में 'सरकारी नौकरी' का सपना टूटा! युवा 'बेरोजगारी' से परेशान
Sandeep Chaudhary: सिंहासन खाली करो...GEN-Z आती हैं! | DUSU Election | Rahul Gandhi |Bihar election
Gold के बाद अब Silver का जलवा! ₹1.5 लाख/kg तक जा सकता है भाव – जानिए क्यों सब Silver खरीद रहे है|
Iphone 17 Launch: Apple का नए आइफोन 17 भारत में हुआ लॉन्च पहले दिन लगी खरीदने वालों की भीड़
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Box office Collection Day 1: 'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
विश्व
चीन कब जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? शी जिनपिंग संग बातचीत में US राष्ट्रपति ने खुद बताया; बड़ी डील का भी कर दिया ऐलान
चीन कब जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? शी जिनपिंग संग बातचीत में US राष्ट्रपति ने खुद बताया; बड़ी डील का भी कर दिया ऐलान
राजस्थान
राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा की फीस होगी कम, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा की फीस होगी कम, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
एग्रीकल्चर
घर पर हरी मिर्च उगाने का सबसे आसान तरीका, किचन गार्डन में ऐसे मिलेगी ताजगी और स्वाद
घर पर हरी मिर्च उगाने का सबसे आसान तरीका, किचन गार्डन में ऐसे मिलेगी ताजगी और स्वाद
शिक्षा
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी, कितना होगा बेसिक सैलरी में इजाफा
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी, कितना होगा बेसिक सैलरी में इजाफा
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
Embed widget