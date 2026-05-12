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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएंड्रॉयड फोन की स्क्रीन पर क्यों नजर आती है व्हाइट डॉट और क्या है इसे हटाने का तरीका? सब जानें

एंड्रॉयड फोन की स्क्रीन पर क्यों नजर आती है व्हाइट डॉट और क्या है इसे हटाने का तरीका? सब जानें

White Dot On Android Screen: अगर आपके एंड्रॉयड फोन की स्क्रीन पर व्हाइट डॉट दिख रही है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. यह किसी खराबी का संकेत नहीं देती.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 12 May 2026 04:44 PM (IST)
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  • एंड्रॉयड फोन के स्टेटस बार पर सफेद डॉट का मतलब है अधिक नोटिफिकेशन।
  • यह डॉट दिखाता है कि स्क्रीन पर दिखने वाले आइकन से ज्यादा नोटिफिकेशन आए हैं।
  • सभी नोटिफिकेशन को क्लियर करने पर सफेद डॉट अपने आप गायब हो जाती है।
  • फोन पर हरी डॉट का मतलब है कि कैमरा या माइक्रोफोन एक्टिव है।

White Dot On Android Screen: अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो इसके स्टेटस बार में एक साथ काफी इंफोर्मेशन दिख जाती है. यह आपको बैटरी, कनेक्टिविटी, टाइम और नोटिफिकेशन आदि के बारे में सब कुछ बता सकता है. फोन अनलॉक करने के बाद या अगर आप फोन को काफी देर बार यूज कर रहे हैं तो इस पर नजर मार लेने से मिसकॉल, मैसेज, वॉइसमेल और मेल आदि का पता चल जाता है. इन सब चीजों के अलावा स्टेटस बार में एक और आइकन नजर आता है, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं. हम बात कर रहे हैं व्हाइट डॉट की. नोटिफिकेशन, टाइम और कनेक्टिविटी आइकन के साथ नजर आने वाली व्हाइट डॉट क्या बताती है? आइए जानते हैं.

स्क्रीन पर व्हाइट डॉट का क्या काम?

अगर आपके फोन की स्क्रीन पर थोड़ी-थोड़ी देर बाद व्हाइट डॉट नजर आने लगती है तो टेंशन वाली बात नहीं है. यह किसी खराबी के कारण नहीं दिखती. इस डॉट का मतलब है कि कई नोटिफिकेशन आए हुए हैं, लेकिन उन्हें दिखाने के लिए स्क्रीन पर जगह नहीं है. इस डॉट से यह पता चलता है कि स्क्रीन पर दिख रहे आइकन से ज्यादा नोटिफिकेशन हैं. अगर फोन में एक-दो ऐप से ही नोटिफिकेशन हैं तो उसके आइकन आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे और व्हाइट डॉट नहीं दिखेगी.

कैसे पाएं व्हाइट डॉट से छुटकारा?

अगर आप सारे नोटिफिकेशन क्लीयर कर देते हैं तो व्हाइट डॉट अपने आप गायब हो जाएगी. इसके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन बार को स्वाइप डाउन करें. अब यहां दिख रहे क्लियर ऑल बटन पर टैप करें. इससे सारे नोटिफिकेशन और व्हाइट डॉट क्लियर हो जाएगी. इसके अलावा आप हर नोटिफिकेशन को एक-एक कर भी क्लियर या ओपन कर सकते हैं. अगर आप इससे परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं तो सेटिंग में जाकर स्टेटस बार में नोटिफिकेशन न दिखाने का ऑप्शन चुन लें. हर फोन के हिसाब से यह ऑप्शन अलग-अलग हो सकता है.

ग्रीन डॉट का क्या मतलब?

व्हाइट डॉट की तरह ही फोन पर ग्रीन डॉट दिखना भी आम है. अगर आपके एंड्रॉयड डिवाइस पर ग्रीन डॉट नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि फोन का कैमरा या माइक्रोफोन एक्टिव है. Android 12 और उसके बाद के वर्जन पर चलने वाले डिवाइस में यह लाइट नजर आती है. फोन के प्राइमरी कैमरा के साथ-साथ इससे कनेक्टेड सेकेंडरी कैमरा और माइक्रोफोन के एक्टिव होने पर भी ग्रीन डॉट नजर आती है.

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Published at : 12 May 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
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