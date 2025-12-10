आईफोन में क्यों और कब जलती है ग्रीन और ऑरेंज लाइट? कारण जानकर हो जाएंगे हैरान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







आपने गौर किया होगा कि जब आप किसी को वॉइस या वीडियो कॉल करते हैं तो आईफोन पर ग्रीन और ऑरेंज लाइट नजर आती है. अगर आपके पास हालिया सालों में लॉन्च हुआ आईफोन है तो डायनामिक आईलैंड के पास आपको डॉट नजर आएगी, जिसमें कभी ग्रीन और कभी ऑरेंज लाइट जलती है. क्या आपने सोचा है कि ये ऑरेंज और ग्रीन डॉट क्यों जलती है और इससे क्या पता चलता है? आज हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आए हैं.

ग्रीन और ऑरेंज डॉट का क्या मतलब?

अगर आईफोन में ग्रीन डॉट जल रही है तो इसका मतलब है कि कैमरा यूज हो रहा है. इसी तरह ऑरेंज डॉट का मतलब है कि अब माइक्रोफोन यूज किया जा रहा है. ये लाइटें कोई बग के कारण नहीं जलती बल्कि इन्हें जानबूझकर अलर्ट के तौर पर जोड़ा गया है. इन डॉट की मदद से यूजर को पता चल जाता है कि कोई ऐप परमिशन के बिना बैकग्राउंड में उसका माइक्रोफोन या कैमरा तो एक्सेस नहीं कर रही.

ऐप का कैसे पता लगाएं?

अगर आप कैमरा या माइक्रोफोन यूज नहीं कर रहे हैं और फिर भी आईफोन पर ग्रीन या ऑरेंज डॉट नजर आती है तो इसका भी आसानी से पता लगाया जा सकता है. ऑरेंज या ग्रीन डॉट नजर आते ही आईफोन के कंट्रोल सेंटर में जाएं. यहां पर आपको नजर आ जाएगा कि कौन-सी ऐप माइक्रोफोन या कैमरा को एक्सेस कर रही है. अगर आप उस ऐप को यूज नहीं कर रहे हैं तो यह संदिग्ध एक्टिविटी हो सकती है और उस ऐप को तुरंत बंद कर दें. इन डॉट की मदद से मिलने वाले अलर्ट के कारण आप मालवेयर या संदिग्ध ऐप का पता लगा सकते हैं.

क्या बंद किए जा सकते हैं ये अलर्ट?

आईफोन पर ग्रीन और ऑरेंज डॉट परमानेंट हैं और इन्हें बंद नहीं किया जा सकता. हालांकि, आप परमिशन जरूरी सेट कर सकते हैं. इसके लिए सेटिंग में जाकर प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर जाएं. यहां आपको कैमरा और माइक्रोफोन का ऑप्शन नजर आएगा. इस पर टैप कर आप यह सेट कर सकते हैं कि कौन-सी ऐप आईफोन के कैमरा और माइक्रोफोन को एक्सेस कर सकती हैं.

