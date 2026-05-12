सिर्फ फिल्मों में नही, हकीकत में दिखेगा Transformer जैसा रोबोट, दया की तरह कर सकता है तोड़फोड़

Unitree GD01: अब फिल्मों जैसे रोबोट हकीकत बनते जा रहे हैं. चाइनीज कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स ने अपने नए रोबोट Unitree GD01 की झलक दिखाई है. इसे देखकर ऐसा लगता है कि यह सीधे किसी हॉलीवुड फिल्म से निकलकर आया है. बड़े आकार वाले इस रोबोट में एक आदमी आराम से बैठ सकता है और किसी दीवार को तोड़ना तो इसके लिए बाएं हाथ का खेल है. कंपनी का कहना है कि सिविल यूज के लिए बनने वाला पहला प्रोडक्शन-रेडी रोबोट है. आइए जानते हैं कि Unitree GD01 में क्या खासियत है.

Unitree GD01 की खूबियां

कंपनी की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़े साइज का रोबोट दरवाजे से निकलकर बाहर आ रहा है. इंसानों की तुलना में इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है. इसमें कंट्रोलर के बैठने के लिए एक सीट भी दी गई है. रिमोट से कंट्रोल करने के साथ-साथ इस रोबोट को इसके अंदर बैठकर भी कंट्रोल किया जा सकता है. यह रोबोट किसी इंसान की तरह दो टांगों पर भी चल सकता है और जरूरत पड़ने पर हाथ और पैरों को मिलाकर किसी बड़े जानवर की तरह भी आगे बढ़ सकता है.

कंट्रोलर समेत करीब 500 किलोग्राम वजन

इस बड़े रोबोट का वजन कंट्रोलर समेत लगभग 500 किलोग्राम होता है. वीडियो में दिखाया गया है कि रोबोट हाथ के एक हल्के से झटके से दीवार को गिरा देता है. वीडियो के साथ कंपनी ने लिखा है कि इसे फ्रेंडली और सेफ तरीके से यूज करने की जरूरत है. इस रोबोट का फिल्मी लगने वाला वीडियो आप नीचे देख सकते हैं.

Unitree Unveils: GD01, A Manned Transformable Mecha, from $650,000 👏

The world's first production-ready manned mecha. It can transform. It's a civilian vehicle. It weighs ~500kg with you inside.

Please everyone be sure to use the robot in a Friendly and Safe manner. pic.twitter.com/xa6eNiRDdV — Unitree (@UnitreeRobotics) May 12, 2026

कमाल के रोबोट बनाती है Unitree

चाइनीज कंपनी Unitree कमाल के रोबोट बनाने के लिए जानी जाती है. पिछले महीने कंपनी ने बताया था कि उसके H1 ह्यूमनॉयड रोबोट ने स्पीड के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. यह रोबोट 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ लगा सकता है, जो किसी भी रोबोट द्वारा हासिल की गई सबसे ज्यादा स्पीड है. इससे उसैन बोल्ट के रिकॉर्ड को भी खतरा पैदा हो गया है, जिन्होंने 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड के दौरान एक सेकंड में 10.44 मीटर की दौड़ लगाई थी.

बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं रोबोट

रोबोट अब केवल फैक्ट्री में काम करने तक सीमित नहीं रहे हैं. Unitree H1 ने रनिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है तो कुछ दिन पहले जापानी कंपनी टोयोटा ने अपने लेटेस्ट ह्यूमनॉयड रोबोट CUE7 की झलक दिखाई थी, जो बास्केटबॉल खेल सकता है. CUE7 कंपनी के उस CUE6 रोबोट का एडवांस वर्जन है, जिसके नाम सबसे लंबे बास्केटबॉल शॉट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

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