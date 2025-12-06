हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीजब Zuckerberg और Elon Musk बने रोबोट डॉग! वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर मचा दी हलचल

जब Zuckerberg और Elon Musk बने रोबोट डॉग! वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर मचा दी हलचल

Mark Zuckerberg and Elon Musk: Miami Beach में आयोजित Art Basel इवेंट के दौरान मशहूर डिजिटल आर्टिस्ट माइक विंकेलमैन, जिन्हें Beeple के नाम से जाना जाता है, ने एक बेहद अनोखी प्रदर्शनी पेश की.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 06 Dec 2025 01:31 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mark Zuckerberg and Elon Musk: Miami Beach में आयोजित Art Basel इवेंट के दौरान मशहूर डिजिटल आर्टिस्ट माइक विंकेलमैन, जिन्हें Beeple के नाम से जाना जाता है, ने एक बेहद अनोखी प्रदर्शनी पेश की. इस शो में मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, जेफ बेजोस जैसे अरबपतियों को हाइपर-रियलिस्टिक रोबोट डॉग के रूप में दिखाया गया. Regular Animals नाम की इस प्रदर्शनी में कलाकार Landon Meier द्वारा बनाए गए रहस्यमयी, जीवंत दिखने वाले मास्क लगाए गए थे जिसने लोगों के बीच तुरंत सनसनी मचा दी.

टेक अरबपतियों के प्रभाव पर तीखी कलात्मक टिप्पणी

Mashable की रिपोर्ट के अनुसार, Beeple की इस कलाकृति का मकसद यह दिखाना है कि किस तरह आज टेक अरबपति समाज को प्रभावित कर रहे हैं और लोगों की राय को आकार दे रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by beeple (@beeple_crap)

उनका कहना है कि पहले कलाकार समाज की सोच और समझ पर बड़ा असर डालते थे लेकिन अब Facebook, Instagram, X जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यह भूमिका निभा रहे हैं, जहां अरबों लोग रोज़ाना सूचनाओं और विचारों से प्रभावित होते हैं.

रोबोट डॉग्स का अजीबोगरीब अंदाज़ बना चर्चा का विषय

वीडियो में रोबोट डॉग्स को खुले स्थानों में घूमते हुए देखा गया. कई दर्शकों को यह दृश्य डरावना और अजीब लगा. वीडियो के एक हिस्से में ये मशीनें पीछे की ओर झुककर सिर उठाती हुई दिखाई देती हैं और उसी वक्त वे एक प्रिंट तैयार करती हैं. दर्शकों ने मज़ाक में इसे “कुत्ते के पॉटी करने” जैसा बताया, खासकर जब स्क्रीन पर “poop mode” जैसा टेक्स्ट भी नजर आया.

विवादों के बीच भी जोरदार सफलता

भले ही यह प्रदर्शन विवादों से घिरा रहा हो, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि प्रदर्शित सभी रोबोट डॉग्स को निजी कलेक्टरों ने खरीद लिया. हर एक पीस की कीमत लगभग 1 लाख डॉलर बताई गई जिससे Beeple की यह प्रदर्शनी बेहद सफल और लाभदायक साबित हुई. इस अनोखी प्रस्तुति ने एक बार फिर दिखा दिया है कि कला, तकनीक और समाज का टकराव कितना दिलचस्प और कभी-कभी बेचैन कर देने वाला हो सकता है.

यह भी पढ़ें:

स्कैम कॉल चल रही है? बैंकिंग ऐप खोलते ही Android देगा अलर्ट, फंसने से पहले बचा लेगा आपका पैसा, जानिए कैसे करेगा काम

Published at : 06 Dec 2025 01:30 PM (IST)
Tags :
Elon Musk Mark Zuckerberg Robot Dog TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
राजस्थान
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को लगे 3 झटके, टी20 सीरीज से बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी बाहर; 9 जून को भारत से है पहला मैच
दक्षिण अफ्रीका को लगे 3 झटके, टी20 सीरीज से बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी बाहर; 9 जून को भारत से है पहला मैच
टेलीविजन
Bigg Boss 19: शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

Indigo Flight News: 'इंडिगो हाय हाय'... यात्रियों ने लगाए नारे ! | abp News
Delhi Crime Report: कूड़े के विवाद को लेकर चाचा ने भतीजे की हत्या, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल
IPO Alert: Flywings Simulator Training IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
PPF में ये गलती मत करें! वरना बंद हो जाएगा Tax-Free Interest| Paisa Live
LIC के नए Protection Plus & Bima Kavach! क्या ये Plans आपके लिए सही हैं?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
राजस्थान
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को लगे 3 झटके, टी20 सीरीज से बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी बाहर; 9 जून को भारत से है पहला मैच
दक्षिण अफ्रीका को लगे 3 झटके, टी20 सीरीज से बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी बाहर; 9 जून को भारत से है पहला मैच
टेलीविजन
Bigg Boss 19: शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
न्यूज़
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
फैशन
सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की बैकलेस सूट वाली फोटो, तस्वीरें देखकर पिघल जाएगा दिल
सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की बैकलेस सूट वाली फोटो, तस्वीरें देखकर पिघल जाएगा दिल
यूटिलिटी
इस तारीख तक कैंसिल किया इंडिगो का टिकट तो मिलेगा पूरा रिफंड, जान लीजिए काम की बात
इस तारीख तक कैंसिल किया इंडिगो का टिकट तो मिलेगा पूरा रिफंड, जान लीजिए काम की बात
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget