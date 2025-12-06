जब Zuckerberg और Elon Musk बने रोबोट डॉग! वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर मचा दी हलचल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Mark Zuckerberg and Elon Musk: Miami Beach में आयोजित Art Basel इवेंट के दौरान मशहूर डिजिटल आर्टिस्ट माइक विंकेलमैन, जिन्हें Beeple के नाम से जाना जाता है, ने एक बेहद अनोखी प्रदर्शनी पेश की. इस शो में मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, जेफ बेजोस जैसे अरबपतियों को हाइपर-रियलिस्टिक रोबोट डॉग के रूप में दिखाया गया. Regular Animals नाम की इस प्रदर्शनी में कलाकार Landon Meier द्वारा बनाए गए रहस्यमयी, जीवंत दिखने वाले मास्क लगाए गए थे जिसने लोगों के बीच तुरंत सनसनी मचा दी.

टेक अरबपतियों के प्रभाव पर तीखी कलात्मक टिप्पणी

Mashable की रिपोर्ट के अनुसार, Beeple की इस कलाकृति का मकसद यह दिखाना है कि किस तरह आज टेक अरबपति समाज को प्रभावित कर रहे हैं और लोगों की राय को आकार दे रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by beeple (@beeple_crap)

उनका कहना है कि पहले कलाकार समाज की सोच और समझ पर बड़ा असर डालते थे लेकिन अब Facebook, Instagram, X जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यह भूमिका निभा रहे हैं, जहां अरबों लोग रोज़ाना सूचनाओं और विचारों से प्रभावित होते हैं.

रोबोट डॉग्स का अजीबोगरीब अंदाज़ बना चर्चा का विषय

वीडियो में रोबोट डॉग्स को खुले स्थानों में घूमते हुए देखा गया. कई दर्शकों को यह दृश्य डरावना और अजीब लगा. वीडियो के एक हिस्से में ये मशीनें पीछे की ओर झुककर सिर उठाती हुई दिखाई देती हैं और उसी वक्त वे एक प्रिंट तैयार करती हैं. दर्शकों ने मज़ाक में इसे “कुत्ते के पॉटी करने” जैसा बताया, खासकर जब स्क्रीन पर “poop mode” जैसा टेक्स्ट भी नजर आया.

विवादों के बीच भी जोरदार सफलता

भले ही यह प्रदर्शन विवादों से घिरा रहा हो, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि प्रदर्शित सभी रोबोट डॉग्स को निजी कलेक्टरों ने खरीद लिया. हर एक पीस की कीमत लगभग 1 लाख डॉलर बताई गई जिससे Beeple की यह प्रदर्शनी बेहद सफल और लाभदायक साबित हुई. इस अनोखी प्रस्तुति ने एक बार फिर दिखा दिया है कि कला, तकनीक और समाज का टकराव कितना दिलचस्प और कभी-कभी बेचैन कर देने वाला हो सकता है.

