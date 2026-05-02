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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीलैपटॉप चलाते समय ये एक छोटी सी गलती बन सकती है बड़ा खतरा! अभी नहीं सुधारे तो होगा भारी नुकसान

लैपटॉप चलाते समय ये एक छोटी सी गलती बन सकती है बड़ा खतरा! अभी नहीं सुधारे तो होगा भारी नुकसान

Laptop Tips: लैपटॉप के नीचे और किनारों पर बने वेंट्स अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालते हैं. जब आप इसे गद्दे, तकिए या कंबल पर रखते हैं तो ये वेंट्स ढक जाते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 02 May 2026 07:41 PM (IST)
Laptop Tips: लैपटॉप के नीचे और किनारों पर बने वेंट्स अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालते हैं. जब आप इसे गद्दे, तकिए या कंबल पर रखते हैं तो ये वेंट्स ढक जाते हैं.

आज के समय में Laptop का इस्तेमाल हर कोई करता है और कई लोग इसे बिस्तर पर लेटकर चलाना ज्यादा सुविधाजनक मानते हैं. लेकिन यह छोटी सी आदत धीरे-धीरे बड़ी परेशानी बन सकती है. तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, मुलायम सतह पर लैपटॉप इस्तेमाल करने से डिवाइस के गर्म होने का खतरा काफी बढ़ जाता है जो आगे चलकर गंभीर नुकसान या हादसे का कारण बन सकता है.

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लैपटॉप के नीचे और किनारों पर बने वेंट्स अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालते हैं. जब आप इसे गद्दे, तकिए या कंबल पर रखते हैं तो ये वेंट्स ढक जाते हैं. नतीजा यह होता है कि मशीन के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और तापमान तेजी से बढ़ने लगता है. लगातार ऐसा होने पर डिवाइस के अंदर मौजूद जरूरी हिस्सों पर असर पड़ता है.
लैपटॉप के नीचे और किनारों पर बने वेंट्स अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालते हैं. जब आप इसे गद्दे, तकिए या कंबल पर रखते हैं तो ये वेंट्स ढक जाते हैं. नतीजा यह होता है कि मशीन के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और तापमान तेजी से बढ़ने लगता है. लगातार ऐसा होने पर डिवाइस के अंदर मौजूद जरूरी हिस्सों पर असर पड़ता है.
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जब लैपटॉप जरूरत से ज्यादा गर्म होता है तो सबसे पहले उसकी स्पीड प्रभावित होती है. सिस्टम धीमा पड़ने लगता है और कई बार अचानक हैंग भी हो जाता है. अगर लंबे समय तक यही स्थिति बनी रहे तो मदरबोर्ड और अन्य अहम पार्ट्स खराब होने लगते हैं. साथ ही, कूलिंग फैन पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है जिससे उसकी उम्र कम हो सकती है.
जब लैपटॉप जरूरत से ज्यादा गर्म होता है तो सबसे पहले उसकी स्पीड प्रभावित होती है. सिस्टम धीमा पड़ने लगता है और कई बार अचानक हैंग भी हो जाता है. अगर लंबे समय तक यही स्थिति बनी रहे तो मदरबोर्ड और अन्य अहम पार्ट्स खराब होने लगते हैं. साथ ही, कूलिंग फैन पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है जिससे उसकी उम्र कम हो सकती है.
Published at : 02 May 2026 07:41 PM (IST)
Tags :
Laptop Tech Tips TECH NEWS HINDI

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