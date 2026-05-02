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लैपटॉप चलाते समय ये एक छोटी सी गलती बन सकती है बड़ा खतरा! अभी नहीं सुधारे तो होगा भारी नुकसान
Laptop Tips: लैपटॉप के नीचे और किनारों पर बने वेंट्स अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालते हैं. जब आप इसे गद्दे, तकिए या कंबल पर रखते हैं तो ये वेंट्स ढक जाते हैं.
आज के समय में Laptop का इस्तेमाल हर कोई करता है और कई लोग इसे बिस्तर पर लेटकर चलाना ज्यादा सुविधाजनक मानते हैं. लेकिन यह छोटी सी आदत धीरे-धीरे बड़ी परेशानी बन सकती है. तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, मुलायम सतह पर लैपटॉप इस्तेमाल करने से डिवाइस के गर्म होने का खतरा काफी बढ़ जाता है जो आगे चलकर गंभीर नुकसान या हादसे का कारण बन सकता है.
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Published at : 02 May 2026 07:41 PM (IST)
Tags :Laptop Tech Tips TECH NEWS HINDI
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