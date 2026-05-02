लैपटॉप चलाते समय ये एक छोटी सी गलती बन सकती है बड़ा खतरा! अभी नहीं सुधारे तो होगा भारी नुकसान

लैपटॉप के नीचे और किनारों पर बने वेंट्स अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालते हैं. जब आप इसे गद्दे, तकिए या कंबल पर रखते हैं तो ये वेंट्स ढक जाते हैं. नतीजा यह होता है कि मशीन के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और तापमान तेजी से बढ़ने लगता है. लगातार ऐसा होने पर डिवाइस के अंदर मौजूद जरूरी हिस्सों पर असर पड़ता है.