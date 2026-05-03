दिल्ली अग्निकांड: AC में लगी आग ने ले ली 9 जानें, यहां जानें Blast के कारण और बचाव के तरीके

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दिल्ली के विवेक विहार में AC ब्लास्ट से 9 लोगों की मौत हुई।

AC के ओवरयूज, गैस लीक से ओवरहीटिंग का खतरा।

वोल्टेज के उतार-चढ़ाव से भी AC को नुकसान पहुंचता है।

AC की नियमित सर्विसिंग और स्टेबलाइजर का प्रयोग करें।

AC Blast: दिल्ली के विवेक विहार में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग झुलस गए हैं. बताया जा रहा है कि रिहायशी बिल्डिंग में लगे AC में ब्लास्ट के कारण यह आग लगी थी. गर्मी का मौसम आने के कारण अब AC का यूज बढ़ गया है. हर साल ऐसी कोई घटना सामने आती है, जिसमें AC में आग लगने के कारण नुकसान होता हैं. अगर आप एसी यूज करते हैं तो यह जानना बहुत जरूरी है कि किन कारणों से AC में ब्लास्ट हो सकता है और उससे बचाव के लिए क्या तरीके हैं.

AC Blast के क्या कारण हो सकते हैं?

ओवरयूज- गर्मियों में कई स्थानों पर पारा 50 डिग्री के पार पहुंच जाता है. ऐसी चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए लोग एसी को लगातार यूज करते हैं. कई बार एसी बिना रुके दिन-रात चलता रहता है. इस कारण इसके कंप्रेशर पर असर पड़ता है और इसके ओवरहीट होने का खतरा बना रहता है. कंप्रेशर के ओवरहीट होने और अत्याधिक गर्मी से इसमें आग लगने का खतरा रहता है.

गैस लीक- गैस लीक के कारण भी एसी में आग लग सकती है. दरअसल, कूलिंग के लिए एसी में रेफ्रिजरेंट गैस का यूज होता है. कई कारणों से यह गैस लीक हो सकती है. गैस लीक होने के कारण एसी कूलिंग नहीं करती, जिससे इसके बाकी पार्ट्स पर लोड बढ़ जाता है. इससे भी ओवरहीटिंग हो सकती है और आग लगने का खतरा बना रहता है. इसके अलावा अगर गैस लीक होकर किसी स्पार्क या चिंगारी आदि के संपर्क में आ जाए तो भी AC Blast हो सकता है.

वॉल्टेज ऊपर-नीचे होने के कारण- अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं, जहां वॉल्टेज ऊपर-नीचे होते हैं तो आपको स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए. इसके बिना वॉल्टेज फ्लकचुऐशन के कारण एसी के कंप्रेशर और दूसरे पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं. कई बार इस कारण एसी पर लोड बढ़ जाता है, जो ब्लास्ट का कारण बन सकता है.

क्या हैं बचाव के तरीके?

एसी को लगातार कई घंटों तक यूज करने से बचना चाहिए.

एसी की रेगुलर सर्विस जरूरी है. अगर कहीं गैस लीकेज हो रही है तो इसे ठीक करवाने के साथ-साथ खराब पार्ट्स को भी रिप्लेस करवा लें.

अगर आपके एरिया में वॉल्टेज का इश्यू है तो स्टेबलाइजर यूज करें.

हमेशा किसी प्रोफेशनल से ही एसी इंस्टॉल और सर्विसिंग करवाएं.

एसी में गैस लीक हो रही है तो इसे यूज न करें और तुरंत इसकी रिपेयरिंग करवाएं.

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