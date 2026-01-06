YouTube पर कब मिलता है सिल्वर बटन? जानिए 10 हजार व्यूज पर कितने पैसे मिलते हैं

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







YouTube Silver Button: आज के समय में YouTube सिर्फ वीडियो देखने का प्लेटफॉर्म नहीं रहा बल्कि यह लाखों लोगों के लिए कमाई और पहचान का जरिया बन चुका है. हर नया क्रिएटर यही जानना चाहता है कि आखिर YouTube पर सिल्वर बटन कब मिलता है और क्या 10 हजार व्यूज आने पर सच में पैसे मिलते हैं. इन दोनों सवालों का जवाब समझना जरूरी है ताकि नए यूट्यूबर्स को सही उम्मीद और सही दिशा मिल सके.

YouTube का सिल्वर बटन क्या होता है

YouTube सिल्वर प्ले बटन एक खास अवॉर्ड है जो प्लेटफॉर्म अपने क्रिएटर्स को उनकी उपलब्धि के लिए देता है. यह बटन व्यूज के आधार पर नहीं, बल्कि सब्सक्राइबर्स की संख्या पर दिया जाता है. जब किसी चैनल के 1 लाख यानी 100,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं और चैनल YouTube की सभी नीतियों पर खरा उतरता है तब उसे सिल्वर बटन मिलता है. कई लोग सोचते हैं कि लाखों व्यूज आने पर यह अवॉर्ड मिलता है लेकिन असल में सब्सक्राइबर ही इसका आधार होते हैं.

सिल्वर बटन मिलने की प्रक्रिया कैसे होती है

जब चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर लेता है, तो YouTube खुद क्रिएटर को नोटिफिकेशन भेजता है. इसके बाद क्रिएटर को YouTube Studio में जाकर अपना अवॉर्ड क्लेम करना होता है. चैनल की जांच के बाद YouTube सिल्वर बटन भेजता है जिसमें कुछ समय लग सकता है. यह अवॉर्ड चैनल की मेहनत और निरंतरता का प्रतीक माना जाता है.

10 हजार व्यूज पर कितनी कमाई होती है

अब बात करते हैं कमाई की तो YouTube पर 10 हजार व्यूज आने से कोई तय रकम नहीं मिलती. कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि आपका चैनल किस कैटेगरी का है, ऑडियंस किस देश से है और वीडियो पर कितना विज्ञापन दिखाया गया है. आमतौर पर भारत में 10 हजार व्यूज पर करीब 150 से 400 रुपये तक की कमाई हो सकती है. हालांकि यह आंकड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है.

YouTube से पैसे कब मिलना शुरू होते हैं

YouTube से कमाई शुरू करने के लिए सबसे पहले चैनल को मोनेटाइज होना जरूरी है. इसके लिए 1,000 सब्सक्राइबर्स और पिछले 12 महीनों में 4,000 घंटे का वॉच टाइम या फिर 90 दिनों में 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज पूरे करने होते हैं. इसके बाद ही वीडियो पर विज्ञापन से कमाई शुरू होती है.

ज्यादा कमाई और जल्दी ग्रोथ के लिए क्या करें

अगर आप जल्दी सिल्वर बटन पाना और अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो लगातार क्वालिटी कंटेंट बनाना जरूरी है. अपने चैनल के लिए एक तय विषय चुनें, ऑडियंस से जुड़ें और वीडियो की क्वालिटी पर ध्यान दें. समय के साथ जब सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ेंगे तो कमाई और पहचान दोनों अपने आप मिलने लगेंगी.

