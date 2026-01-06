हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYouTube पर कब मिलता है सिल्वर बटन? जानिए 10 हजार व्यूज पर कितने पैसे मिलते हैं

YouTube पर कब मिलता है सिल्वर बटन? जानिए 10 हजार व्यूज पर कितने पैसे मिलते हैं

YouTube Silver Button: आज के समय में YouTube सिर्फ वीडियो देखने का प्लेटफॉर्म नहीं रहा बल्कि यह लाखों लोगों के लिए कमाई और पहचान का जरिया बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 06 Jan 2026 12:47 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

YouTube Silver Button: आज के समय में YouTube सिर्फ वीडियो देखने का प्लेटफॉर्म नहीं रहा बल्कि यह लाखों लोगों के लिए कमाई और पहचान का जरिया बन चुका है. हर नया क्रिएटर यही जानना चाहता है कि आखिर YouTube पर सिल्वर बटन कब मिलता है और क्या 10 हजार व्यूज आने पर सच में पैसे मिलते हैं. इन दोनों सवालों का जवाब समझना जरूरी है ताकि नए यूट्यूबर्स को सही उम्मीद और सही दिशा मिल सके.

YouTube का सिल्वर बटन क्या होता है

YouTube सिल्वर प्ले बटन एक खास अवॉर्ड है जो प्लेटफॉर्म अपने क्रिएटर्स को उनकी उपलब्धि के लिए देता है. यह बटन व्यूज के आधार पर नहीं, बल्कि सब्सक्राइबर्स की संख्या पर दिया जाता है. जब किसी चैनल के 1 लाख यानी 100,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं और चैनल YouTube की सभी नीतियों पर खरा उतरता है तब उसे सिल्वर बटन मिलता है. कई लोग सोचते हैं कि लाखों व्यूज आने पर यह अवॉर्ड मिलता है लेकिन असल में सब्सक्राइबर ही इसका आधार होते हैं.

सिल्वर बटन मिलने की प्रक्रिया कैसे होती है

जब चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर लेता है, तो YouTube खुद क्रिएटर को नोटिफिकेशन भेजता है. इसके बाद क्रिएटर को YouTube Studio में जाकर अपना अवॉर्ड क्लेम करना होता है. चैनल की जांच के बाद YouTube सिल्वर बटन भेजता है जिसमें कुछ समय लग सकता है. यह अवॉर्ड चैनल की मेहनत और निरंतरता का प्रतीक माना जाता है.

10 हजार व्यूज पर कितनी कमाई होती है

अब बात करते हैं कमाई की तो YouTube पर 10 हजार व्यूज आने से कोई तय रकम नहीं मिलती. कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि आपका चैनल किस कैटेगरी का है, ऑडियंस किस देश से है और वीडियो पर कितना विज्ञापन दिखाया गया है. आमतौर पर भारत में 10 हजार व्यूज पर करीब 150 से 400 रुपये तक की कमाई हो सकती है. हालांकि यह आंकड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है.

YouTube से पैसे कब मिलना शुरू होते हैं

YouTube से कमाई शुरू करने के लिए सबसे पहले चैनल को मोनेटाइज होना जरूरी है. इसके लिए 1,000 सब्सक्राइबर्स और पिछले 12 महीनों में 4,000 घंटे का वॉच टाइम या फिर 90 दिनों में 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज पूरे करने होते हैं. इसके बाद ही वीडियो पर विज्ञापन से कमाई शुरू होती है.

ज्यादा कमाई और जल्दी ग्रोथ के लिए क्या करें

अगर आप जल्दी सिल्वर बटन पाना और अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो लगातार क्वालिटी कंटेंट बनाना जरूरी है. अपने चैनल के लिए एक तय विषय चुनें, ऑडियंस से जुड़ें और वीडियो की क्वालिटी पर ध्यान दें. समय के साथ जब सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ेंगे तो कमाई और पहचान दोनों अपने आप मिलने लगेंगी.

यह भी पढ़ें:

बिना जियो सिम-रीचार्ज भी मिलेगा YouTube Premium! Jio का ये सीक्रेट ऑफर जान लिया तो पैसे बचना तय

Published at : 06 Jan 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Youtube Silver Button
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Telugu Woman Murder: अमेरिका में निकिता के मर्डर के बाद एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके खाते से निकाले लाखों, फिर भरी उड़ान, बहन का खुलासा
अमेरिका में निकिता के मर्डर के बाद एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके खाते से निकाले लाखों, फिर भरी उड़ान, बहन का खुलासा
बिहार
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणा आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणा आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Violence: Bangladesh में कट्टरता बेकाबू, कब तक बे मौत मरेंगे हिंदू
Top News: अभी की बड़ी खबरें | SIR | Uttarpradesh | BMC Election | Somnath Temple | BJP
Odisha News: Odisha के स्कूल में दिल दहला देने वाली वारदात | Rayagada | School | ABP NEWS
Weather Update: Jammu-Kashmir से Uttarakhand तक बर्फ की सफेद चादर, ठिठुरन ने बढ़ाई मुश्किलें |
America: ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात दोहराई
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Telugu Woman Murder: अमेरिका में निकिता के मर्डर के बाद एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके खाते से निकाले लाखों, फिर भरी उड़ान, बहन का खुलासा
अमेरिका में निकिता के मर्डर के बाद एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके खाते से निकाले लाखों, फिर भरी उड़ान, बहन का खुलासा
बिहार
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणा आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणा आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
टेलीविजन
अर्जुन बिजलानी ने ससुर के निधन के बाद शेयर किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- चिंता मत करना, नेहा और अयान का ध्यान रखूंगा
अर्जुन बिजलानी ने ससुर के निधन के बाद शेयर किया इमोशनल पोस्ट, लिखा-नेहा और अयान का ध्यान रखूंगा
शिक्षा
जामिया के स्कूलों में एडमिशन का मौका, ऑनलाइन आवेदन से लेकर फीस तक; जानें सब कुछ
जामिया के स्कूलों में एडमिशन का मौका, ऑनलाइन आवेदन से लेकर फीस तक; जानें सब कुछ
यूटिलिटी
मोबाइल पर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं न्याय सेतु ऐप, घर बैठे फ्री में मिलती है कानूनी सलाह
मोबाइल पर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं न्याय सेतु ऐप, घर बैठे फ्री में मिलती है कानूनी सलाह
हेल्थ
Chicken vs Fish for Weight Gain: मछली या फिर मुर्गा... वजन बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी चीज है खाने में बेस्ट?
मछली या फिर मुर्गा... वजन बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी चीज है खाने में बेस्ट?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget