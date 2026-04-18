WhatsApp पर प्राइवेसी की चिंता होगी छू-मंतर, पढ़ने के बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगे मैसेज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्हाट्सऐप ला रहा नया फीचर, मैसेज देखने के बाद गायब हो जाएंगे।

यह डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर से अलग, स्नैपचैट की तरह काम करेगा।

नया फीचर इंडिविजुअल और ग्रुप चैट्स दोनों के लिए उपलब्ध होगा।

व्हाट्सऐप ने हाल ही में नंबर प्राइवेसी के लिए यूजरनेम फीचर रोलआउट किया।

WhatsApp Feature: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप पर अब आपको प्राइवेसी की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी. कंपनी एक नया प्राइवेसी-फोक्स्ड फीचर ला रही है, जिससे यूजर्स यह डिसाइड कर पाएंगे कि उनका मैसेज कितनी देर तक विजिबल रहेगा. कंपनी इस समय इस फीचर पर काम कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फीचर आने के बाद सामने वाले यूजर के पढ़ने के बाद मैसेज अपने आप गायब हो जाएगा. WhatsApp पर अभी डिसअपीयरिंग मैसेज का ऑप्शन है, लेकिन यह फीचर उससे अलग है. आइए जानते हैं कि इस फीचर में क्या नया होगा और यह कैसे काम करेगा.

Disappearing Message के कैसे अलग होगा यह फीचर?

बताया जा रहा है कि अभी इस फीचर पर काम चल रहा है और एंड्रॉयड बीटा वर्जन में इसे स्पॉट किया गया है. अगर आप सोच रहे हैं कि जब व्हाट्सऐप पर पहले से डिसअपीयरिंग मैसेज का फीचर है तो नया ऑप्शन क्यों लाया जा रहा है तो बता दें कि ये दोनों फीचर अलग-अलग होंगे. नया फीचर आने के बाद सामने वाले यूजर के पढ़ते ही मैसेज गायब हो जाएगा. यह स्नैपचैट की तरह काम करेगा. वहीं डिसअपीयरिंग फीचर में यूजर को ड्यूरेशन सेट करनी होती है. नए फीचर में यूजर को विजिबिलिटी टाइम कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी दिया जा सकता है. वहीं डिसअपीयरिंग मैसेज का टाइमर सेंड होते ही शुरू हो जाता है, वहीं नए फीचर में यह टाइम सामने वाले यूजर के मैसेज देखने के बाद शुरू होगा.

ग्रुप चैट्स पर भी होगा लागू

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फीचर सारी चैट्स के लिए अवेलेबल होगा. यानी यूजर्स इसे इंडिविजुअल चैट्स के साथ-साथ ग्रुप चैट्स के लिए भी यूज कर सकेंगे. यूजर किसी स्पेसिफिक चैट के लिए भी इसे यूज कर पाएंगे. बता दें कि फिलहाल इस फीचर पर काम चल रहा है और इसे रोलआउट होने में अभी काफी समय लग सकता है.

Username फीचर को भी रोल आउट कर चुकी है व्हाट्सऐप

व्हाट्सऐप अपने यूजर्स के लिए नियमित तौर पर नए-नए फीचर्स लाती रहती है. हाल ही में कंपनी ने यूजरनेम फीचर को रोलआउट करना शुरू किया है. फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह अब व्हाट्सऐप पर भी यूजरनेम सेट किया जा सकेगा. इसके बाद किसी को अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना होगा तो आप नंबर की बजाय यूजरनेम शेयर कर सकेंगे. इससे आपका नंबर प्राइवेट रहेगा. यूजर के पास फेसबुक और इंस्टाग्राम वाला यूजरनेम व्हाट्सऐप पर भी सेट करने का ऑप्शन होगा.

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