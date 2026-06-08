फोल्डेबल आईफोन के साथ भी iPhone 17 Pro वाली यह गलती कर सकती है ऐप्पल, नई जानकारी ने किया हैरान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऐप्पल फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा सिर्फ सफेद रंग में आएगा।

डमी यूनिट ने बुक-स्टाइल डिज़ाइन और बड़ी स्क्रीन दिखाई।

ऐप्पल ने एकल रंग में कई प्रमुख उत्पाद उतारे।

Foldable iPhone: अमेरिकी टेक दिग्गज ऐप्पल इन दिनों अपने पहले फोल्डेबल आईफोन iPhone Ultra की तैयारियों में जुटी हुई है. इसे सितंबर में लॉन्च किया जा सकता है और उससे पहले रोज नई लीक्स सामने आ रही हैं. एक ताजा लीक के मुताबिक, iPhone Ultra में भी ऐप्पल iPhone 17 Pro वाली एक गलती कर सकती है. दरअसल, एक टिपस्टर ने बताया है कि इस फोन को ब्लैक कलर में लॉन्च नहीं किया जाएगा. iPhone 17 Pro मॉडल्स भी ब्लैक कलर में लॉन्च नहीं हुए थे और अब एक बार फिर ऐप्पल इस कलर से दूरी बनाते हुए नजर आ रही है. आइए जानते हैं कि नई लीक में और क्या-क्या जानकारी सामने आई है.

सिर्फ एक कलर ऑप्शन में आएगा फोल्डेबल आईफोन?

टिपस्टर Sonny Dickson ने एक्स पर फोल्डेबल आईफोन की डमी यूनिट की फोटो शेयर की है. माना जा रहा है कि यह फोल्डेबल आईफोन का फाइनल डिजाइन है और इसी रूप में यह लॉन्च होगा. Dickson का दावा है कि ऐप्पल इस फोन को केवल व्हाइट कलर ऑप्शन में लॉन्च करेगी. हालांकि, ऐप्पल ने इसे लेकर ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है. इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि फोल्डेबल आईफोन को व्हाइट और ब्लैक दो कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन अब लग रहा है कि ऐप्पल ने ब्लैक कलर को लेकर अपनी प्लानिंग बदल दी है.

फोल्डेबल आईफोन की डमी यूनिट से क्या पता चला है?

डमी यूनिट फोल्डेबल आईफोन के बुक-स्टाइल और पासपोर्ट की शेप वाले डिजाइन को कंफर्म करती है. यह अभी तक मार्केट में अवेलेबल सारे फोल्डेबल फोन की तुलना में ज्यादा चौड़ा होगा. इसमें 7.8 इंच की मेन और 5.5 इंच की एज-टू-एड आउटर स्क्रीन मिलेगी. यह फोन 4.5mm टाइटैनियम फ्रेम के साथ आएगा, जिसके टॉप एज पर वॉल्यूम बटन दी जाएगी. इसमें एक्शन बटन नहीं होगी और फेसआईडी की जगह टचआईडी को इंटीग्रेट किया जाएगा. रियर में यह आईफोन-एयर जैसे कैमरा प्लेटू के साथ आएगा.

सिंगल कलर ऑप्शन में ये प्रोडक्ट भी लॉन्च कर चुकी है ऐप्पल

यह बात ध्यान देने वाली है कि ऐप्पल के कई नए हाई-एंड प्रोडक्ट्स जैसे ऐप्पल वॉच अल्ट्रा और विजन प्रो केवल सिंगल कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च हुए थे. ऐप्पल पहले भी अपने बड़े प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा कर चुकी है. 2017 में iPhone X को केवल सिल्वर और स्पेस ग्रे में लॉन्च किया गया था. इसके एक साल बाद आए iPhone XS में गोल्ड कलर ऑप्शन जोड़ा गया था. यही तरीका फोल्डेबल आईफोन के साथ अपनाया जा सकता है. यानी ऐप्पल आगे चलकर इसमें नया कलर ऑप्शन एड कर सकती है.

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