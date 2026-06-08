सोशल मीडिया की लत हो जाएगी दूर, बस करने होंगे ये एकदम आसान काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोशल मीडिया ऐप्स की जगह ब्राउज़र का उपयोग करें।

फोन होम स्क्रीन से सोशल मीडिया आइकन हटाकर रखें।

सभी सोशल मीडिया ऐप्स की नोटिफिकेशंस बंद कर दें।

ग्रेस्केल मोड सक्रिय कर फोन का रंगीन आकर्षण घटाएं।

How To Make Social Media Less Addictive: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि लोग उन पर ज्यादा से ज्यादा समय लगाएं. इसका असर यह हुआ है कि लोगों को इन प्लेटफॉर्म्स की लत लग गई है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई सुबह से शाम तक सोशल मीडिया से ही चिपका रहता है. अगर आप भी इस लत से परेशान हैं तो आसान तरीकों से सोशल मीडिया का यूज कम कर सकते हैं. खास बात है कि इन तरीकों से आपको सोशल मीडिया को पूरी तरह बंद भी नहीं करना पड़ेगा. आइए ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में जानते हैं.

ऐप्स की जगह ब्राउजर में करें यूज

अगर आप सोशल मीडिया का यूज कम करना चाह रहे हैं तो डेडिकेटेड ऐप्स की जगह इसे ब्राउजर में यूज करना शुरू कर दें. यानी फोन से इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी ऐप्स को हटा दें. इसके बाद जरूरत पड़ने पर क्रोम या दूसरे ब्राउजर से सोशल मीडिया को एक्सेस करें. ब्राउजर पर स्क्रॉलिंग और व्यूइंग एक्सपीरियंस ऐप जितना स्मूद और आसान नहीं होगा, जिसके चलते आप ज्यादा देर तक सोशल मीडिया एक्सेस नहीं कर पाएंगे.

होम स्क्रीन पर न रखें आइकन

अगर आप ऐप्स अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते तो इनके आइकन को होम स्क्रीन से हटा दें. इसका फायदा यह होगा कि फोन अनलॉक करते ही आपका ध्यान इन ऐप्स पर नहीं जाएगा. कई बार ऐसा होता है कि हम फोन किसी और काम के लिए उठाते हैं और सीधा इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसी ऐप्स पर पहुंच जाते हैं. आप चाहें तो इन ऐप्स को अलग से किसी फोल्डर में भी मूव कर सकते हैं ताकि ये आपकी नजरों से बची रहें.

नोटिफिकेशंस रखें बंद

आप पूरी शिद्दत के साथ किसी काम में लगे हुए हैं और फोन पर अचानक से नोटिफिकेशन आती है. आपका पूरा ध्यान भटक जाता है और काम छोड़कर हाथ सीधा फोन पर जाता है. नोटिफिकेशन पर टैप करते ही सीधा ऐप ओपन होती है और फिर कब 15-20 मिनट निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता. इसलिए सोशल मीडिया ऐप्स की नोटिफिकेशंस को बंद रखें. इससे डिस्ट्रैक्शन कम होती है, जिससे दूसरे कामों पर आपका फोकस बढ़ेगा.

Grayscale Mode भी आएगा काम

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्राइट कलर और कलरफुल थंबनेल से आपका अटेंशन खींचने की कोशिश करते हैं. जब फोन पर सब कुछ कलरफुल नजर आता है तो आप ज्यादा देर तक स्क्रॉल करते हैं. इससे बचने के लिए Grayscale Mode को एक्टिवेट कर लें. यह विजुअल अपील को खत्म कर देता है. इससे फोन से कलर गायब हो जाएंगे, जो आंखों के लिए भी अच्छा है.

ये भी पढ़ें-

ChatGPT नहीं रहेगा सिर्फ चैटबॉट, सुपर ऐप बनाने की चल रही है तैयारी