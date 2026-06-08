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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसोशल मीडिया की लत हो जाएगी दूर, बस करने होंगे ये एकदम आसान काम

सोशल मीडिया की लत हो जाएगी दूर, बस करने होंगे ये एकदम आसान काम

How To Make Social Media Less Addictive: सोशल मीडिया के यूज को पूरी तरह बंद करना काफी मुश्किल है. कई लोग चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे लोगों के लिए यूज कम करने के तरीके काम आ सकते हैं.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 08 Jun 2026 12:40 PM (IST)
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  • सोशल मीडिया ऐप्स की जगह ब्राउज़र का उपयोग करें।
  • फोन होम स्क्रीन से सोशल मीडिया आइकन हटाकर रखें।
  • सभी सोशल मीडिया ऐप्स की नोटिफिकेशंस बंद कर दें।
  • ग्रेस्केल मोड सक्रिय कर फोन का रंगीन आकर्षण घटाएं।

How To Make Social Media Less Addictive: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि लोग उन पर ज्यादा से ज्यादा समय लगाएं. इसका असर यह हुआ है कि लोगों को इन प्लेटफॉर्म्स की लत लग गई है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई सुबह से शाम तक सोशल मीडिया से ही चिपका रहता है. अगर आप भी इस लत से परेशान हैं तो आसान तरीकों से सोशल मीडिया का यूज कम कर सकते हैं. खास बात है कि इन तरीकों से आपको सोशल मीडिया को पूरी तरह बंद भी नहीं करना पड़ेगा. आइए ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में जानते हैं.

ऐप्स की जगह ब्राउजर में करें यूज

अगर आप सोशल मीडिया का यूज कम करना चाह रहे हैं तो डेडिकेटेड ऐप्स की जगह इसे ब्राउजर में यूज करना शुरू कर दें. यानी फोन से इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी ऐप्स को हटा दें. इसके बाद जरूरत पड़ने पर क्रोम या दूसरे ब्राउजर से सोशल मीडिया को एक्सेस करें. ब्राउजर पर स्क्रॉलिंग और व्यूइंग एक्सपीरियंस ऐप जितना स्मूद और आसान नहीं होगा, जिसके चलते आप ज्यादा देर तक सोशल मीडिया एक्सेस नहीं कर पाएंगे.

होम स्क्रीन पर न रखें आइकन

अगर आप ऐप्स अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते तो इनके आइकन को होम स्क्रीन से हटा दें. इसका फायदा यह होगा कि फोन अनलॉक करते ही आपका ध्यान इन ऐप्स पर नहीं जाएगा. कई बार ऐसा होता है कि हम फोन किसी और काम के लिए उठाते हैं और सीधा इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसी ऐप्स पर पहुंच जाते हैं. आप चाहें तो इन ऐप्स को अलग से किसी फोल्डर में भी मूव कर सकते हैं ताकि ये आपकी नजरों से बची रहें.

नोटिफिकेशंस रखें बंद

आप पूरी शिद्दत के साथ किसी काम में लगे हुए हैं और फोन पर अचानक से नोटिफिकेशन आती है. आपका पूरा ध्यान भटक जाता है और काम छोड़कर हाथ सीधा फोन पर जाता है. नोटिफिकेशन पर टैप करते ही सीधा ऐप ओपन होती है और फिर कब 15-20 मिनट निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता. इसलिए सोशल मीडिया ऐप्स की नोटिफिकेशंस को बंद रखें. इससे डिस्ट्रैक्शन कम होती है, जिससे दूसरे कामों पर आपका फोकस बढ़ेगा. 

Grayscale Mode भी आएगा काम

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्राइट कलर और कलरफुल थंबनेल से आपका अटेंशन खींचने की कोशिश करते हैं. जब फोन पर सब कुछ कलरफुल नजर आता है तो आप ज्यादा देर तक स्क्रॉल करते हैं. इससे बचने के लिए Grayscale Mode को एक्टिवेट कर लें. यह विजुअल अपील को खत्म कर देता है. इससे फोन से कलर गायब हो जाएंगे, जो आंखों के लिए भी अच्छा है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 08 Jun 2026 12:40 PM (IST)
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Tips And Tricks Social Media TECH NEWS
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