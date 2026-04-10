बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल की अगुआई वाली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों की घरेलू मैच फीस और सैलरी में वृद्धि का ऐलान किया है. बोर्ड का कहना है कि खिलाड़ियों को लंबे समय से बहुत कम पैसे मिल रहे थे.

यह निर्णय तमीम इकबाल की अगुवाई वाली एड हॉक कमेटी का पहला कदम है, जिसने इस सप्ताह की शुरुआत में अपना काम शुरू किया था. बोर्ड के इस फैसले से बांग्लादेश के घरेलू क्रिकेटरों, खासकर महिला लीग के खिलाड़ियों को बड़ी राहत मिली है.

तमीम इकबाल ने ईएसपीएनक्रिकइंफो से बात करते हुए कहा कि यह शायद आदर्श न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से एक सुधार है. एक बार में वित्तीय वृद्धि की भी एक सीमा होती है.

तमीम यह जानकर हैरान थे कि महिला क्रिकेटरों को घरेलू वनडे मैचों में हर मैच के लिए सिर्फ 1,000 (बांग्लादेशी टका) मिलते थे. यह आंकड़ा हाल के वर्षों में थोड़ा बढ़ा है.

बीसीबी के नए सैलरी स्ट्रक्चर के मुताबिक, अलग-अलग फॉर्मेट में मैच फीस बढ़ा दी गई है, जिसमें महिला खिलाड़ी अब टी20 मैचों के लिए 10,000 (बांग्लादेशी टका), 50 ओवर (वनडे फॉर्मेट) के मैचों के लिए 15,000 (बांग्लादेशी टका), और प्रथम श्रेणी मैचों के लिए 20,000 (बांग्लादेशी टका) कमा रही हैं. इसके अलावा, टॉप 36 महिला क्रिकेटरों के लिए महीने की सैलरी 30,000 (बांग्लादेशी टका) से बढ़ाकर 40,000 (बांग्लादेशी टका) कर दी गई है. यह खिलाड़ियों की वित्तीय स्थिरता बढ़ाने की कोशिश है.

यह बदलाव सिर्फ महिला क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है. पुरुष घरेलू खिलाड़ियों की सैलरी भी बढ़ी है, जिसमें कैटेगरी ए के खिलाड़ी अब हर महीने (बांग्लादेशी टका) 65,000 कमा रहे हैं, जबकि कैटेगरी बी और सी के खिलाड़ियों को क्रम से 50,000 (बांग्लादेशी टका), और 40,000 (बांग्लादेशी टका) मिलेंगे. प्रथम श्रेणी मैच फीस भी बढ़ा दी गई है, जो 75,000 (बांग्लादेशी टका) से बढ़कर 100,000 (बांग्लादेशी टका) हो गई है.

तमीम ने जोर देकर कहा कि खिलाड़ियों की कमाई में सालों से ठहराव के बाद ये बदलाव जरूरी थे. उन्होंने कहा, "पिछले तीन-चार सालों में बहुत कम बढ़ोतरी हुई है. मुझे लगता है कि पिछले सैलरी स्ट्रक्चर में खिलाड़ियों को बहुत कम सैलरी मिलती थी. ये खिलाड़ी कड़ी मेहनत करते हैं, और क्रिकेट उनकी कोशिशों की वजह से है। कम से कम, वे सही सैलरी के हकदार हैं."

पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अपडेटेड सैलरी स्ट्रक्चर 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा.

सैलरी पुननिर्धारण के साथ क्रिकेट बोर्ड ने 11 सदस्यों वाली एड हॉक कमेटी के काम भी बताए हैं. इसका मुख्य लक्ष्य क्लबों और बोर्ड के बीच के मौजूदा झगड़ों को सुलझाना है, और आने वाले सप्ताह में ढाका प्रीमियर डिवीजन क्रिकेट लीग को फिर से शुरू करने पर ध्यान देना है.