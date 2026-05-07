WhatsApp का अपडेट! iPhone पर आने वाला है Liquid Glass लुक, अब चैट होगी पूरी तरह ट्रांसपेरेंट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह नया डिज़ाइन अभी टेस्टिंग में है, बीटा यूजर्स को पहले मिलेगा।

Whatsapp Update: WhatsApp जल्द ही iOS यूजर्स के लिए अपने डिजाइन में बड़ा बदलाव ला सकता है. दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला यह मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अब अपने चैट इंटरफेस को पहले से ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक बनाने की दिशा में काम कर रहा है. फिलहाल ऐप के कुछ हिस्सों में नया लुक देखने को मिलता है लेकिन जैसे ही यूजर चैट खोलता है, पुराना डिजाइन साफ नजर आता है. आने वाले अपडेट में यही कमी दूर की जा सकती है.

Liquid Glass UI आखिर है क्या?

इस नए डिजाइन को Liquid Glass UI नाम दिया गया है जो पारदर्शी लेयर्स और गहराई वाले इफेक्ट्स पर आधारित है. इस स्टाइल में इंटरफेस ज्यादा साफ-सुथरा और हल्का दिखाई देता है. हल्के रिफ्लेक्शन और स्मूद एनिमेशन की वजह से ऐप का अनुभव पहले से ज्यादा जीवंत लगता है. स्क्रीन पर मौजूद एलिमेंट्स ऐसे दिखते हैं जैसे वे बैकग्राउंड के साथ घुल-मिल रहे हों. iOS की कई ऐप्स पहले ही इस तरह के डिजाइन को अपना चुकी हैं और अब WhatsApp भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है.

चैट स्क्रीन में दिखेगा सबसे बड़ा बदलाव

इस अपडेट का सबसे खास असर चैट स्क्रीन पर देखने को मिलेगा. चैट बार अब भी नीचे ही रहेगा लेकिन इसका रूप पूरी तरह बदल सकता है. यह एक फ्लोटिंग ग्लास स्ट्रिप की तरह दिखेगा, जिसमें आपके चैट वॉलपेपर की हल्की झलक दिखाई देगी. इसके साथ ही नेविगेशन बार भी पारदर्शी हो सकता है जिससे नीचे के मैसेज हल्के-हल्के नजर आएंगे. पढ़ने में आसानी बनी रहे, इसके लिए सॉफ्ट फेड इफेक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है. साथ ही, Jump to latest message जैसे छोटे फीचर्स को भी ज्यादा स्मूद और यूजर-फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है.

अभी इंतजार करना होगा

हालांकि यह नया डिजाइन अभी टेस्टिंग स्टेज में है और सभी यूजर्स तक नहीं पहुंचा है. कंपनी फिलहाल इसके अलग-अलग पहलुओं को बेहतर बनाने में लगी हुई है ताकि लॉन्च के समय यूजर्स को एक स्मूद अनुभव मिल सके. जो लोग बीटा वर्जन इस्तेमाल करते हैं उन्हें यह नया फीचर सबसे पहले देखने को मिल सकता है.

बाकी फीचर्स में भी होगा बदलाव

WhatsApp सिर्फ चैट डिजाइन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐप के दूसरे हिस्सों को भी नया रूप देने की तैयारी कर रहा है. वॉयस नोट प्लेयर जैसे फीचर्स में भी बदलाव किए जा रहे हैं ताकि पूरा ऐप एक जैसा और अपडेटेड महसूस हो.

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