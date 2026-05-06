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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGTA 6 इस नवंबर मचाएगा धमाका! रिलीज डेट से लेकर गेमप्ले तक, अब तक की हर बड़ी जानकारी हुई लीक

GTA 6 इस नवंबर मचाएगा धमाका! रिलीज डेट से लेकर गेमप्ले तक, अब तक की हर बड़ी जानकारी हुई लीक

GTA 6: कंपनी ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि गेम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए. नवंबर 2025 में यह साफ कर दिया गया कि देरी किसी समस्या के कारण नहीं बल्कि गेम को और बेहतर बनाने के लिए की गई है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 06 May 2026 03:03 PM (IST)
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  • PC संस्करण 2027 तक आ सकता है, मार्केटिंग 2024 मई-अगस्त में होगी।

GTA 6: लंबे समय से चल रही अफवाहों और इंतज़ार के बाद आखिरकार Rockstar Games ने अपने सबसे बड़े गेम Grand Theft Auto VI (GTA 6) की रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है. अब यह गेम 19 नवंबर 2026 को PlayStation 5 और Xbox Series X/S के लिए लॉन्च होगा. पहले इसे 2026 की शुरुआत में लाने की योजना थी लेकिन अब फैंस को थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी.

देरी क्यों हुई?

कंपनी ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि गेम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए. नवंबर 2025 में यह साफ कर दिया गया कि देरी किसी समस्या के कारण नहीं बल्कि गेम को और बेहतर बनाने के लिए की गई है. डेवलपर्स का कहना है कि वे चाहते हैं कि गेम उसी स्तर की क्वालिटी के साथ आए जिसकी उम्मीद खिलाड़ी करते हैं. एक दिलचस्प बात यह भी है कि GTA 6 गुरुवार, 19 नवंबर को रिलीज होगा जबकि आमतौर पर बड़े गेम मंगलवार को लॉन्च होते हैं. यह फैसला रणनीतिक है या नहीं फिलहाल साफ नहीं है.

नई लोकेशन और दमदार कहानी

इस बार गेम की दुनिया पहले से भी ज्यादा बड़ी और जीवंत होने वाली है. कहानी Leonida नाम की काल्पनिक जगह पर आधारित होगी जो असल में फ्लोरिडा से प्रेरित है. इसका मुख्य शहर होगा Vice City जिसे अब मॉडर्न अंदाज में दिखाया जाएगा 80 के दशक वाली पुरानी झलक से बिल्कुल अलग.

सबसे बड़ा बदलाव है ड्यूल प्रोटैगोनिस्ट सिस्टम. पहली बार खिलाड़ी एक साथ एक पुरुष और एक महिला किरदार के जरिए कहानी को एक्सपीरियंस करेंगे. इससे गेमप्ले और स्टोरी दोनों में नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा.

परफॉर्मेंस और प्लेटफॉर्म डिटेल

टेक्निकल नजरिए से देखें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेस PS5 और Xbox Series X पर गेम 30fps पर चलेगा खासकर हाई-क्वालिटी (फिडेलिटी) मोड में. PlayStation 5 Pro के लिए क्या खास फीचर्स होंगे, यह अभी सामने नहीं आया है. वहीं PC यूजर्स को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक तारीख नहीं है लेकिन चर्चाओं के अनुसार 2027 तक इसका PC वर्जन आ सकता है.

लॉन्च से पहले क्या होगा खास?

GTA 6 के लॉन्च से पहले जबरदस्त मार्केटिंग कैंपेन देखने को मिल सकता है. Take-Two Interactive मई से अगस्त के बीच नए ट्रेलर, गेमप्ले वीडियो और स्टोरी से जुड़े कई बड़े खुलासे कर सकती है. इस दौरान फैंस को गेम के कैरेक्टर्स, मैप और फीचर्स के बारे में और गहराई से जानकारी मिलेगी.

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Published at : 06 May 2026 03:03 PM (IST)
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