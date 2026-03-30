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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp New Feature: अब सेकंडों में पढ़ें सभी Unread Chats, आ रहा है ये धांसू फीचर, जानिए कैसे यूजर्स को होगा फायदा

WhatsApp New Feature: अब सेकंडों में पढ़ें सभी Unread Chats, आ रहा है ये धांसू फीचर, जानिए कैसे यूजर्स को होगा फायदा

WhatsApp Unread Chat Summary Feature: WhatsApp अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए फीचर्स पर काम करता रहता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 30 Mar 2026 04:59 PM (IST)
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WhatsApp Unread Chat Summary Feature: WhatsApp अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए फीचर्स पर काम करता रहता है. अब कंपनी एक ऐसे खास फीचर की तैयारी में है जो मैसेज पढ़ने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है. अक्सर ऐसा होता है कि लोग व्यस्तता के कारण अपने चैट्स, खासकर ग्रुप मैसेज, समय पर नहीं पढ़ पाते. इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए WhatsApp एक नया Unread Chat Summary फीचर विकसित कर रहा है.

क्या है Unread Chat Summary फीचर

इस आने वाले फीचर की मदद से यूजर्स कई अनरीड चैट्स का सार एक साथ देख पाएंगे. यानी हर चैट खोलकर लंबी-लंबी बातचीत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह फीचर उन लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है जो कई ग्रुप्स का हिस्सा हैं और हर मैसेज को पढ़ना उनके लिए संभव नहीं होता. एक छोटे से सार के जरिए उन्हें पूरी बातचीत का अंदाजा मिल जाएगा.

कैसे करेगा काम यह फीचर

इस फीचर को सुरक्षित बनाने के लिए WhatsApp एक खास तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है जिसे Private Processing कहा जाता है. जब भी यूजर किसी चैट का सार देखने की रिक्वेस्ट करेगा तब केवल नए और अनरीड मैसेज ही प्रोसेस किए जाएंगे. इसके बाद एक सुरक्षित सिस्टम के अंदर उनका संक्षिप्त सार तैयार किया जाएगा.

सबसे खास बात यह है कि इस प्रोसेस के दौरान न तो WhatsApp और न ही इसकी पेरेंट कंपनी Meta यूजर के मैसेज या उनके समरी को एक्सेस कर पाएगी. इससे यह फीचर बाकी AI टूल्स की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा है.

यूजर्स को मिलेगा पूरा कंट्रोल

यह फीचर पूरी तरह वैकल्पिक होगा यानी इसे जबरदस्ती किसी पर लागू नहीं किया जाएगा. यूजर्स खुद तय करेंगे कि उन्हें किन चैट्स की समरी देखनी है. इसके अलावा Private Processing भी डिफॉल्ट रूप से बंद रहेगा जिसे यूजर्स अपनी जरूरत के अनुसार सेटिंग्स में जाकर चालू कर सकेंगे. इस तरह यूजर्स के डेटा पर उनका पूरा कंट्रोल बना रहेगा.

अभी टेस्टिंग फेज में है फीचर

फिलहाल यह फीचर एंड्रॉयड के बीटा वर्जन पर टेस्ट किया जा रहा है और अभी सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है. कंपनी इसे बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. टेस्टिंग पूरी होने के बाद इसे धीरे-धीरे ज्यादा यूजर्स तक पहुंचाया जा सकता है.

कैसे यूजर्स को होगा फायदा

जैसे-जैसे मैसेजिंग ऐप्स पर एक्टिविटी बढ़ रही है वैसे-वैसे मैसेज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है. ऐसे में यह फीचर यूजर्स को समय बचाने में मदद करेगा और बार-बार लंबी चैट्स स्क्रॉल करने की परेशानी से राहत देगा.

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Published at : 30 Mar 2026 04:59 PM (IST)
Tags :
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