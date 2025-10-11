WhatsApp से लिंक हो जाएगा फेसबुक अकाउंट, जल्दी आने वाला है फीचर, ऐसे कर पाएंगे यूज

WhatsApp यूजर्स के लिए एक और नया फीचर आ गया है. अब कंपनी ने सोशल मीडिया लिंकिंग ऑप्शन का दायरा बढ़ाते हुए यूजर्स को फेसबुक अकाउंट को अपने व्हाट्सऐप प्रोफाइल पेज में एड करने का ऑप्शन दे दिया है. अभी तक यूजर्स को इंस्टाग्राम लिंक करने का ऑप्शन मिलता था और अब वो फेसबुक अकाउंट को भी अपने प्रोफाइल पेज पर जोड़ सकेंगे. इससे दूसरे यूजर्स के लिए कनेक्ट और आइडेंटिटी वेरिफाई करना आसान हो जाएगा.

बीटा यूजर्स के लिए आ गया फीचर

व्हाट्सऐप ने इस फीचर अपने एंड्रॉयड बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया है और कई यूजर्स ने इसकी पुष्टि की है. अभी तक केवल व्हाट्सऐप बिजनेस अकाउंट पर वेरिफाइड सोशल मीडिया लिंक्स डिस्प्ले होते थे, लेकिन नया फीचर आने के बाद रेगुलर यूजर भी इस फीचर का फायदा उठा सकेंगे.

कैसे काम करेगा फीचर?

रिपोर्ट्स के अनुसार, फेसुबक प्रोफाइल लिंक करने के बाद यह यूजर के प्रोफाइल पेज पर नजर आएगा. इस पर क्लिक कर दूसरे यूजर अकाउंट पर विजिट कर सकेंगे. यह पूरी तरह ऑप्शनल होगा. जो यूजर अपने अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं, वे मेटा के अकाउंट सेंटर में जाकर अपने लिंक को वेरिफाई कर सकेंगे. लिंक वेरिफाई होने पर इसके आगे फेसबुक का छोटा आइकन दिखेगा.

आईफोन यूजर्स के लिए आ गया इन-ऐप ट्रांसलेशन फीचर

एक और फीचर की बात करें तो कंपनी ने आईफोन यूजर्स के लिए इन-ऐप ट्रांसलेशन फीचर को रोल आउट कर दिया है. अभी यह हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, अरबी, चाइनीज, स्पेनिश, पुर्तगाली, जापानी और कोरियन समेत 21 भाषाओं को सपोर्ट करता है और पर्सनल चैट और ग्रुप चैट को मैसेज को आसानी से ट्रांसलेट कर देगा. इसे यूज करने से पहले यूजर्स को लैंग्वेज पैक डाउनलोड करना होगा. एक बार लैंग्वेज पैक इंस्टॉल होने के बाद यह फीचर काम करना शुरू कर देगा और इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की भी जरूरत नहीं रहेगी.

