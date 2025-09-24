अब आसानी से समझ आएगा किसी भी भाषा का मैसेज, WhatsApp ने यह फीचर लाकर कर दी मौज

WhatsApp पर अब किसी भी भाषा में आए मैसेज को पढना और समझना आसान होगा. दरअसल, कंपनी नया मैसेज ट्रांसलेट फीचर ला रही है. दुनियाभर के एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स इस फीचर का फायदा उठा सकेंगे. कंपनी ने बताया कि इस फीचर की मदद से यूजर चैनल अपडेट्स, ग्रुप कन्वर्सेशन और वन-टू-वन चैट्स में आए मैसेज को ट्रांसलेट कर सकेंगे. व्हाट्सऐप का कहना है कि यह फीचर यूजर्स प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखेगा और ट्रांसलेशन की पूरी प्रोसेस यूजर डिवाइस पर ही रहेगी और खुद कंपनी भी इसे नहीं देख पाएगी.

कंपनी ने कही यह बात

व्हाट्सऐप ने अपने बयान मे कहा कि उसे उम्मीद है कि यह फीचर भाषाई बंधन को खत्म कर लोगों को बेहतर तरीके से जुड़ने और बातचीत करने में मदद करेगा. इस फीचर का फायदा उठाने के लिए सभी यूजर्स से ऐप को अपडेट करने की अपील की गई है.

कैसे यूज करें ट्रांसलेट फीचर?

इस फीचर को यूज करने का तरीका बहुत आसान है. किसी भी मैसेज को ट्रांसलेट करने के लिए उस पर लॉन्ग प्रेस करें. इसके बाद ट्रांसलेट का ऑप्शन आ जाएगा. इस ऑप्शन में यूजर अपनी पसंद की भाषा चुन सकेंगे. पहली बार यूज करते समय उन्हें लैंग्वेज डाउनलोड करनी होगी. कंपनी ने इस फीचर को दुनियाभर में अपने 3 अरब से ज्यादा यूजर्स के लिए रोलआउट करने का प्लान बनाया है.

इन भाषाओं को करेगा सपोर्ट

इस फीचर को चरणबद्ध तरीके से रोल आउट किया जाएगा. शुरुआत में यह एंड्रॉयड फोन्स पर यह फीचर इंग्लिश, स्पैनिश, हिंदी, पुर्तगाली, रूसी और अरबी भाषा को सपोर्ट करेगा. आगे चलकर दूसरी भाषाओं को इसमें शामिल किया जाएगा. वहीं आईफोन पर यह 19 लैंग्वेज सपोर्ट के साथ आएगा. एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर इस फीचर को बेहतर करने के लिए इसमें अतिरिक्त ऑप्शन दिया जा रहा है. इसमें यूजर अपनी मर्जी से किसी चैट में ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन को इनेबल कर सकेंगे. इसके बाद उसके पास उस चैट में आने वाले सभी मैसेज ट्रांसलेटेड होंगे और उसे मैनुअल तरीके से इन्हें ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा.

