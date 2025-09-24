हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब आसानी से समझ आएगा किसी भी भाषा का मैसेज, WhatsApp ने यह फीचर लाकर कर दी मौज

अब आसानी से समझ आएगा किसी भी भाषा का मैसेज, WhatsApp ने यह फीचर लाकर कर दी मौज

WhatsApp पर अब आप उन लोगों से भी बात कर सकेंगे, जिन्हें आपकी भाषा नहीं आती. इसके लिए कंपनी ने एक नया मैसेज ट्रांसलेशन फीचर रोल आउट किया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 24 Sep 2025 07:44 AM (IST)
Preferred Sources

WhatsApp पर अब किसी भी भाषा में आए मैसेज को पढना और समझना आसान होगा. दरअसल, कंपनी नया मैसेज ट्रांसलेट फीचर ला रही है. दुनियाभर के एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स इस फीचर का फायदा उठा सकेंगे. कंपनी ने बताया कि इस फीचर की मदद से यूजर चैनल अपडेट्स, ग्रुप कन्वर्सेशन और वन-टू-वन चैट्स में आए मैसेज को ट्रांसलेट कर सकेंगे. व्हाट्सऐप का कहना है कि यह फीचर यूजर्स प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखेगा और ट्रांसलेशन की पूरी प्रोसेस यूजर डिवाइस पर ही रहेगी और खुद कंपनी भी इसे नहीं देख पाएगी. 

कंपनी ने कही यह बात

व्हाट्सऐप ने अपने बयान मे कहा कि उसे उम्मीद है कि यह फीचर भाषाई बंधन को खत्म कर लोगों को बेहतर तरीके से जुड़ने और बातचीत करने में मदद करेगा. इस फीचर का फायदा उठाने के लिए सभी यूजर्स से ऐप को अपडेट करने की अपील की गई है. 

कैसे यूज करें ट्रांसलेट फीचर?

इस फीचर को यूज करने का तरीका बहुत आसान है. किसी भी मैसेज को ट्रांसलेट करने के लिए उस पर लॉन्ग प्रेस करें. इसके बाद ट्रांसलेट का ऑप्शन आ जाएगा. इस ऑप्शन में यूजर अपनी पसंद की भाषा चुन सकेंगे. पहली बार यूज करते समय उन्हें लैंग्वेज डाउनलोड करनी होगी. कंपनी ने इस फीचर को दुनियाभर में अपने 3 अरब से ज्यादा यूजर्स के लिए रोलआउट करने का प्लान बनाया है. 

इन भाषाओं को करेगा सपोर्ट

इस फीचर को चरणबद्ध तरीके से रोल आउट किया जाएगा. शुरुआत में यह एंड्रॉयड फोन्स पर यह फीचर इंग्लिश, स्पैनिश, हिंदी, पुर्तगाली, रूसी और अरबी भाषा को सपोर्ट करेगा. आगे चलकर दूसरी भाषाओं को इसमें शामिल किया जाएगा. वहीं आईफोन पर यह 19 लैंग्वेज सपोर्ट के साथ आएगा. एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर इस फीचर को बेहतर करने के लिए इसमें अतिरिक्त ऑप्शन दिया जा रहा है. इसमें यूजर अपनी मर्जी से किसी चैट में ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन को इनेबल कर सकेंगे. इसके बाद उसके पास उस चैट में आने वाले सभी मैसेज ट्रांसलेटेड होंगे और उसे मैनुअल तरीके से इन्हें ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा. 

Published at : 24 Sep 2025 07:44 AM (IST)
विश्व
'PM मोदी को तिरंगा फहराने से रोका तो मिलेंगे 11 करोड़', किसको भड़का रहा था आतंकी पन्नू, NIA ने लिया बड़ा एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भोजपुरी सिनेमा
कोई 38 तो कोई 35 की उम्र में भी कुंवारी है ये भोजपुरी एक्ट्रेस, ग्लैमर ऐसा कि फोटो देख फटी रह जाएंगी आंखें
'PM मोदी को तिरंगा फहराने से रोका तो मिलेंगे 11 करोड़', किसको भड़का रहा था आतंकी पन्नू, NIA ने लिया बड़ा एक्शन
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
कोई 38 तो कोई 35 की उम्र में भी कुंवारी है ये भोजपुरी एक्ट्रेस, ग्लैमर ऐसा कि फोटो देख फटी रह जाएंगी आंखें
Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
अपने से आधी उम्र की लड़की से इश्का लड़ा रहे थे चाचा! मोहल्ले वालों ने पानी डालकर भगाया- वीडियो वायरल
Walking for Blood Pressure: हर रोज कितने घंटे पैदल चलने से बीपी होगा कम! जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर्स
अजरबैजान में कितनी है भारतीय करेंसी की कीमत, वहां भारत के 10000 रुपये कितने होंगे?
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
