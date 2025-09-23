iPhone 17 सीरीज की बिक्री शुरू होने के बाद यह आईफोन लोगों के पास पहुंच रहा है और इससे जुड़ी कुछ दिक्कतों का पता चल रहा है. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 17 सीरीज में नेटवर्क से जुड़ी समस्या आ रही है और यूजर्स को सिग्नल नहीं मिल रहे. अमेरिका में कई यूजर्स से इससे जुड़ी शिकायतें की हैं. उनका कहना है कि T-Mobile, AT&T, Verizon समेत किसी भी कंपनी की सर्विस यूज करने के बावजूद नेटवर्क से जुड़ी दिक्कत दूर नहीं हो रही है.

बढ़ती जा रही दिक्कत

शुरुआत में कुछ यूजर्स ने नेटवर्क न आने की शिकायत की थी. तब ऐसा मान लिया गया कि यह शायद कुछ ही मॉडल्स से जुड़ी दिक्कत होगी, लेकिन 2-3 दिन में ऐसी शिकायत करने वाले यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है. यह इश्यू इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि आईफोन 17 के प्रो मॉडल्स में पहले से बड़ा एंटीना सिस्टम दिया गया है. इस वजह से नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर कोई दिक्कत नहीं आनी थी, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है.

ऐप्पल ने भी मानी बात

नेटवर्क कनेक्टिविटी की शिकायत करने वाले यूजर्स का कहना है कि जहां उनके पुराने आईफोन को नेटवर्क पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, वहीं नए आईफोन मुश्किल का सामना कर रहे हैं. ऐप्पल भी इस परेशानी को मान रही है. एक मामले में कंपनी ने यूजर को फोन रिटर्न करने का भी ऑफर दिया है. बताया जा रहा है कि यह फर्मवेयर से जुड़ी एक समस्या है, जिसे अगली अपडेट में दूर हो जाएगी.

iPhone Air के कैमरा में मिला था बग

ऐप्पल के लिए आईफोन 17 सीरीज की शुरुआत मिली-जुली रही है. जहां इस सीरीज को ऐप्पल की उम्मीद से बढ़कर लोगों ने बुक किया था, वहीं नए मॉडल में कुछ बग्स ने मजा किरकिरा कर दिया. एक टेक जर्नलिस्ट ने आईफोन एयर के कैमरा में बग का पता लगाया है. एक कॉन्सर्ट की फोटो लेते समय जर्नलिस्ट ने देखा कि हर 10 में से एक फोटो का कुछ हिस्सा काला या इसमें अजीब से डिब्बे नजर आ रहे हैं, तो कुछ में सफेद लकीरें दिख रही हैं. हालांकि, ऐसा कुछ खास परिस्थितियों में ही होता है. ऐप्पल ने भी यह बग होने की बात मानी है.

